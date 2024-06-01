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Но есть одно но! По программе должен был быть сначала рафтинг (сам сплав) с одной остановкой, далее прибытие на базу-обед, потом переодеться и на джипинг сафари на Кепрелю и Тазы каньон-полюбоваться красотами и сделать незабываемые фото. Но нас туда отправили с первой остановки на сплаве в купальниках, жилетках и касках (т. е. сплав на пол пути был для нас окончен). Было очень не приятно ходить полуголыми, лохматыми, голодными среди большого количества туристов, которые абсолютно все были одеты. И фото не сделать нормальные, но я и не планировала, так как уже ни раз на сплаве, но а каково, тому кто впервые??? Потом организаторы очень извинялись и в качестве компенсации подарили напитки и фото с рафтинга. Вывод: не соглашайтесь на джипинг сафари посреди рафтинга, только после или перед когда вы еще в одежде 😉