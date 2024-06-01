Экскурсии по рекам в Аланье 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Аланье, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдёте инструктаж, сядете на надувные десятиместные резиновые лодки и отправитесь на 45-минутный сплав по горной реке»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Активное сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Погрузитесь в приключение по бездорожью и бурным водам реки Кёпрючай, где адреналин и красоты природы сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
11 часов
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Заповедный Кёпрюлю каньон - это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе вас отвезут к точке старта
Начало: У вашего отеля
«Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4036 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
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    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов
  • Р
    Регина
    21 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Экскурсия получилась очень насыщенная и интересная!! Гиды позитивные. Виды потрясающие. В первые попробовали рафтинг, остались очень довольны
  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
    После нескольких экскурсий, были мысли о том, что эта не особо понравится, но какого было наше удивление что экскурсия превзошла
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    просто все наши ожидания! Начиная от пунктуальности водителя по времени отбытия и прибытия в отель до гида который сопровождал нас на рафтинге. Несмотря на то что мы были вдвоем из России, он от нас не отходил ни на шаг и рассказывал и показывал все вокруг. Если поедете обязательно обращайтесь к нему, зовут Георгий. У вас не будет дискомфорта в общении и взаимодействии. Рафтинг пройдёт классно.

  • А
    Антонина
    30 сентября 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    В целом все не плохо. Инструктор Ибрагим поддерживал атмосферу сплава-и шутил, и экскурсию проводил по некоторым объектам, которые проплывали мимо.
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    Но есть одно но! По программе должен был быть сначала рафтинг (сам сплав) с одной остановкой, далее прибытие на базу-обед, потом переодеться и на джипинг сафари на Кепрелю и Тазы каньон-полюбоваться красотами и сделать незабываемые фото. Но нас туда отправили с первой остановки на сплаве в купальниках, жилетках и касках (т. е. сплав на пол пути был для нас окончен). Было очень не приятно ходить полуголыми, лохматыми, голодными среди большого количества туристов, которые абсолютно все были одеты. И фото не сделать нормальные, но я и не планировала, так как уже ни раз на сплаве, но а каково, тому кто впервые??? Потом организаторы очень извинялись и в качестве компенсации подарили напитки и фото с рафтинга. Вывод: не соглашайтесь на джипинг сафари посреди рафтинга, только после или перед когда вы еще в одежде 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «По рекам и каналам»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
  2. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
  3. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Аланьи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 36 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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