И Инна Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи читать дальше трансфер, гид, комфортный автобус в котором ещё давали в воду, экскурсия в подземный город, Долина любви и фантазий, город голубей, питание, проживание в новом чистом отеле, смотровая площадка, и какие-то дополнительные расходы. Вообщем! Берите! Не пожалеете! Огромная благодарность организаторам❤️🙏 В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$. Экскурсия через это приложение мне обошлась в 110$. Это

Е Елена Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное и увлекательное путешествие,отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к каждому путешественнику!!!!

Е Евгения Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи читать дальше смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно. По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и

А Артём Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи Всё понравилось. Султан классный гид, человек Википедия) Человек слова!!!

А Ангелина Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)

А Александр Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.

Н Наталья Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.