Экскурсии по паркам Аланьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Аланье, цены от €25, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
132 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад»
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$. Экскурсия через это приложение мне обошлась в 110$. Это
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    трансфер, гид, комфортный автобус в котором ещё давали в воду, экскурсия в подземный город, Долина любви и фантазий, город голубей, питание, проживание в новом чистом отеле, смотровая площадка, и какие-то дополнительные расходы. Вообщем! Берите! Не пожалеете! Огромная благодарность организаторам❤️🙏

    В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное и увлекательное путешествие,отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к каждому путешественнику!!!!
    Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересноеОтлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
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    смотреть в окно. Фотосъемку для тех, у кого рафтинг с каньонами делать бы во второй части пути. Или предупреждать, чтобы хотя бы в «форме» и на фоне снимались. Рафтинг отличный, с детьми можно и нужно.

  • А
    Артём
    28 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
    Всё понравилось. Султан классный гид, человек Википедия) Человек слова!!!
  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
    Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
    Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидовВсе прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
    Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.
  • И
    Игорь
    13 октября 2023
    Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
    Эта экскурсия включает в себя в Трансфер туда обратно. На территории парка гуляете сами по себе. Можно купить вещи, а так шоу, начинается в 10 вечера.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
  2. Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
  3. Вечернее шоу-карнавал в парке Тhe Land of Legends
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 54 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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