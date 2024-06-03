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19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Аланьи
Завораживающее путешествие в сердце Каппадокии с экскурсией по скальным городам и полетом на воздушном шаре
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
67€54 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Аланьи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом у реки. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
«Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
5 часов
Незабываемое вечернее шоу-карнавал в парке The Land of Legends
Погрузитесь в атмосферу волшебства и фантазий в парке Тhe Land of Legends. Яркие карнавалы, фейерверки и шоу поющих фонтанов ждут вас
Начало: Ваш отель
«Вечернее шоу невероятных масштабов Шоу проходит на территории шикарного парк-отеля Тhe Land of Legends в городе Белек, открывшегося 3 года назад»
Расписание: Вторник, среда, суббота с 18:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
11 июня в 18:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна3 июня 2024В отеле мне предложили этот тур за 180$, на улице за 120$. Экскурсия через это приложение мне обошлась в 110$. Это
- ЕЕлена3 июня 2024Отлично,все прошло как заявленно на сайте,очень много интересной информации,КРАСИВО БЕЗУМНО!!!! И ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СУЛТАНУ!!! ЗА интересное и увлекательное путешествие,отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО за УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение к каждому путешественнику!!!!
- ЕЕвгения1 июня 2024По программе все четко. Не хватает рассказала в пути- можно даже в записи что-то включать. Дорога длинная- устаешь сидеть и
- ААртём28 мая 2024Всё понравилось. Султан классный гид, человек Википедия) Человек слова!!!
- ААнгелина24 мая 2024Вы оплачиваете только транспорт, шоу бесплатное, в 23:00 сбор обратно, в это время шоу только заканчивается, водитель классный 🔥 в 22:00 начинается шоу, возьмите столик в кафе vakko топовый вид)
- ААлександр22 мая 2024Все прошло отлично!!! Хорошее приложение и очень выгодное, будем брать экскурсии только здесь, нежели у отельных гидов.
- ННаталья20 мая 2024Интересное шоу даже для взрослых, красивая территория с приличными магазинами, можно погулять и приобрести что-то нужное.
- ИИгорь13 октября 2023Эта экскурсия включает в себя в Трансфер туда обратно. На территории парка гуляете сами по себе. Можно купить вещи, а так шоу, начинается в 10 вечера.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Парки»
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