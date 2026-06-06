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Параглайдинг в Аланье - над морем, пляжем Клеопатры и крепостью

Увидеть побережье с высоты птичьего полёта и испытать яркие эмоции
Если вы мечтали взглянуть на Аланью с необычного ракурса, этот полёт для вас.

В тандеме с профессиональным пилотом вы подниметесь над Средиземным морем, увидите пляж Клеопатры, старинную крепость и живописное побережье. Опыт не требуется — обо всём позаботится инструктор.
Параглайдинг в Аланье - над морем, пляжем Клеопатры и крепостью
Параглайдинг в Аланье - над морем, пляжем Клеопатры и крепостью
Параглайдинг в Аланье - над морем, пляжем Клеопатры и крепостью

Описание экскурсии

Безопасность и комфорт. Перед стартом инструктор расскажет обо всех этапах полёта и выдаст необходимое оборудование.

Полёт на параплане над Аланьей. Вам предстоит полетать в тандеме с лицензированным пилотом. С высоты откроются панорамные виды на море, крепость Аланьи, пляж Клеопатры и окрестности города. Любители острых ощущений смогут добавить немного экстрима по согласованию.

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер из отеля и обратно, полёт в тандеме продолжительностью 15–20 мин и всё необходимое оборудование
  • Программа подходит участникам без опыта полётов
  • Максимальный вес участника — 110 кг
  • Полёт не подходит детям младше 6 лет, беременным женщинам и людям с серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата
  • Проведение программы зависит от погодных условий и решений службы безопасности полётов

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Параглайдинг и водные развлечения€125
Параглайдинг€99
Параглайдинг, обзорный тур по Аланье€114
Параглайдинг и сафари на квадроциклах€125
Параглайдинг, обзорный тур по Аланье, канатная дорога, пещера Далматаш€125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 136 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
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экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

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