Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 14:00, в пятницу в 09:00, 12:00 и 12:15

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала