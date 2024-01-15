Подарите себе незабываемые ощущения, паря над живописными горами и побережьем Аланьи на параплане
Параглайдинг в Аланье приглашает вас в увлекательное путешествие над горами Таурус.
Вас ожидает неповторимый полет в тандеме с опытным инструктором, который обеспечит вашу безопасность и комфорт на протяжении всего приключения.
Вы взлетите с высоты 650 метров, откуда откроется великолепный вид на Средиземное море, зеленые склоны гор и урбанистический пейзаж Аланьи.
Воздушное путешествие продлится около 20 минут, в течение которых вы сможете насладиться панорамами и ощутить себя частью небес. После мягкой посадки на знаменитом пляже Клеопатры вас ждет возвращение в отель. Экскурсия включает все необходимое для комфортного полета: трансфер, инструктаж, страховку.
Дополнительно доступна услуга профессиональной фото - и видеосъемки, чтобы сохранить эти моменты на долгую память.
Ограничения по весу и правила безопасности обеспечивают надежность и уверенность в полете для каждого участника
Вас ожидает неповторимый полет в тандеме с опытным инструктором, который обеспечит вашу безопасность и комфорт на протяжении всего приключения.
Вы взлетите с высоты 650 метров, откуда откроется великолепный вид на Средиземное море, зеленые склоны гор и урбанистический пейзаж Аланьи.
Воздушное путешествие продлится около 20 минут, в течение которых вы сможете насладиться панорамами и ощутить себя частью небес. После мягкой посадки на знаменитом пляже Клеопатры вас ждет возвращение в отель. Экскурсия включает все необходимое для комфортного полета: трансфер, инструктаж, страховку.
Дополнительно доступна услуга профессиональной фото - и видеосъемки, чтобы сохранить эти моменты на долгую память.
Ограничения по весу и правила безопасности обеспечивают надежность и уверенность в полете для каждого участника
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из отеля в Аланье и отвезём на базу параглайдинга в горах Таурус.
- Для вас проведут инструктаж, после чего вы разбежитесь (дистанция 15-25 м) — и прыгнете с вершины. Вас подхватит поток воздуха — и вы воспарите над землёй.
- Площадка, с которой совершается прыжок, находится на высоте 650 м. С этой высоты вы увидите всё побережье как на ладони — море, горы, достопримечательности, улицы города, отели и бассейны.
- Полёт продлится около 20 минут, в тандеме с профессиональным инструктором, который будет полностью руководить процессом — вам нужно будет только придерживаться рекомендаций.
- Приземлитесь вы на знаменитом пляже Клеопатры, после чего мы доставим вас обратно в отель.
Во время полёта инструктор будет проводить фото- и видеосъемку. Он знает, как поймать лучший ракурс и момент. За дополнительную плату вы сможете купить эти материалы.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отеля и обратно, инструктаж, страховка и полёт на параплане
- Дополнительные расходы: фото- и видеосъёмка — 50€, билет на гору — 300 лир с человека (около 10€)
Правила участия в параглайдинге:
- сопровождающие не допускаются на стартовую площадку на горе, а ожидают участников внизу
- ограничения по весу — от 15 до 120 кг
- самостоятельная фото- и видеосъёмка по правилам техники безопасности запрещена
- нужно взять с собой солнцезащитные очки, головные уборы и обязательно выбрать обувь закрытого типа, которая надежно фиксируется на стопе (не сланцы)
- смартфоны, украшения и прочие ценные вещи брать с собой в полёт не рекомендуется
- карманы должны быть закрыты на молнию — мы не несём ответственность за потерю вещей во время полёта
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 14:00, в пятницу в 09:00, 12:00 и 12:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00 и 14:00, в пятницу в 09:00, 12:00 и 12:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Аланье
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местами и яркими впечатлениями. С нами вы увидите, как по-своему прекрасен и уникален каждый город Турции. Почувствуете колорит Востока. И познакомитесь с богатым наследием страны, где на протяжении сотен лет смешивались разные культуры, религии и цивилизации.
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