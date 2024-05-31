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Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи