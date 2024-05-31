Уникальный опыт – экскурсии в Аланье

Найдено 6 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Аланье, цены от €14, скидки до 53%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
🛥 На яхте
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
20 отзывов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3014 за человека
Сладко поедим - сладко поговорим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
20 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Турецкая кухня - наслаждение вкусом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Параглайдинг в горах Таурус
🚌 На автобусе
скидка
13%
Групповая
3 часа
15 отзывов
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Прогулка на лошадях
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
75 за человека
Полёт на параплане над Аланьей
🚗 На машине
🪂 На параплане
Групповая
1 час
9 отзывов
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
79 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
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    Вода чистая, волн почти нет. Самые смелые - прыгают с палубы в воду) но можно и спокойно спустится в воду по лестнице Также команда корабля проводит всякие мероприятия, типа пенной дискотеки или шоу spider man’a По поводу еды: на шведском столе были спагетти в томатном соусе, овощной салат, жареная курица и булочка. Но готовьтесь к большой очереди Из платного, что вы можете купить: - Алкогольные напитки - Мороженное (во время остановки подплывает другой катер и начинают продавать мороженное) - вареную кукурузу - сделать временное тату - сфотографироваться с попугаем Прикольная экскурсия, за такую цену так вообще шикарно) уже порекомендовал всем своим близким посетить, если будут возле Аланьи

  • И
    Игорь
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
    Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
    Прошло все не плохо
    Прошло все не плохоПрошло все не плохоПрошло все не плохо
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Все отлично!
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Экскурсия прошла хорошо, почти все как в описании. Забрали вовремя, но еще час сидели в офисе и ожидали пока привезут
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    других туристов. Так же в описании указано, что вход стоит 300лир, а по факту выяснилось, что 350лир. Прыжок длится около 15 минут и заряд энергией и выброс адреналина - на все 💯.

  • А
    Алена
    18 мая 2024
    Параглайдинг в горах Таурус
    Отличная экскурсия, очень красивые виды) инструктора все замечательно объяснили, поддерживали и учитывали наши пожелания) Трансфер немного подкачал, его нужно было постоянно
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    ждать) Фото и видео предлагают после, достойного качества, скидывают на телефон. Но цена у них тоже хорошая, за все фото и видео 70€ с человека, но нам сделали скидку на двоих, забрали все за 100$, но все равно не мало) От души советую экскурсии, буря положительных эмоций)

  • А
    Арина
    1 мая 2024
    Прогулка на лошадях
    Живописные места и удивительные лошади. Незабываемые впечатления. Огромное спасибо организаторам!
    Живописные места и удивительные лошади. Незабываемые впечатления. Огромное спасибо организаторам!
  • И
    Инна
    16 ноября 2023
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
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    эту экскурсию, Марина невероятный профессионал своего дела. Мне было интересно попробовать определенные сладости, которые я увидела в Инстаграме и Марина с лёгкостью нашла всё, что я хотела, очень много интересных историй, легенд и душевных разговоров. После такой встречи ты уже как маленький кондитер, который знает секреты приготовления. И да Кюнефе это просто моя отдельная любовь))

  • Л
    Лариса
    6 сентября 2023
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Отличная экскурсия! Лучше идти на пустой желудок))) Марина отличный рассказчик и интересный собеседник. Время пролетело незаметно за рассказами о турецкой кухне. Отлично провели время. Марина, огро ное спасибо. Кирилл, Лариса и Екатерина!!!
  • D
    Dias
    4 марта 2023
    Полёт на параплане над Аланьей
    Прекрасное времяпровождение. Однозначно рекомендую! Инструктор Хасан профессионал своего дела и интересный собеседник. Спасибо за прекрасные впечатления и эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Морская прогулка на пиратской яхте из Аланьи
  2. Сладко поедим - сладко поговорим
  3. Турецкая кухня - наслаждение вкусом
  4. Параглайдинг в горах Таурус
  5. Прогулка на лошадях
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 14 до 90 со скидкой до 53%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
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