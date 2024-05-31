1 чел.
По популярности
скидка
53%
Групповая
6.5 часов
Пиратское приключение на яхте в Аланье: экскурсия с обедом
Вас ждет незабываемое путешествие на пиратской яхте с играми, танцами и остановками на лучших пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30€14 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: Турецкая кухня в Аланье
Погрузитесь в мир турецкой кулинарии: узнайте, как ели османские султаны и попробуйте искендер кебаб
Начало: Близ Джума базара в Аланье
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
скидка
13%
Групповая
3 часа
Параглайдинг в горах Таурус: незабываемый полёт с профессиональным инструктором
Полетайте на параплане в горах Таурус с профессиональным инструктором. Виды на побережье, море и горы подарят незабываемые эмоции
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
Мини-группа
5 часов
Конная прогулка по живописным местам Аланьи: горы и плантации
Насладитесь природой Аланьи на конной прогулке. Таврические горы, банановые плантации и древние руины Сьедры создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€75 за человека
Групповая
1 час
Параглайдинг в Аланье: незабываемое приключение над морем
Параглайдинг в Аланье - это уникальная возможность увидеть город с высоты птичьего полета. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и комфорт
Начало: На пляже Клеопатры
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий31 мая 2024Хорошая экскурсия, чтобы посмотреть Аланью со стороны моря За время прогулки на корабле несколько раз останавливались для купания в открытом море.
- ИИгорь23 мая 2024Все супер! Понырять с палубы корабля в море - непередаваемое ощущение!))
- ММаксим23 мая 2024Прошло все не плохо
- ААлексей22 мая 2024Все отлично!
- ИИлья19 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, почти все как в описании. Забрали вовремя, но еще час сидели в офисе и ожидали пока привезут
- ААлена18 мая 2024Отличная экскурсия, очень красивые виды) инструктора все замечательно объяснили, поддерживали и учитывали наши пожелания) Трансфер немного подкачал, его нужно было постоянно
- ААрина1 мая 2024Живописные места и удивительные лошади. Незабываемые впечатления. Огромное спасибо организаторам!
- ИИнна16 ноября 2023Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
- ЛЛариса6 сентября 2023Отличная экскурсия! Лучше идти на пустой желудок))) Марина отличный рассказчик и интересный собеседник. Время пролетело незаметно за рассказами о турецкой кухне. Отлично провели время. Марина, огро ное спасибо. Кирилл, Лариса и Екатерина!!!
- DDias4 марта 2023Прекрасное времяпровождение. Однозначно рекомендую! Инструктор Хасан профессионал своего дела и интересный собеседник. Спасибо за прекрасные впечатления и эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Уникальный опыт»
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