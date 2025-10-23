Если вы мечтаете о ярких эмоциях и любите активный отдых, мы приглашаем вас на рафтинг по живописной реке в сердце гор. Лазурные воды, свежий воздух и потрясающие пейзажи сделают это
Описание водной прогулкиЗахватывающее приключение Рафтинг по каньону Кёпрюлю — это приключение для всех, кто мечтает ощутить вкус настоящей свободы и драйва! Вас ждёт незабываемый сплав по горной реке Кёпрючай, петляющей среди могучих скал и зелёных сосновых лесов в одном из самых живописных уголков Турции. Активный отдых и яркие эмоции Утром мы заберём вас и отправимся навстречу приключению. По приезде опытные инструкторы проведут короткий инструктаж, подберут вам снаряжение и предложат выбрать — плыть всей командой на большом рафте или испытать свои силы на двухместной байдарке. Маршрут будет чередовать спокойные участки, где можно отдохнуть и насладиться видом, и лёгкие пороги, чтобы добавить каплю азарта. Вас ждёт контакт с настоящей, нетронутой природой: сверкающая лазурная вода, высокие утёсы, свежий горный воздух и бесконечное чувство свободы. По пути сделаем остановки для купания и отдыха, чтобы запечатлеть в памяти лучшие моменты этой поездки. После сплава всех участников ждёт сытный обед на природе и тёплая дружеская атмосфера. Рафтинг по Кёпрюлю — это идеальный способ отдохнуть душой, зарядиться энергией и пережить приключение, которое останется в сердце надолго! Важная информация:
- Обязательно возьмите с собой бутылку воды, сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного наличных — вдруг захотите купить фотографии или видео после сплава; перед сплавом необходимо снять все украшения и завязать волосы.
- Во время самого рафтинга телефоны и фотоаппараты использовать нельзя — это делается для вашей безопасности и сохранности техники.
- Дети до 17 лет могут участвовать в сплаве только вместе с родителями, а самых маленьких мы усаживаем в центре плота, где безопаснее всего.
- Ценные вещи можно будет оставить в автобусе — перед началом экскурсии он будет закрыт, а по окончании снова откроется одновременно для всех.
Среда и пятница в 8:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Кёпрючай
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги инструктора
- Рафтинг-оборудование
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки/nЛичные расходы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница в 8:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
DENIS
23 окт 2025
М
Максим
29 сен 2025
Покупали рафтинг у Эдгарда. Самая доступная цена на 2025 год. Ездили с сыном 13 лет, был в полном восторге, очень экстремально, но на 💯% безопасно. Не стали брать комбо из
Входит в следующие категории Аланьи
