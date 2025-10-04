Приглашаем вас в захватывающее приключение по каньону и горной реке! Живописные виды, поездка на внедорожниках, прогулка по древнему мосту и панорамной площадке, а затем — рафтинг по бурным порогам в окружении природы. Это идеальное сочетание адреналина, отдыха и незабываемых фото. Отличный выбор для тех, кто хочет провести день ярко и активно!
Увлекательное путешествие Экскурсия начинается с уютной деревушки, откуда путешествие к каньону продолжается на внедорожниках с открытым верхом. Такая поездка по живописным горным тропам не только добавляет драйва, но и дарит отличные виды для фото прямо на ходу. Первой остановкой будет древний римский мост, который до сих пор сохранился и напоминает о временах великой истории. Приключение с драйвом Далее маршрут ведёт к знаменитому каньону, где у вас будет около получаса свободного времени — можно прогуляться, насладиться потрясающими панорамами и сделать яркие кадры на память. После насыщенной прогулки группа отправляется к реке, где начинается активная часть — рафтинг. В зависимости от уровня подготовки, можно выбрать большую лодку на компанию или компактную байдарку на двоих. В середине маршрута вас ждёт перерыв с обедом в уютном ресторанчике у самой реки, после чего тур завершается, и гостей отвозят обратно в отели. Важная информация:
Возьмите с собой защиту от солнца: крем, очки, головной убор.
Среда, пятница в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний римский мост
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер
- Снаряжение для рафтинга
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой защиту от солнца: крем
- Очки
- Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
4 окт 2025
Ехал на одну экскурсию, а привезли на другую🤦🏻♂️
