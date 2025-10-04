Увлекательное путешествие Экскурсия начинается с уютной деревушки, откуда путешествие к каньону продолжается на внедорожниках с открытым верхом. Такая поездка по живописным горным тропам не только добавляет драйва, но и дарит отличные виды для фото прямо на ходу. Первой остановкой будет древний римский мост, который до сих пор сохранился и напоминает о временах великой истории. Приключение с драйвом Далее маршрут ведёт к знаменитому каньону, где у вас будет около получаса свободного времени — можно прогуляться, насладиться потрясающими панорамами и сделать яркие кадры на память. После насыщенной прогулки группа отправляется к реке, где начинается активная часть — рафтинг. В зависимости от уровня подготовки, можно выбрать большую лодку на компанию или компактную байдарку на двоих. В середине маршрута вас ждёт перерыв с обедом в уютном ресторанчике у самой реки, после чего тур завершается, и гостей отвозят обратно в отели. Важная информация:

Возьмите с собой защиту от солнца: крем, очки, головной убор.