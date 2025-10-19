Мои заказы

Из Аланьи - в античный Сиде, храм Аполлона и к водопаду «Скрытый рай»

Исследовать древние руины и отдохнуть в сердце природы
Приготовьтесь к путешествию, где величественные руины античных цивилизаций встречаются с нетронутой природой.

Вас ждёт прогулка по древнему Сиде, погружение в колорит городка Манавгат и открытие живописного водопада, который местные жители не зря называют «Скрытым раем».
3.7
6 отзывов
Описание экскурсии

Маршрут путешествия сочетает знакомство с историей, природой и гастрономией. На каждой из 3 локаций вас ждут яркие впечатления, отличные фотографии и масса удовольствия:

  • античный Сиде откроет перед вами величественные колонны храма Аполлона, рядом с которыми вы представите себе оживлённую торговую жизнь на городской агоре
  • колоритный центр города порадует видами на архитектурный комплекс мечети Кебир (Külliye) и местами для неспешной прогулки вдоль реки
  • «Скрытый рай» — живописный водопад, окружённый зеленью — станет идеальным местом для купания и релакса

Примерный тайминг

08:30–09:30 – сбор из отелей Алании
10:15–10:45 — сбор из отелей в Сиде
11:00 — экскурсия по античному городу с гидом
11:45 — свободное время (45 минут)
12:30 — трансфер к водопаду «Скрытый рай» в Манавгате
13:00 — вкусный и сытный обед (включён в стоимость)
14:00 — отдых у водопада
15:30 — возвращение на автобусе к вашему отелю

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на автобусах туристического класса
  • В цену включены трансфер из отелей (в пределах Манавгата, Сиде, Аланьи) и сопровождение гида
  • Обед включён в стоимость. Дополнительно оплачиваются напитки
  • Дети 0–6 лет участвуют бесплатно (отдельное место в автобусе не предоставляется), дети 7–12 лет — со скидкой
  • Поездка не рекомендуется людям с ограниченной мобильностью; специальных требований по физической подготовке нет
  • С вами будет водитель из нашей команды. На месте вас встретит русскоговорящий гид
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Джамал
Джамал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 426 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей. Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота. До встречи!

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
1
2
1
1
М
Маша
19 окт 2025
Сегодня мы отправились на потрясающую экскурсию по Античному городу Сиде и водопаду!
Хотя дорога была довольно долгой, тур прошёл очень организованно. Сначала нас забрали на маленьком автобусе (кабриолете) из Алании, а
затем пересадили в большой автобус. Спокойным темпом мы доехали до Сиде примерно за 1,5 часа, где нас встретила наш замечательный гид Виктория.

В группе было около 30 русскоговорящих туристов. Другая немецкая группа шла с другим гидом. В предыдущих отзывах я читала, что гиды часто кричат и зовут туристов. Но наш гид следила, чтобы все были вместе, объясняла очень понятно и интересно. Историческая информация была действительно впечатляющей.

Виктория, также во время тура предупреждала нас о некоторых вещах. Например, в Сиде очень много туристов, и если потеряетесь, чтобы вернуться в отель в Алании, придётся заплатить такси примерно 100€. Она была права, потому что многие увлекались покупками в магазинах, будто пришли не смотреть историю, а за покупками! Поэтому гид старалась держать всю группу вместе, чтобы не было отстающих туристов, и у неё это отлично получалось.

В целом, я осталась очень довольна туром. Организация и подача информации были отличными.
В конце тура я оставила чаевые 2 €,в Турции это принято.

Рекомендую этот тур!

Сегодня мы отправились на потрясающую экскурсию по Античному городу Сиде и водопаду!
Е
Елена
13 окт 2025
Экскурсия по Сиде действительно интересная, дорога приятная. Гид Виктория оказалась красавицей, про руины занимательно рассказывала, такой инфы в инете не нароешь:) Правда, личного времени на осмотр города немного не хватило.
Успели только сделать фото. Потом приятно было в жару оказаться близ водопада, обед тоже был супер.
Благодарность организатору Джамалу, который на личном авто доставил до автобуса экскурсантов, по недоразумению не успевших присоединиться к группе на своей остановке:) Спасибо за ответственный поход.

Александра
Александра
4 окт 2025
Сиде прекрасен, организация так себе. Переполненные группы, плотно забитые три автобуса, народу куча. Мы ходили бесконечно длинной толпой человек в 150. Экскурсовод то требовала обступать ее со всех сторон, то
возмущалась когда кто-то шел чуть впереди ее (а говорила она не очень громко). Коммерциализация всего: от «мы снимем о вам на экскурсии ролик и будем продавать за 20 долларов» и маршрутов, проложенных через конкретные магазины до выпрашивания (не преувеличиваю) чаевых в автобусе на обратной дороге. Сопровождающая нас немка давала каждому в руки конверт и спрашивла tips for me and for driver. Но за что??
Русскоговорящая экскурсовод Виктория в общении грубовата (манеры «вас много, а я одна», «должна? Я никому из вас ничего не должна!»), закатывает глаза, может нахамить. Рассказ ее рассчитан на очень уж массового зрителя: бордели, размеры пенисов, богиня мочи (не удивляйтесь!), изнасилования… Реальной истории и погружения в жизнь античного города можете не ждать.
Остановка у водопада посредственная. Рассчитана на то, чтобы снова вытянуть денег местными торговцами мылом и специями.
Три балла ставлю за красоту Сиде, за свободное время в городе, за интересный рассказ об исламе в мечети и за нормальную еду на обеде.

Сиде прекрасен, организация так себе. Переполненные группы, плотно забитые три автобуса, народу куча. Мы ходили бесконечно
Джамал
Джамал
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно учтём ваши комментарии по организации
группы и поведению гидов, чтобы улучшить качество обслуживания в будущем. Рады, что вам понравились красота Сиде, свободное время в городе и обед.

Лейсан
Лейсан
3 окт 2025
Гиды очень мощные. Большую группу держать смогли на 100%
Организация программы также понравилась. Делили группы на языковые. Подойдёт всем, кто готов гулять пешком долго, не опаздывать и наслаждаться отпуском.
А
Анастасия
30 сен 2025
К гиду и к программе вопросов нет, тут все понравилось. Снимаю 4 звезды за испорченный день из-за ужасной организации.
1. Джамал не мог сам отправить геолокацию водителю, хотя на карте один
Trust Residence в Алании.
2. Я писала накануне в час дня, все ли в силе, откуда трансфер, во сколько. Ответа нет, в 7 вечера еще раз спросила. Джамал ответил, что проблемы с нахождением моего адреса. В 8 вечера он отключился, ничего не подтвердил.
3. Утром я сама написала, ну что там с трансфером, откуда он будет и во сколько. А Джамал, оказывается, ждал моего сообщения, когда я проснусь! Нет бы самому написать информацию, чтобы я утром не волновалась. Трансфер был в 8:20.
4. Мне не сказали, что первый трансферный автобус будет старенький, грязный, с надписью Monster Safari. Почему нельзя предупредить? Я ходила вокруг автобуса, пыталась понять, за мной это или нет.
5. Автобус через час был уже полон, собрали из многих отелей. Потом на заправке подходит человек новый и зовет меня одну садиться в его машину. Я начинаю переживать, может мы опаздываем на нашу экскурсию, и меня надо быстро довести. Человек говорит на ломаном русском, с акцентом, что мы скоро пересядем в экскурсионный автобус, там будет русскоговорящий гид Виктория. Ок. Я отдаю оставшиеся наличные деньги. И что домой я приеду в 17:30 (в итоге в 18:45)
6. Мы останавливаемся на машине у экскурсионного автобуса, ура, моя экскурсия начнется. Нет, меня сажают на первое сиденье, так как автобус весь заполнен, больше мест нет, гид экскурсовод кричит по-немецки "нет","нет", а тот мужчина уже ушел к машине, дверь закрылась. Я думаю, что я не туда села, не та экскурсия.
7. Кому мне писать? У меня есть только контакт Джамала. Вокруг немцы и англичане. В моей голове - я в не том автобусе.
8. На скриншотах можете прочитать, как Джамал общается. Я думаю, ему надо сменить профессию, ему точно нельзя общаться с клиентами.
9. Ладно, мне говорят, все ок, едем. Доезжаем до заправки, гид-экскурсовод что-то говорит по-немецки, на английском не дублирует. Я понимаю, можно сходить в туалет. Рядом еще один автобус паркуется, русскоговорящие туристы, вижу гида. Но я откуда знаю, что это все одна компания?? Я думала, что это другая компания. А слушать чужие группы неприлично. Потом я начинаю вспоминать, что должен быть русскоговорящий гид Виктория - может это она? Но не успеваю подойти к ней спросить, кричат, что надо садиться в автобус. В какой автобус вы сядете? К немцам? Или к возможной Виктории? Я пишу Джамалу, так как вообще не понимаю, к какой группе я отношусь, может то, что я с немцами - это ошибка.
10. Ко мне подходит плохо говорящий на русском мужчине, дает телефон, где, как я понимаю, на меня кричит Джамал, почему мне все не нравится. Связь плохая. Я подхожу к гиду русскому - она действительно Виктория, но ехать мне надо с немцами. А мужчина говорит - нет, надо с Викторией. Джамал пишет "все равно".
11. Я не против того, что туристы добираются на трех трансферах. Я против того, что информацию не дают заранее. Из-за этого турист переживает, не чувствует себя в безопасности, а потом на него еще орут.
Не ездите с Джамалом, отвратительно с клиентами общается

По поводу самой экскурсии одно замечание - количество людей не считают, все равно сколько нас.

Джамал
Джамал
Ответ организатора:
Здравствуйте,
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Хотелось бы, чтобы вам понравилось больше. Спасибо, что поделились своим отзывом — мы обязательно учтём его, чтобы улучшить наш тур.

Jamal
В
Виктория
27 сен 2025
Всё понравилось, но была очень большая группа людей из за этого было не очень удобно слушать гида.

