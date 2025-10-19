читать дальше

Trust Residence в Алании.

2. Я писала накануне в час дня, все ли в силе, откуда трансфер, во сколько. Ответа нет, в 7 вечера еще раз спросила. Джамал ответил, что проблемы с нахождением моего адреса. В 8 вечера он отключился, ничего не подтвердил.

3. Утром я сама написала, ну что там с трансфером, откуда он будет и во сколько. А Джамал, оказывается, ждал моего сообщения, когда я проснусь! Нет бы самому написать информацию, чтобы я утром не волновалась. Трансфер был в 8:20.

4. Мне не сказали, что первый трансферный автобус будет старенький, грязный, с надписью Monster Safari. Почему нельзя предупредить? Я ходила вокруг автобуса, пыталась понять, за мной это или нет.

5. Автобус через час был уже полон, собрали из многих отелей. Потом на заправке подходит человек новый и зовет меня одну садиться в его машину. Я начинаю переживать, может мы опаздываем на нашу экскурсию, и меня надо быстро довести. Человек говорит на ломаном русском, с акцентом, что мы скоро пересядем в экскурсионный автобус, там будет русскоговорящий гид Виктория. Ок. Я отдаю оставшиеся наличные деньги. И что домой я приеду в 17:30 (в итоге в 18:45)

6. Мы останавливаемся на машине у экскурсионного автобуса, ура, моя экскурсия начнется. Нет, меня сажают на первое сиденье, так как автобус весь заполнен, больше мест нет, гид экскурсовод кричит по-немецки "нет","нет", а тот мужчина уже ушел к машине, дверь закрылась. Я думаю, что я не туда села, не та экскурсия.

7. Кому мне писать? У меня есть только контакт Джамала. Вокруг немцы и англичане. В моей голове - я в не том автобусе.

8. На скриншотах можете прочитать, как Джамал общается. Я думаю, ему надо сменить профессию, ему точно нельзя общаться с клиентами.

9. Ладно, мне говорят, все ок, едем. Доезжаем до заправки, гид-экскурсовод что-то говорит по-немецки, на английском не дублирует. Я понимаю, можно сходить в туалет. Рядом еще один автобус паркуется, русскоговорящие туристы, вижу гида. Но я откуда знаю, что это все одна компания?? Я думала, что это другая компания. А слушать чужие группы неприлично. Потом я начинаю вспоминать, что должен быть русскоговорящий гид Виктория - может это она? Но не успеваю подойти к ней спросить, кричат, что надо садиться в автобус. В какой автобус вы сядете? К немцам? Или к возможной Виктории? Я пишу Джамалу, так как вообще не понимаю, к какой группе я отношусь, может то, что я с немцами - это ошибка.

10. Ко мне подходит плохо говорящий на русском мужчине, дает телефон, где, как я понимаю, на меня кричит Джамал, почему мне все не нравится. Связь плохая. Я подхожу к гиду русскому - она действительно Виктория, но ехать мне надо с немцами. А мужчина говорит - нет, надо с Викторией. Джамал пишет "все равно".

11. Я не против того, что туристы добираются на трех трансферах. Я против того, что информацию не дают заранее. Из-за этого турист переживает, не чувствует себя в безопасности, а потом на него еще орут.

Не ездите с Джамалом, отвратительно с клиентами общается



По поводу самой экскурсии одно замечание - количество людей не считают, все равно сколько нас.