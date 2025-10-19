Приготовьтесь к путешествию, где величественные руины античных цивилизаций встречаются с нетронутой природой.
Вас ждёт прогулка по древнему Сиде, погружение в колорит городка Манавгат и открытие живописного водопада, который местные жители не зря называют «Скрытым раем».
Описание экскурсии
Маршрут путешествия сочетает знакомство с историей, природой и гастрономией. На каждой из 3 локаций вас ждут яркие впечатления, отличные фотографии и масса удовольствия:
- античный Сиде откроет перед вами величественные колонны храма Аполлона, рядом с которыми вы представите себе оживлённую торговую жизнь на городской агоре
- колоритный центр города порадует видами на архитектурный комплекс мечети Кебир (Külliye) и местами для неспешной прогулки вдоль реки
- «Скрытый рай» — живописный водопад, окружённый зеленью — станет идеальным местом для купания и релакса
Примерный тайминг
08:30–09:30 – сбор из отелей Алании
10:15–10:45 — сбор из отелей в Сиде
11:00 — экскурсия по античному городу с гидом
11:45 — свободное время (45 минут)
12:30 — трансфер к водопаду «Скрытый рай» в Манавгате
13:00 — вкусный и сытный обед (включён в стоимость)
14:00 — отдых у водопада
15:30 — возвращение на автобусе к вашему отелю
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на автобусах туристического класса
- В цену включены трансфер из отелей (в пределах Манавгата, Сиде, Аланьи) и сопровождение гида
- Обед включён в стоимость. Дополнительно оплачиваются напитки
- Дети 0–6 лет участвуют бесплатно (отдельное место в автобусе не предоставляется), дети 7–12 лет — со скидкой
- Поездка не рекомендуется людям с ограниченной мобильностью; специальных требований по физической подготовке нет
- С вами будет водитель из нашей команды. На месте вас встретит русскоговорящий гид
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 426 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маша
19 окт 2025
Сегодня мы отправились на потрясающую экскурсию по Античному городу Сиде и водопаду!
Е
Елена
13 окт 2025
Экскурсия по Сиде действительно интересная, дорога приятная. Гид Виктория оказалась красавицей, про руины занимательно рассказывала, такой инфы в инете не нароешь:) Правда, личного времени на осмотр города немного не хватило.
Александра
4 окт 2025
Сиде прекрасен, организация так себе. Переполненные группы, плотно забитые три автобуса, народу куча. Мы ходили бесконечно длинной толпой человек в 150. Экскурсовод то требовала обступать ее со всех сторон, то
Джамал
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Лейсан
3 окт 2025
Гиды очень мощные. Большую группу держать смогли на 100%
А
Анастасия
30 сен 2025
К гиду и к программе вопросов нет, тут все понравилось. Снимаю 4 звезды за испорченный день из-за ужасной организации.
Джамал
Ответ организатора:
Здравствуйте,
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Хотелось бы, чтобы вам понравилось больше. Спасибо, что поделились своим отзывом — мы обязательно учтём его, чтобы улучшить наш тур.
В
Виктория
27 сен 2025
Всё понравилось, но была очень большая группа людей из за этого было не очень удобно слушать гида.
