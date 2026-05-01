Мягкое тепло сауны и парной, пилинг и массажи помогут снять напряжение и восстановить силы. Спокойная атмосфера дополнят день комфортом и расслаблением. Вам не придётся ни о чём беспокоиться. Мы заберём вас из отеля, всё организуем, а после доставим обратно.
Описание экскурсии
Сауна (около 70°C)
Мягкий сухой жар поможет разогреть тело, расслабить мышцы и подготовить кожу к следующим этапам.
Парная (около 40°C)
Более влажный и щадящий пар раскроет поры и завершит этап подготовки к очищению.
Пилинг кесе и пенный массаж
В мраморном зале мастер выполнит специальной рукавицей традиционный пилинг, а затем — пенный массаж всего тела. Эти процедуры очистят кожу и подарят ощущение свежести и лёгкости.
Зона релакса
После активных процедур вы отдохнёте в спокойной обстановке и выпьете чай.
Классический масляный массаж (20 минут)
Он снимет остаточное напряжение, улучшит общее самочувствие и закрепит эффект расслабления.
Организационные детали
- Заберём вас из вашего отеля в районах: центр Аланьи, Оба, Тосмур, Кестель, Махмутлар
- Полотенца и тапочки предоставляются
- Опционально (за доплату) — еда и напитки, возможность продлить время массажа
- Программа не рекомендуется беременным, людям с серьёзными заболеваниями сердца, а также детям до 4 лет
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 549 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
