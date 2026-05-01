Мягкое тепло сауны и парной, пилинг и массажи помогут снять напряжение и восстановить силы. Спокойная атмосфера дополнят день комфортом и расслаблением. Вам не придётся ни о чём беспокоиться. Мы заберём вас из отеля, всё организуем, а после доставим обратно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Сауна (около 70°C)

Мягкий сухой жар поможет разогреть тело, расслабить мышцы и подготовить кожу к следующим этапам.

Парная (около 40°C)

Более влажный и щадящий пар раскроет поры и завершит этап подготовки к очищению.

Пилинг кесе и пенный массаж

В мраморном зале мастер выполнит специальной рукавицей традиционный пилинг, а затем — пенный массаж всего тела. Эти процедуры очистят кожу и подарят ощущение свежести и лёгкости.

Зона релакса

После активных процедур вы отдохнёте в спокойной обстановке и выпьете чай.

Классический масляный массаж (20 минут)

Он снимет остаточное напряжение, улучшит общее самочувствие и закрепит эффект расслабления.

Организационные детали