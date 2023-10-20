Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Дневные экскурсионные программы не всегда нравятся и взрослым, и детям одновременно. А ночная вечеринка на яхте точно будет одинаково интересна любому поколению.
Ведь в программе — дискотека, анимация, лазерное и огненное шоу, напитки и закуски в неограниченном количестве, и это далеко не весь список!
Ведь в программе — дискотека, анимация, лазерное и огненное шоу, напитки и закуски в неограниченном количестве, и это далеко не весь список!
Ближайшие даты:
20
окт
окт
27
окт
окт
3
ноя
ноя
10
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из отеля в Аланье и доставим прямо к месту отплытия яхты «Старкрафт». На борту вас уже будут ждать безалкогольные напитки, пиво и вино, закуски, сезонные фрукты, попкорн и перекус. Впереди — насыщенная программа:
- Огненное шоу
- Пенная вечеринка
- Анимация для детей
- Лазерное шоу
- Дискотека
На яхте также имеется охлаждение с помощью спринклерной системы. Эта прогулка добавит красок в ваш семейный досуг — гарантируем!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, неограниченное количество безалкогольных напитков, пиво и вино местного производства, закуски и фрукты, анимация
- Отдельно (по желанию) оплачиваются импортные алкогольные напитки и профессиональная фотосъёмка
- Не забудьте взять купальник и наличные деньги
- На яхту допускаются дети любого возраста. Но стоит учитывать такие факторы, как позднее время и громкая музыка, что не особо подходит для детей до 4 лет.
в пятницу в 20:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 20:30Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Аланье
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!
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