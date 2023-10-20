Вечеринка на яхте

Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии

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Ответы на вопросы
Дневные экскурсионные программы не всегда нравятся и взрослым, и детям одновременно. А ночная вечеринка на яхте точно будет одинаково интересна любому поколению.

Ведь в программе — дискотека, анимация, лазерное и огненное шоу, напитки и закуски в неограниченном количестве, и это далеко не весь список!
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте
Ближайшие даты:
20
окт
27
окт
3
ноя
10
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля в Аланье и доставим прямо к месту отплытия яхты «Старкрафт». На борту вас уже будут ждать безалкогольные напитки, пиво и вино, закуски, сезонные фрукты, попкорн и перекус. Впереди — насыщенная программа:

  • Огненное шоу
  • Пенная вечеринка
  • Анимация для детей
  • Лазерное шоу
  • Дискотека

На яхте также имеется охлаждение с помощью спринклерной системы. Эта прогулка добавит красок в ваш семейный досуг — гарантируем!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, неограниченное количество безалкогольных напитков, пиво и вино местного производства, закуски и фрукты, анимация
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются импортные алкогольные напитки и профессиональная фотосъёмка
  • Не забудьте взять купальник и наличные деньги
  • На яхту допускаются дети любого возраста. Но стоит учитывать такие факторы, как позднее время и громкая музыка, что не особо подходит для детей до 4 лет.

в пятницу в 20:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 20:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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