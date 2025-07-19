Мои заказы

Вечеринка на яхте

Выйти в море и отдохнуть всей семьёй по системе «всё включено» на групповой экскурсии
Дневные экскурсионные программы не всегда нравятся и взрослым, и детям одновременно. А ночная вечеринка на яхте точно будет одинаково интересна любому поколению.

Ведь в программе — дискотека, анимация, лазерное и огненное шоу, напитки и закуски в неограниченном количестве, и это далеко не весь список!
5
2 отзыва
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте
Вечеринка на яхте

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля в Аланье и доставим прямо к месту отплытия яхты «Старкрафт». На борту вас уже будут ждать безалкогольные напитки, пиво и вино, закуски, сезонные фрукты, попкорн и перекус. Впереди — насыщенная программа:

  • Огненное шоу
  • Пенная вечеринка
  • Анимация для детей
  • Лазерное шоу
  • Дискотека

На яхте также имеется охлаждение с помощью спринклерной системы. Эта прогулка добавит красок в ваш семейный досуг — гарантируем!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, неограниченное количество безалкогольных напитков, пиво и вино местного производства, закуски и фрукты, анимация
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются импортные алкогольные напитки и профессиональная фотосъёмка
  • Не забудьте взять купальник и наличные деньги
  • На яхту допускаются дети любого возраста. Но стоит учитывать такие факторы, как позднее время и громкая музыка, что не особо подходит для детей до 4 лет.

в пятницу в 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€39
Дети до 12 лет€29
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 921 туриста
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Крутая вечеринка, настроение уже появлялась в маршрутке. Музыка и свет, как будто уже в клубе. На самой яхте тоже классно, включают музыку известную абсолютно всем гостям. Интересное огненное шоу. Понравилась пенная вечеринка. В конце вечера можно было искупаться в море
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Все отлично
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии на «Вечеринка на яхте»

Волшебство вечерней Аланьи (всё включено)
Джиппинг
На яхте
6.5 часов
15 отзывов
Групповая
Волшебство вечерней Аланьи (всё включено)
Сафари на джипах, прогулка на яхте, пенная вечеринка и магия восточной сказки
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 16:30
Завтра в 16:30
13 авг в 16:30
€29 за человека
Круиз «всё включено» на яхте Starcraft: бухты Аланьи, обед и напитки
На яхте
Круизы
5 часов
147 отзывов
Групповая
Круиз «всё включено» на яхте Starcraft: бухты Аланьи, обед и напитки
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
Сегодня в 08:30
12 авг в 08:30
$30 за человека
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
На яхте
5 часов
9 отзывов
Групповая
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Начало: В вашем отеле в Аланье
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
€18 за человека
Пиратская яхта из Аланьи: купание в бухтах Средиземного моря
На яхте
6.5 часов
-
20%
381 отзыв
Групповая
Пиратская яхта из Аланьи: купание в бухтах Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20$25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье
€39 за человека