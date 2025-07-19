Дневные экскурсионные программы не всегда нравятся и взрослым, и детям одновременно. А ночная вечеринка на яхте точно будет одинаково интересна любому поколению. Ведь в программе — дискотека, анимация, лазерное и огненное шоу, напитки и закуски в неограниченном количестве, и это далеко не весь список!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы заберём вас из отеля в Аланье и доставим прямо к месту отплытия яхты «Старкрафт». На борту вас уже будут ждать безалкогольные напитки, пиво и вино, закуски, сезонные фрукты, попкорн и перекус. Впереди — насыщенная программа:

Огненное шоу

Пенная вечеринка

Анимация для детей

Лазерное шоу

Дискотека

На яхте также имеется охлаждение с помощью спринклерной системы. Эта прогулка добавит красок в ваш семейный досуг — гарантируем!

Организационные детали