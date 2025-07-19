Дневные экскурсионные программы не всегда нравятся и взрослым, и детям одновременно. А ночная вечеринка на яхте точно будет одинаково интересна любому поколению.
Ведь в программе — дискотека, анимация, лазерное и огненное шоу, напитки и закуски в неограниченном количестве, и это далеко не весь список!
Ведь в программе — дискотека, анимация, лазерное и огненное шоу, напитки и закуски в неограниченном количестве, и это далеко не весь список!
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля в Аланье и доставим прямо к месту отплытия яхты «Старкрафт». На борту вас уже будут ждать безалкогольные напитки, пиво и вино, закуски, сезонные фрукты, попкорн и перекус. Впереди — насыщенная программа:
- Огненное шоу
- Пенная вечеринка
- Анимация для детей
- Лазерное шоу
- Дискотека
На яхте также имеется охлаждение с помощью спринклерной системы. Эта прогулка добавит красок в ваш семейный досуг — гарантируем!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, неограниченное количество безалкогольных напитков, пиво и вино местного производства, закуски и фрукты, анимация
- Отдельно (по желанию) оплачиваются импортные алкогольные напитки и профессиональная фотосъёмка
- Не забудьте взять купальник и наличные деньги
- На яхту допускаются дети любого возраста. Но стоит учитывать такие факторы, как позднее время и громкая музыка, что не особо подходит для детей до 4 лет.
в пятницу в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
|Дети до 12 лет
|€29
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 921 туриста
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Крутая вечеринка, настроение уже появлялась в маршрутке. Музыка и свет, как будто уже в клубе. На самой яхте тоже классно, включают музыку известную абсолютно всем гостям. Интересное огненное шоу. Понравилась пенная вечеринка. В конце вечера можно было искупаться в море
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Ю
Все отлично
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