Мои заказы

Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Аланьи)

Провести день среди прохлады и тишины - на изумрудном водохранилище в горах
Грин Каньон — это не горное ущелье, а водохранилище на высоте 350 м над уровнем моря. Его питают 27 горных источников, здесь чистая изумрудная вода — по желанию вы можете порыбачить. Даже в жаркий день мы найдём здесь прохладу и насладимся ароматом можжевельника.
Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Аланьи)
Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Аланьи)
Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Аланьи)

Описание экскурсии

Примерный тайминг

8:00–9:00 — выезд из отелей Аланьи

9:00–10:00 — дорога к месту отправления

Путешествие на автобусе по горному серпантину с панорамными видами:

  • остановка на дамбе с обзорной точкой
  • источник с минеральной водой
  • проезд через горный тоннель к причалу

10:00–10:30 — отплытие

Прогулка по водохранилищу (около 15 км):

  • виды на горы и изумрудную воду
  • остановка для купания в тишине каньона

13:30 — обед в кафе

По желанию можно порыбачить — здесь водится форель.

15:00–15:30 — возвращение к причалу

17:00–17:30 — трансфер в отели Аланьи

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер от и до отеля на туристическом автобусе, около 5 ч на прогулочном корабле, обед. Напитки оплачиваются дополнительно
  • Перед посадкой проводим инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
  • Отмена прогулки возможна из-за плохой погоды
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети до 12 лет€30
Дети до 6 лет без местаБесплатно
Дети до 6 лет с местом€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал
Эрдал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.

Входит в следующие категории Аланьи

Похожие экскурсии на «Зелёный каньон - нефритовое чудо Турции (из Аланьи)»

На кабриобусах - к Зелёному каньону
На машине
Сплавы и рафтинг
7.5 часов
20 отзывов
Групповая
На кабриобусах - к Зелёному каньону
Горы Таурус, турецкая деревня, прогулка на кораблике и водные бои - из Аланьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
€30 за человека
В Зелёный каньон - из Аланьи (всё включено)
На автобусе
На катамаране
7 часов
-
10%
3 отзыва
Групповая
В Зелёный каньон - из Аланьи (всё включено)
Поездка в Таврские горы с круизом на катамаране и обедом на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€36€40 за человека
Каньон Сападере и водные бои на джипах - из Аланьи
Пешая
Джиппинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
6.5 часов
5 отзывов
Групповая
Каньон Сападере и водные бои на джипах - из Аланьи
Исследовать ущелье с водопадами, искупаться в бирюзовой воде и спуститься в царство сталактитов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
29 мая в 08:15
€19 за человека
Зелёный каньон из Аланьи: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Круизы
9 часов
1 отзыв
Групповая
Зелёный каньон из Аланьи: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Насладиться водной прогулкой в одном из самых живописных мест Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аланье
€55 за человека