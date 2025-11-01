читать дальше

русскоговорящая гид, что может быть важно для исключительно русскоязычного туриста. Организация в целом четкая.

Но вот, к сожалению, не могу не сказать и о минусах: у нашей группы был заезд в зоопарк, который не был заявлен в программе. Сюрприз. Зоопарк очень грустный, я бы не хотела его видеть: тесные клетки, многие звери находятся в плохом состоянии. Ну и турецкая деревня «с рассказами о быте турецкого народа» - тоже полный провал. Нас просто выгрузили на мини-базарчике с местными солениями, сказали, свободное время, идите совершайте покупки, можно погулять по окрестностям. По факту, просто убитое время. Там же потом была пенная вечеринка.

Мы остались вполне довольны поездкой, но, конечно, хотелось бы либо сразу после гор-купаний и скромного обеда сразу домой (ещё бы дома и на пляж успели сходить) либо подольше купание с лодки, это было прям кайф для многих, да кто и не купался - наслаждались видами. Зоопарк и деревня - огромный минус. Естественно, это личное мнение.

Ну и немножко информации для тех, кто впервые едет на кабриобусах с водной перестрелкой. Оказалось, что пистолеты не дают, нас не предупредили об этом. В итоге подготовленные товарищи начали стрелять (можно было купить пистолеты на заправке), а мы нет, протупили, не знали, что надо оружие иметь при себе, никто не предупредил. Если вы легко замерзаете, подготовьте для такой поездки с водной перестрелкой непромокаемую одежду. Мы были в теплом октябре, и было хоть и весело, но очень холодно, когда едешь в открытом автобусе, ветер, да ещё и весь мокрый. Я думаю, для летней жары такие комментарии не нужны, но осенью, хоть и теплой, очень актуальны. Ну а в целом, с учетом всех нюансов могу рекомендовать эту поездку. Красиво, не утомительно. Если быть подготовленным, все пройдёт ок) если без своей машины, посмотрите красивого)