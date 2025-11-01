Описание водной прогулки
Горы Таурус — живописные пейзажи, свежий воздух и удивительные панорамы Средиземноморья.
Зелёный каньон и озеро — изумрудная вода среди горных вершин. Три часа отдыха, купание, рыбалка и обед, который уже включён в стоимость.
Прогулка на корабле — возможность увидеть каньон с воды и насладиться прохладным бризом.
Турецкая деревня — знакомство с традициями, обычаями и атмосферой сельской жизни в Анатолии.
Река Манавгат и город — плантации и живописные окрестности, где можно почувствовать настоящий колорит региона.
Вы узнаете:
- весёлые истории о жизни в турецкой деревне
- почему в Турции любят устраивать водные бои
- чем отличаются блюда деревенской кухни
- и многое другое
Примерный тайминг
8:00–8:30 — выезд из отеля на кабриобусах
9:30 — остановка в горах Таурус, фотопауза
11:00 — прибытие в Зелёный каньон, прогулка на корабле
12:00–15:00 — отдых на озере: купание, рыбалка, водные бои
13:30 — обед в ресторане на берегу
16:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на кабриобусах из всех районов Аланьи и Сиде/Манавгат, страховка, обед в ресторане у озера, пенная вечеринка и прогулка на корабле (1 час), рыбалка (30–40 минут)
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки
- Поездка подойдёт тем, кто не боится скорости и экстремальных манёвров. Водители соблюдают правила, но путешествие рассчитано на любителей приключений
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее
- С вами поедет опытный водитель из нашей команды. На месте встретит русскоговорящий гид
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети 7-12 лет
|€17
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
По поводу водных гонок. Я трусиха, но ничего опасного не почувствовала. Водители знают, где делать водные бои, а где нет. На серпантине уверенные.
Единственный недостаток - надо выдавать непромокаемые пакеты для вещей!
А также - зоопарк, это жестоко! Хватит мучить животных!
Гид Мерве молодец! Передайте ей спасибо!
Теперь о самом туре, все замечательно, поездка по водохранилищу, купание в прохладной
Экскурсия достаточно насыщенная. Отдельная благодарность нашему гиду Мерве (удивило что так хорошо
Особая благодарность организатору поездки и гиду Мерве. Все четко и понятно, доброжелательно, максимальное вовлечение. Ребята, спасибо вам большое!
1) экскурсия динамичная, остановки именно тогда, когда в голову только заползает мысль размяться
2) народу много, общая