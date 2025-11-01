Мои заказы

На кабриобусах - к Зелёному каньону

Горы Таурус, турецкая деревня, прогулка на кораблике и водные бои - из Аланьи
Отправьтесь в яркое путешествие по Зелёному каньону и живописным горам Таурус! Вы почувствуете атмосферу турецкой деревни, насладитесь панорамами озера, прокатитесь на кораблике и кабриобусе и пообедаете на берегу. А по пути устроите весёлые водные бои. Максимум впечатлений в одной поездке!
4.9
19 отзывов
На кабриобусах - к Зелёному каньону© Джамал
На кабриобусах - к Зелёному каньону© Джамал
На кабриобусах - к Зелёному каньону© Джамал

Описание водной прогулки

Горы Таурус — живописные пейзажи, свежий воздух и удивительные панорамы Средиземноморья.

Зелёный каньон и озеро — изумрудная вода среди горных вершин. Три часа отдыха, купание, рыбалка и обед, который уже включён в стоимость.

Прогулка на корабле — возможность увидеть каньон с воды и насладиться прохладным бризом.

Турецкая деревня — знакомство с традициями, обычаями и атмосферой сельской жизни в Анатолии.

Река Манавгат и город — плантации и живописные окрестности, где можно почувствовать настоящий колорит региона.

Вы узнаете:

  • весёлые истории о жизни в турецкой деревне
  • почему в Турции любят устраивать водные бои
  • чем отличаются блюда деревенской кухни
  • и многое другое

Примерный тайминг

8:00–8:30 — выезд из отеля на кабриобусах

9:30 — остановка в горах Таурус, фотопауза

11:00 — прибытие в Зелёный каньон, прогулка на корабле

12:00–15:00 — отдых на озере: купание, рыбалка, водные бои

13:30 — обед в ресторане на берегу

16:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на кабриобусах из всех районов Аланьи и Сиде/Манавгат, страховка, обед в ресторане у озера, пенная вечеринка и прогулка на корабле (1 час), рыбалка (30–40 минут)
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки
  • Поездка подойдёт тем, кто не боится скорости и экстремальных манёвров. Водители соблюдают правила, но путешествие рассчитано на любителей приключений
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте наличными в евро, долларах или лирах по текущему курсу Google. Также вы можете сделать перевод на российский счёт в рублях — сообщите, пожалуйста, заранее
  • С вами поедет опытный водитель из нашей команды. На месте встретит русскоговорящий гид

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети 7-12 лет€17
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 420 туристов
Компания работает в сфере туризма с 2012 года и официально зарегистрирована в Ассоциации туристических агентств Турции. Мы соблюдаем все требования законодательства и предоставляем услуги в рамках действующих правил и стандартов. Основное
читать дальше

направление нашей деятельности — организация экскурсионных программ и туристических мероприятий в регионе Средиземного моря. За годы работы мы накопили большой опыт и выстроили систему обслуживания, которая гарантирует надёжность, безопасность и комфорт для наших гостей. Мы предлагаем разнообразные экскурсии культурного, исторического и развлекательного характера, а также индивидуальные поездки. Все маршруты создавались годами и проходят с участием профессиональных гидов и водителей. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал себя не просто путешественником, а желанным другом. Именно поэтому наши экскурсии — это не только красивые виды и фотографии, но и тёплая атмосфера, личное внимание и забота. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

На кабриобусах - к Зелёному каньону (Ольга)На кабриобусах - к Зелёному каньону (Анастасия)
Дарья
Дарья
1 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Забрали от отеля на автобусе, водитель супер, включал классную музыку, очень приятный, вёз аккуратно! Локации тоже безумно красивые, было купание в реке, прогулка на корабле, всё соответствует
читать дальше

описанию. Обед был вкусным, напитки все платные, но можно было взять с собой, с этим проблем не было. Было обливание из водяных пистолетов, весело и взрослым, и детям. Единственное в конце экскурсии - зоопарк, не советую, львы в ужасном состоянии, на маленьких львятах делают деньги (фото, дрессировка), но из-за этого снижать оценку не хочется, просто я бы не посетила его снова. В целом, от экскурсии остались положительные впечатления!

О
Ольга
26 окт 2025
Благодарю организаторов за поездку! Мы здорово провели время. Пейзажи действительно прекрасны, и прогулка по каньону - 10/10. Водитель и гид-фотограф прекрасные, весёлые ребята, атмосфера супер. Предоставлена на все автобусы и
читать дальше

русскоговорящая гид, что может быть важно для исключительно русскоязычного туриста. Организация в целом четкая.
Но вот, к сожалению, не могу не сказать и о минусах: у нашей группы был заезд в зоопарк, который не был заявлен в программе. Сюрприз. Зоопарк очень грустный, я бы не хотела его видеть: тесные клетки, многие звери находятся в плохом состоянии. Ну и турецкая деревня «с рассказами о быте турецкого народа» - тоже полный провал. Нас просто выгрузили на мини-базарчике с местными солениями, сказали, свободное время, идите совершайте покупки, можно погулять по окрестностям. По факту, просто убитое время. Там же потом была пенная вечеринка.
Мы остались вполне довольны поездкой, но, конечно, хотелось бы либо сразу после гор-купаний и скромного обеда сразу домой (ещё бы дома и на пляж успели сходить) либо подольше купание с лодки, это было прям кайф для многих, да кто и не купался - наслаждались видами. Зоопарк и деревня - огромный минус. Естественно, это личное мнение.
Ну и немножко информации для тех, кто впервые едет на кабриобусах с водной перестрелкой. Оказалось, что пистолеты не дают, нас не предупредили об этом. В итоге подготовленные товарищи начали стрелять (можно было купить пистолеты на заправке), а мы нет, протупили, не знали, что надо оружие иметь при себе, никто не предупредил. Если вы легко замерзаете, подготовьте для такой поездки с водной перестрелкой непромокаемую одежду. Мы были в теплом октябре, и было хоть и весело, но очень холодно, когда едешь в открытом автобусе, ветер, да ещё и весь мокрый. Я думаю, для летней жары такие комментарии не нужны, но осенью, хоть и теплой, очень актуальны. Ну а в целом, с учетом всех нюансов могу рекомендовать эту поездку. Красиво, не утомительно. Если быть подготовленным, все пройдёт ок) если без своей машины, посмотрите красивого)

Благодарю организаторов за поездку! Мы здорово провели время. Пейзажи действительно прекрасны, и прогулка по каньону -
А
Александр
26 окт 2025
Очень содержательная экскурсия. Нас забрали из отеля в 8:20, обратно привезли в 17:50. В автобусе с нами были только иностранцы, единственная девушка знала русский, поэтому все общение на жестах, если
читать дальше

не знаете английский. Всего было 5 автобусов, на остановках курировала нас русскоговорящая гид. Во время дороги облевания водой из пистолетов и бутылок через открытые окна автобусов. Гонки на скоростях по горам, довольно экстремально, при этом все туристы были в воде, нравилось кому-то это или нет, поэтому будьте готовы. Нам в целом было весело, настроение сразу поднимает! Первая остановка, прогулка на двухэтажной яхте по горной реке, купание, обмазывание тело глиной. Затем обед на берегу с отличным видом. Следующая остановка на горе, тоже потрясающие виды, отличные получаются фотокадры. Далее остановка в кафе с пенной дискотекой. Завершающая остановка - зоопарк. Вход оплачивается отдельно - 5 долларов. Очень хороший зоопарк, много зверей, мы зависли там, не хотелось уходить. Есть возможность взять львят на руки и пофоткаться (отдельно 10 долларов), но не спешите. Далее есть большая клетка тоже с львятами, туда можно попасть за 15 евро, но удовольствия получите в разы больше. Их там можно кормить, играть, брать на руки, фоткать. Нас не предупредили об этом, поэтому мы пошли в первую клетку за 10 долларов - 2 минуты удовольствия, больше не разрешают. В целом экскурсия очень понравилась 👍

Ю
Юлия
19 окт 2025
Это весело! Это чисто развлечение! Не экскурсия. Хотя некоторые познавательные моменты были.
По поводу водных гонок. Я трусиха, но ничего опасного не почувствовала. Водители знают, где делать водные бои, а где нет. На серпантине уверенные.
Единственный недостаток - надо выдавать непромокаемые пакеты для вещей!
А также - зоопарк, это жестоко! Хватит мучить животных!
Гид Мерве молодец! Передайте ей спасибо!
Анастасия
Анастасия
12 окт 2025
Дорогие друзья! Сегодня я впервые поехала в мини трип по приложению Трипстер от организатора Джамал. Моим организатором -водителем был Джамал, а гидом Мерви. Оба из Турции. Это люди, которые сделали
читать дальше

свою работу на 10/10, потому что для них это нк было напряжением, а вдохновением. Столько душевности, теплоты и внимания давно не видела! ❤️ Мы успели побывать во всех в точках из нашего списка! Погода с утра дала о себе знать! Но нас это не остановило. Обязательно к посещению данная экскурсия! Обращайтесь к ним!

Дорогие друзья! Сегодня я впервые поехала в мини трип по приложению Трипстер от организатора Джамал. Моим
S
Sergey
2 окт 2025
Сразу Большое спасибо гиду Мерве, хорошее знание и что не маловажно внимание и забота к туристам. Человек большого сердца.,
Теперь о самом туре, все замечательно, поездка по водохранилищу, купание в прохладной
читать дальше

воде и смотровые площадки. Вода в сентябре уже прохладная. зоопарк на любителя, маленький. Обед вполне сносный, порции небольшие. Все напитки платные.
Что напрягало, хотя кому то это в плюс. Вождение от отеля по городу трассе, это все то что вы слышали о гонках на дорогах Турции, подрезки, скорость итп, нюанс в том что автобусы фактически открытые, безопасность -90%. Далее обливание. В Тайланде на сонгкране это весело и безопасно, тут же это те же гонки на серпантине плюс водные игры. Я не зануда, но скажем такое можно было бы организовать на какой-то площадке, пенную вечеринку же организовали в поселке а не в дороге на плотину, хотя наверное могли. В целом экскурсия стоит, но вы должны понимать что автобус открытый и вас ждут гонки в стиле форсаж, бессмысленные и ещё раз бессмысленные. Кстати одна женщина подвернула ногу в кафе. Будьте готовы и ваш отдых будет приятным. Вспоминаю ДТП на джип турах и понимаю какие там гонки устраивают, ради бравады, и все же не понятен смысл этих гонок, никто никуда не опаздывает и нет приза за первое место

Т
Татьяна
26 сен 2025
Это моя вторая экскурсия от Джамала. Организация и развлечения на высшем уровне. Очень насыщенная программа. Красивейшие места, купание в реке, пенная вечеринка, зоопарк, обед на причале, а войнушка с водными
читать дальше

пистолетами это вообще нечто. Русскоговорящие гиды сопровождали всю поездку, был фотограф. С нами была гид Мерве, настоящий профессионал в туризме Турции, потрясающая женщина с неиссякаемой энергией, заряжала нас всех позитивом, настрой был отличный в поездке, никто не скучал.
Поездка имеет отличительную особенность-всю дорогу туда и обратно вас будут обливать водой из соседних машин. Для обороны и веселого времяпровождения лучше заранее взять с собой водяной пистолет(либо взять в аренду на первой локации). Это очень весело и мокро. Обязательно возьмите с собой второй комплект одежды и не промокаемую сумку. В автобусе везде будет вода.
Так же рекомендую посетить зоопарк, оплачивается отдельно 4 евро. Много животных, с которыми можно сделать фото.
Все очень понравилось, желаю Джамалу и всей команде процветания и тысячи довольных туристов.

Это моя вторая экскурсия от Джамала. Организация и развлечения на высшем уровне. Очень насыщенная программа. Красивейшие
И
Ирина
24 сен 2025
Экскурсия состоялась 20.09.25. Было очень весело, так что и взрослые взялись за водные пистолеты и играли как в детстве).
Экскурсия достаточно насыщенная. Отдельная благодарность нашему гиду Мерве (удивило что так хорошо
читать дальше

говорит по-русски и она очень внимательна и доброжелательна), а также водителю нашей команды Серхе "горные пираты" за помощь в водных боях и отличное настроение.
Совет: берите с собой крем, особенно для лица (обветриваются губы), полотенца сухие - мокрыми прохладно ехать, но мы не простыли. А также на доп. развлечения: 3 евро (залог) аренда удочки для рыбалки (возвращают); за 8 евро можно купить пистолет или берите свои; 5 евро/доллар на зоопарк с человека, игры и фото с львятами 10 долларов, верблюд не помню. Напитки на обеде платно, поэтому тоже рекомендую взять с собой воду. В целом было весело и интересно, виды на дамбу и гринканьон великолепные, Мерве подробно рассказывает историю каньона, можно спросить что интересует.

Экскурсия состоялась 20.09.25. Было очень весело, так что и взрослые взялись за водные пистолеты и играли как в детстве).
М
Марина
21 сен 2025
Ездили в green canyon 17.09. Нам очень понравилось! Поездка не познавательная, но очень отдыхательная. Весело, очень красиво, организованно и доброжелательно. Ребенок в восторге и сами окунулись в детство с водными боями)). Потрясающий зоопарк, львы, львята и медведи бомбические)).
Особая благодарность организатору поездки и гиду Мерве. Все четко и понятно, доброжелательно, максимальное вовлечение. Ребята, спасибо вам большое!
Ольга
Ольга
15 сен 2025
Была на экскурсии с сыном 2 года 11 месяцев. Ребенок доволен, я тоже. По стопочкам:
1) экскурсия динамичная, остановки именно тогда, когда в голову только заползает мысль размяться
2) народу много, общая
читать дальше

атмосфера расслабленная и веселая. Водяные бои с пистолетами — освещающая и захватывающая активность. Обязательно купите пистолет себе и ребенку, иначе будете поливать соседние автобусы из бутылки 😂😂
3) КРАСИВО
4) Отдельно уделю внимание зоопарку. Я искушенная, но львят вблизи видела впервые💔 Кроме львов, там еще много питомцев, и все выглядят наглыми, откормленными и вполне счастливыми. Кроме одного старого ослика.
5) В кабриобусах действительно нет гидов. У нас водитель даже по-английски не разговаривал. НО!!! Во-первых, это не информационная экскурсия, там гид не нужен особо. Во-вторых, на каждой точке всех русскоговорящих собирает ГИД РУССКОГОВОРЯЩИЙ и подробно разжевывает, все что будет происходить.
Также она очень вовлеченная и старается помочь. Мой ребенок не хотел плавать, она набрала ему пистолет и немного поиграла с ним.

Итог: я очень довольна, движ-париж получен.

Совет: берите с собой деньги, чтобы хватило на все допы. Зоопарк вход платный, дополнительные напитки платно, пистолеты платно, фото со львами платно. Но все стоит своих денег 100%

Была на экскурсии с сыном 2 года 11 месяцев. Ребенок доволен, я тоже. По стопочкам:
Н
Наталья
15 сен 2025
Мама с сестрой остались в восторге от экскурсии!!!
Л
Лилия
15 сен 2025
Экскурсия понравилась. Красиво. Но гид в автобусе не хотел объяснять на русском что мы делаем, куда едем. Хотя знает русский. Говорил только на английском. Немного этот момент не понравился.
Vadim
Vadim
14 сен 2025
Лучшая экскурсия из Аланьи за этот отпуск! Организация на высшем уровне! Поддержка на всех этапах. Прекрасные люди. А главное сама экскурсию интересная, динамичная, но без экстрима. Катание на кабриусах с
читать дальше

поливанием из водных пистолетов (продаются, не выдаются, имейте в виду). Шикарный мини круиз по красивейшей каньону. Рыбалка по сути отсутствует. Купание в каньоне. Приличный обед (включен, напитки платные), пенная вечеринка, интересный зоопарк. В целом крайне рекомендую! С собой обязательно средство от загара, купальные принадлежности, вода, перекус.

Лучшая экскурсия из Аланьи за этот отпуск! Организация на высшем уровне! Поддержка на всех этапах. Прекрасные
С
Светлана
13 сен 2025
Добрый день! Благодарю компанию за чудесную экскурсию, спасибо ребята! У вас отличная команда👍 предыстория… В день встречи с гидом, не понравилась мне презентация экскурсий. С гидом мы не сошлись, от
читать дальше

слова, совсем. Называть компанию не буду, потому что сопровождающий из аэропорта был классный. А с этим не сошлись)) по итогу пришлось искать самой на просторах интернета. Боязно было заказывать, так как ранее про эту компанию не слышала, но подкупили хорошие отзывы. По итогу, экскурсия на двоих почти в 3 раза дешевле, чем у нашего гида 😅 и это прекрасно!!! Поездка огонь, фото огонь, водитель идеальный, накормили вкусно, приехали мокрые до нитки, стрелялки водой веселят очень)) только вот мы не взяли доллары, а там в экскурсии есть зоопарк. 5$ стоит вход. Кто посетил. сказали там здорово. Но даже несмотря на это, всем рекомендую! Ребята, вы лучшие! ❤️

С
Светлана
13 сен 2025
Отличная экскурсия, очень веселая и релаксационная!! Красивые виды, классные люди, компания подобралась англоязычных людей, но нам не мешало это в общение))Единственно гид не транслировал нам на русском, это было не удобно.

