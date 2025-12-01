Водная прогулка
Групповая экскурсия в Зелёный каньон из Аланьи с обедом
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
15 дек в 08:30
18 дек в 08:30
€30 за человека
Сафари по Грин каньону
Сафари по Грин каньону - день, полный открытий: зоопарк, деревня, дамба и водная прогулка. Присоединяйтесь к приключению в Аланье
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€35 за человека
Зелёный каньон: прогулка на яхте с обедом, купанием и рыбалкой
Расслабленный день и идеальные фото на фоне бирюзовой воды (из Аланьи)
Начало: У вашей гостиницы
Расписание: в понедельник и четверг в 08:30
15 дек в 08:30
18 дек в 08:30
€40 за человека
