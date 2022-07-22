Рафтинг Сплав по горной реке на надувном плоту с преодолением водных преград и прохождение порогов. Даже человек без опыта испытает неописуемый восторг, всплеск адреналина и чувство собственного достоинства от того, что смог справиться с ревущим, быстротечным потоком горной реки практически самостоятельно. Сплав проходит по горной реке Кeпрючай на 10-ти местных рафтах. При желании, вы можете отправиться в плаванье на 2-х местных каяках (за дополнительную плату). Длина дистанции — 12 км. Сложность порогов 1-2-2+ Джип-сафари или кабрио-бус в каньон Тазы Одно из самых живописных природных мест в Турции — Тазы Каньон. Без преувеличения — это местечко можно назвать чудом природы! Тут невозможно остаться равнодушным, ваше сердце будет тронуто этой мощью и красотой. Наш путь пролегает через деревни, каньон и античные мосты Римской эпохи в Каньон Тазы. Вы можете выбрать один из двух вариантов трансфера:

на внедорожниках Land Rover (10-ти местные);

на кабрио-бусе (14-ти местные). Багги-сафари Багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2–х местные и в использовании очень просты. Вас ждет поездка, полная азарта и адреналина по бездорожью. Другие развлечения парка Кёпрюлю Природный парк Кёпрюлю есть еще множество интересных развлечений. Вы можете спуститься с каньона на зиплайне, порыбачить или весело отдохнуть в водном парке. Занятия по душе найдутся для всех! Важная информация:.

на кабрио-бусе (14-ти местные). Багги-сафари Багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2–х местные и в использовании очень просты. Вас ждет поездка, полная азарта и адреналина по бездорожью. Другие развлечения парка Кёпрюлю Природный парк Кёпрюлю есть еще множество интересных развлечений. Вы можете спуститься с каньона на зиплайне, порыбачить или весело отдохнуть в водном парке. Занятия по душе найдутся для всех! Важная информация:.

• на кабрио-бусе (14-ти местные). Багги-сафари Багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2–х местные и в использовании очень просты. Вас ждет поездка, полная азарта и адреналина по бездорожью. Другие развлечения парка Кёпрюлю Природный парк Кёпрюлю есть еще множество интересных развлечений. Вы можете спуститься с каньона на зиплайне, порыбачить или весело отдохнуть в водном парке. Занятия по душе найдутся для всех! Важная информация: