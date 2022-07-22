Безбашенный сплав по горной реке с крутыми порогами на надувных лодках — вот что такое рафтинг в Турции — одно из лучших экстремальных развлечений. Здесь не требуется опыт или длительная подготовка. Опытные гиды проводят инструктаж на месте. Помимо рафтинга, парк Кёпрюлю приготовил множество других интересных развлечений. Выбирайте программу по душе и вперед. Приключения ждут!
Описание экскурсии
Рафтинг Сплав по горной реке на надувном плоту с преодолением водных преград и прохождение порогов. Даже человек без опыта испытает неописуемый восторг, всплеск адреналина и чувство собственного достоинства от того, что смог справиться с ревущим, быстротечным потоком горной реки практически самостоятельно. Сплав проходит по горной реке Кeпрючай на 10-ти местных рафтах. При желании, вы можете отправиться в плаванье на 2-х местных каяках (за дополнительную плату). Длина дистанции — 12 км. Сложность порогов 1-2-2+ Джип-сафари или кабрио-бус в каньон Тазы Одно из самых живописных природных мест в Турции — Тазы Каньон. Без преувеличения — это местечко можно назвать чудом природы! Тут невозможно остаться равнодушным, ваше сердце будет тронуто этой мощью и красотой. Наш путь пролегает через деревни, каньон и античные мосты Римской эпохи в Каньон Тазы. Вы можете выбрать один из двух вариантов трансфера:
на внедорожниках Land Rover (10-ти местные);
на кабрио-бусе (14-ти местные). Багги-сафари Багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2–х местные и в использовании очень просты. Вас ждет поездка, полная азарта и адреналина по бездорожью. Другие развлечения парка Кёпрюлю Природный парк Кёпрюлю есть еще множество интересных развлечений. Вы можете спуститься с каньона на зиплайне, порыбачить или весело отдохнуть в водном парке. Занятия по душе найдутся для всех! Важная информация:.
на кабрио-бусе (14-ти местные). Багги-сафари Багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2–х местные и в использовании очень просты. Вас ждет поездка, полная азарта и адреналина по бездорожью. Другие развлечения парка Кёпрюлю Природный парк Кёпрюлю есть еще множество интересных развлечений. Вы можете спуститься с каньона на зиплайне, порыбачить или весело отдохнуть в водном парке. Занятия по душе найдутся для всех! Важная информация:.
• на кабрио-бусе (14-ти местные). Багги-сафари Багги — открытые машинки с автоматическим управлением (педали: газ и тормоз), багги 2–х местные и в использовании очень просты. Вас ждет поездка, полная азарта и адреналина по бездорожью. Другие развлечения парка Кёпрюлю Природный парк Кёпрюлю есть еще множество интересных развлечений. Вы можете спуститься с каньона на зиплайне, порыбачить или весело отдохнуть в водном парке. Занятия по душе найдутся для всех! Важная информация:
- Просим вас выходить за 10-15 минут до указанного времени трансфера. От этого зависит скорость сбора туристов по отелям.
- Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). Если транспорт не прибыл по истечении этого времени, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Вам понадобится: удобная обувь как для рафтинга так и для каньона. Крем от загара, головной убор, сменная одежда.
- Все напитки в экскурсии за дополнительную оплату, поэтому советуем взять с собой воду и деньги на личные расходы.
- Обед входит в стоимость.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Каньон Кепрюлю
- Каньон Тазы
- Римские Мосты Олук и Бюгрюм (2 в нэ)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Сам рафтинг прошел хорошо, спуск был интресный, виды просто потрясающие. Двойную байдарку взяли без проблем (бесплатно) на этапе, когда раздавали вёсла.
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j
Красивая природа. Свежий воздух. Весело. Немножко экстрима. Можно отлично провести время.
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F
Отличное времяпровождение. Каньон понравился, красивое, видовое место. Много рафтеров.
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F
Отличное времяпровождение. Каньон понравился, красивое, видовое место. Много рафтеров.
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А
Красота природы, экстрим, море ледяной воды и адреналина - точно стоит своих денег.
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R
отличная экскурсия 👍 Мокрый экстрим) впервые на рафтинге и я под впечатлением!
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