Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. Сплавы по порогам бурной горной реки могут быть дополнены различными мероприятиями.
Описание экскурсииРафтинг Вы побываете в одной из самых красивых заповедных зон Турции — в природном парке Кёпрюлю. В одноименном каньоне на горной реке Кёпрючай вас ждет 10-ти километровый сплав по порогам 1, 2 и 3 категории сложности — с ними справятся даже новички, а окружающие пейзажи будут радовать глаз на протяжении всего пути. Сафари Сафари проходит на внедорожниках Land Rover (10-ти местные). Путь пролегает через деревни, каньон и античные мосты Римской эпохи в Каньон Тазы. Вас ждет поездка по бездорожью, полная азарта и адреналина. Продолжительность поездки 30 минут. Важная информация:
- Просим вас выходить за 10-15 минут до указанного времени трансфера. От этого зависит скорость сбора туристов по отелям.
- Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). Если транспорт не прибыл по истечении этого времени, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Вам понадобится: удобная обувь как для рафтинга так и для каньона. Крем от загара, головной убор, сменная одежда.
- Все напитки в экскурсии за дополнительную оплату, поэтому советуем взять с собой воду и деньги на личные расходы.
- Обед входит в стоимость.
Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кепрюлю
- Древние мосты Олук и Бюгрюм
Что включено
- Трансфер из отеля
- Страховка
- Рафтинг на рафтах (10-12 чел)
- Экипировка (жилет, каска)
- Обед: курица, булгур, макароны, салат, сезонные фрукты.
Что не входит в цену
- Любые Напитки
- Обувь (можно купить на месте - 10$)
- Гидрокостюм (можно арендовать - 6$)
- Личные расходы
- Фото - Видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Потрясающее чувство, когда ты стоишь на краю пропасти - практически бездонной. потому что "дно" прячется где-то очень далеко внизу, протекающая там горная речка кажется тоненькой зеленоватой ленточкой. Скалы, словно неохотно
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s
Хорошее живописное место с красивым узким каменным мостом через реку. Даже если вы не интересуетесь рафтингом, тут можно сделать фотографии с красивым видом или искупаться. Учитывайте, что дорога извилистая среди гор
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А
Здравствуйте, все понравилось, все было круто! Организация, питание все отлично! Времени на все хватило, остались незабываемые впечатления, спасибо
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М
"Впечатляющее место которое запомнится на всю жизнь. Великолепные фотосессии обеспечены.
Берите больше одежды для множества образов"
Берите больше одежды для множества образов"
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М
"Впечатляющее место которое запомнится на всю жизнь. Великолепные фотосессии обеспечены.
Берите больше одежды для множества образов"
Берите больше одежды для множества образов"
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Я
Хорошая экскурсия. Прекрасное место и обязательно для посещения. Все очень красиво и живописно
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