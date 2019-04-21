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расступившись и раскрыв морщинистые ладони, открывают нашему взору спрятанные за ними красоты. В общем, впечатлений море. И адреналина тоже. Идти, правда, далековато (а перед этим еще и ехать), но оно, на мой взгляд, того стоит. По дороге вы увидите уникальное клубничное дерево, с красной, очень гладкой древесиной, а ягоды по вкусу, говорят, напоминают микс из вишни и клубники.