2-дневное путешествие в Каппадокию из Антальи. Всё включено

Туда, где история и природа создали настоящий шедевр
Поездка перенесёт вас в мир, где фантастические скалы и долины хранят вековую историю. Вы спуститесь в подземный город и побываете в гончарной мастерской. Пройдёте по долинам и полюбуетесь причудливыми каменными изваяниями.

Увидите пещерные церкви Гёреме, а желающие полетают на воздушном шаре и посмотрят шоу с традиционной музыкой и танцами.
2-дневное путешествие в Каппадокию из Антальи. Всё включено

Описание экскурсии

День 1

4:00 — выезжаем из Антальи
7:30 — остановимся на завтрак в ресторане
10:30 — прибудем в Каппадокию. Посетим подземный город (Каймаклы или Деринкую) и осмотрим помещения, в которых когда-то люди прятались от набегов
11:30 — погуляем по долине Голубей и побываем на смотровой площадке у крепости Учхисар
13:00 — пообедаем в традиционном ресторане
14:00 — полюбуемся каменными «столбами» в долине Любви
15:00 — посмотрим на скалы в в форме животных и сказочных фигур в долине Деврент (Воображения)
16:00 — увидим знаменитые «грибы» из туфа в долине Пашабаг (Монахов) —.
18:00 — вы заселитесь в стандартный или пещерный отель на выбор
19:00 — поужинаем в отеле
20:00 — желающие посмотрят фольклорную программу с традиционной музыкой и танцами

День 2

5:00 — желающие смогут полетать на воздушном шаре
7:00 — позавтракаем в отеле
8:00 — посетим музей под открытым небом Гёреме, осмотрим пещерные церкви и монастыри с фресками
10:00 — в гончарной мастерской в Авсаносе понаблюдаем за работой мастеров
12:00 — пообедаем в ресторане
13:00 — отправимся из Каппадокии в обратный путь
16:00 — остановимся в Конье, по возможности заглянем в мавзолей Мевляны
20:00 — вернёмся в Анталью

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Если вы путешествуете один/одна, есть возможность подселения в номер отеля к другому участнику
  • По запросу экскурсию можно провести индивидуально, с личным гидом и отдельным транспортом
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость включено

  • трансфер из отеля в Анталье и обратно
  • ночь в стандартном или пещерном отеле (2-местное размещение)
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин (шведский стол)
  • входные билеты по программе

Дополнительные расходы (по желанию)

  • полёт на воздушном шаре — от €60
  • вечернее шоу «Турецкая ночь» — €25
  • доплата за 1-местное размещение в отеле — €20

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые€110
Дети 8-11 лет€90
Дети (6-8 лет)€50
Дети до 5 лет без места в автобусе и едыБесплатно
Дети до 5 лет с едой и местом в автобусе€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

