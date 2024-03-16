Представьте себя исследователем древних времён, путешествуя по Каппадокии в рамках нашей групповой экскурсии из Антальи.
Вас ждёт путешествие в подземный город Саратлы Кыркгез, где вы узнаете о жизни людей, укрывавшихся от
Вас ждёт путешествие в подземный город Саратлы Кыркгез, где вы узнаете о жизни людей, укрывавшихся от
7 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Удобный трансфер из Антальи
- 🏨 Проживание в уютном отеле
- 🍽 Включённое питание
- 🏛 Посещение уникальных исторических мест
- 🌄 Возможность полёта на воздушном шаре
- 📸 Великолепные виды для фотографий
- 🗣 Русскоговорящий гид
Что можно увидеть
- Подземный город Саратлы Кыркгез
- Долина Любви
- Музей под открытым небом Гёреме
- Учхисар
- Голубиная долина
- Панорама Гёреме
- Караван-сарай
Ближайшие даты:
Время начала: 03:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
День 1
- Подземный город Саратлы Кыркгез, построенный как укрытие во время частых нападений на регион. Город уходит вглубь земли на 7 этажей! Вы увидите санузлы, ванные, складские помещения и жилые комнаты и узнаете, как работает система вентиляции.
- Долина Любви. Мы называем это место турецким раем. Здесь под открытым небом «выросли» десятки каменных грибов.
- Музей под открытым небом Гёреме. Вы посмотрите на вырубленные в скальной породе церкви, монастыри и часовни (все они открыты для посещения) и изучите древние фрески. А после можете пофотографироваться в потрясающих декорациях.
День 2
- Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость). Начнём день красиво! На рассвете вы подниметесь в небо над Каппадокией и полюбуетесь впечатляющими инопланетными ландшафтами.
- Учхисар. Вы погуляете по древней крепости, которая отлично сохранилась. Полюбуетесь видами, которые открывается со смотровой площадки. Узнаете, когда и для чего крепость была построена и как переводится её название.
- Голубиная долина. Невероятная природа, голубиные гнёзда, вырезанные в скалах, водопад, льющийся с высоты 15 метров — всё это ждёт вас здесь.
- Панорама Гёреме. Мы посетим смотровую площадку, с которой открывается отличный вид на город. Особенно прекрасно это место на закате!
- Караван-сарай. Он был построен в сельджукский период и служил местом отдыха и ночлега для караванов. Вы оцените архитектуру и узнаете интересные факты о Шёлковом пути, который здесь проходил.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, проживание в двухместном номере отеля Duru Cappadocia Stone House, питание (1 ужин и 2 завтрака), страховка, все входные билеты.
- Дорога тура-обратно занимает 16 часов.
- Отдельно оплачиваются обеды в первый и второй день экскурсии (по €15/чел.). А также по желанию: полёт на воздушном шаре (от €150 до €300) и напитки.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, четверг и субботу в 03:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+
|€53
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети 4-7 лет
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Halil — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 184 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам. Как на русском, так и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
16 мар 2024
Отличная организация, всё понравилось! С погодой повезло, летало огромное количество шаров!!! Ландшафт и пещеры завораживают!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Деврану с прекрасным русским языком, внимательный, весёлый, остроумный. Хорошо знает историю!!! Молодцы, ещё раз спасибо! Одно очень нудно, сбор и развоз людей по гостиницам, но без этого никак (Туда из Антальи с остановками на завтрак, обед, туалет 10 часов, обратно 9,5.
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