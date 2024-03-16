Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи

Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Представьте себя исследователем древних времён, путешествуя по Каппадокии в рамках нашей групповой экскурсии из Антальи.

Вас ждёт путешествие в подземный город Саратлы Кыркгез, где вы узнаете о жизни людей, укрывавшихся от
читать дальше

врагов в лабиринтах под землёй. Долина Любви откроет вам свои каменные грибы и невероятные пейзажи, которые стали символом региона.

В музее под открытым небом Гёреме вы встретитесь с древними фресками и церквями, вырубленными в скале.

Для желающих начать день с восхода солнца предлагается полёт на воздушном шаре, открывающий великолепные виды на Каппадокию.

Прогулка по крепости Учхисар позволит вам насладиться панорамными видами, а посещение караван-сарая перенесёт вас во времена Шёлкового пути.

В стоимость включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, проживание, питание и все входные билеты. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя уникальную культуру, историю и природу Каппадокии

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🚌 Удобный трансфер из Антальи
  2. 🏨 Проживание в уютном отеле
  3. 🍽 Включённое питание
  4. 🏛 Посещение уникальных исторических мест
  5. 🌄 Возможность полёта на воздушном шаре
  6. 📸 Великолепные виды для фотографий
  7. 🗣 Русскоговорящий гид

Что можно увидеть

  • Подземный город Саратлы Кыркгез
  • Долина Любви
  • Музей под открытым небом Гёреме
  • Учхисар
  • Голубиная долина
  • Панорама Гёреме
  • Караван-сарай
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Ближайшие даты:
Время начала: 03:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

День 1

  • Подземный город Саратлы Кыркгез, построенный как укрытие во время частых нападений на регион. Город уходит вглубь земли на 7 этажей! Вы увидите санузлы, ванные, складские помещения и жилые комнаты и узнаете, как работает система вентиляции.
  • Долина Любви. Мы называем это место турецким раем. Здесь под открытым небом «выросли» десятки каменных грибов.
  • Музей под открытым небом Гёреме. Вы посмотрите на вырубленные в скальной породе церкви, монастыри и часовни (все они открыты для посещения) и изучите древние фрески. А после можете пофотографироваться в потрясающих декорациях.

День 2

  • Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость). Начнём день красиво! На рассвете вы подниметесь в небо над Каппадокией и полюбуетесь впечатляющими инопланетными ландшафтами.
  • Учхисар. Вы погуляете по древней крепости, которая отлично сохранилась. Полюбуетесь видами, которые открывается со смотровой площадки. Узнаете, когда и для чего крепость была построена и как переводится её название.
  • Голубиная долина. Невероятная природа, голубиные гнёзда, вырезанные в скалах, водопад, льющийся с высоты 15 метров — всё это ждёт вас здесь.
  • Панорама Гёреме. Мы посетим смотровую площадку, с которой открывается отличный вид на город. Особенно прекрасно это место на закате!
  • Караван-сарай. Он был построен в сельджукский период и служил местом отдыха и ночлега для караванов. Вы оцените архитектуру и узнаете интересные факты о Шёлковом пути, который здесь проходил.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, проживание в двухместном номере отеля Duru Cappadocia Stone House, питание (1 ужин и 2 завтрака), страховка, все входные билеты.
  • Дорога тура-обратно занимает 16 часов.
  • Отдельно оплачиваются обеды в первый и второй день экскурсии (по €15/чел.). А также по желанию: полёт на воздушном шаре (от €150 до €300) и напитки.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, четверг и субботу в 03:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 8+€53
Дети до 3 летБесплатно
Дети 4-7 лет€34
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Александр
16 мар 2024
Отличная организация, всё понравилось! С погодой повезло, летало огромное количество шаров!!! Ландшафт и пещеры завораживают!!! Отдельное спасибо экскурсоводу Деврану с прекрасным русским языком, внимательный, весёлый, остроумный. Хорошо знает историю!!! Молодцы, ещё раз спасибо! Одно очень нудно, сбор и развоз людей по гостиницам, но без этого никак (Туда из Антальи с остановками на завтрак, обед, туалет 10 часов, обратно 9,5.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиНочныеЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыКаппадокияСамое главноеПопулярные местаНа воздушном шаре

Похожие экскурсии из Антальи

Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
148 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Сегодня в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталье
ХорошоТам