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врагов в лабиринтах под землёй. Долина Любви откроет вам свои каменные грибы и невероятные пейзажи, которые стали символом региона.



В музее под открытым небом Гёреме вы встретитесь с древними фресками и церквями, вырубленными в скале.



Для желающих начать день с восхода солнца предлагается полёт на воздушном шаре, открывающий великолепные виды на Каппадокию.



Прогулка по крепости Учхисар позволит вам насладиться панорамными видами, а посещение караван-сарая перенесёт вас во времена Шёлкового пути.



В стоимость включены трансфер, услуги русскоговорящего гида, проживание, питание и все входные билеты. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя уникальную культуру, историю и природу Каппадокии