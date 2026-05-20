Из Антальи в Каппадокию - двухдневное путешествие

Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Каппадокия — как другая планета на Земле.

Здесь вы окажетесь среди причудливых скал-худу, спуститесь в многоуровневые подземные города древних христиан и при желании встретите рассвет под сотнями парящих воздушных шаров.

А ещё в тут производят лучшие вина Анатолии! Здесь захватывающе красиво, вкусно и интересно круглый год.
Описание экскурсии

День 1. В Каппадокию!

2:30–5:00 — ранний выезд и трансфер через величественные Таврские горы

7:00 — завтрак (1 час) с панорамными видами

10:00 — техническая остановка

12:30–13:00 — прибытие в регион Каппадокии

13:00 — подземный город (1 час)

  • Вы спуститесь в один из древних многоуровневых городов, где когда-то скрывались целые христианские поселения
  • Пройдёте по лабиринтам туннелей, увидите жилые комнаты, кухни, винодельни и церкви в скале
  • Узнаете, как люди жили, ели и молились под землёй, спасаясь от преследований

14:00 — обед в национальном ресторане (1 час)

15:00 — Долина Голубей (20 минут)
Вы полюбуетесь живописной долиной, которая получила название благодаря тысячам голубятен в скалах. И узнаете, зачем местные жители разводили здесь птиц.

15:20 — скальная крепость Учхисар (40 минут)

  • Вы подниметесь на самую высокую точку Каппадокии
  • Увидите следы византийской эпохи и узнаете, зачем и как строили на вершинах

16:00 — панорама Гёреме (30 минут)
Мы остановимся на смотровой с видом на знаменитый «лунный ландшафт», где вулканический туф застыл в фантастических формах.

16:30 — скальный город Чавушин и пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя (1 час)

  • Вы прогуляетесь по древнему поселению, которое было заброшено в середине прошлого века
  • Рассмотрите фрески 11 века в раннехристианском храме

17:30 — Долина Фантазий (30 минут)
Вы пройдёте мимо грибообразных скал, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму. И узнаете, как природа их создала.

20:00–20:30 (лето) / 18:00–18:30 (зима) — заселение в отель и ужин. При желании вы переночуете в выдолбленном в скале номере.

Вечерние развлечения (по желанию): закат над Красной долиной, конная прогулка, поездка на квадроциклах среди причудливых скал, посещение шоу-программы «Турецкая ночь» с национальными танцами.

День 2. Утро с воздушными шарами и дорога домой

Вы встретите рассвет и увидите сотни воздушных шаров, парящих над долинами*. Можно наблюдать с земли, гоняться за ними на джипах или самим отправиться в незабываемый полёт.

8:00 (лето) / 9:00 (зима) — завтрак и выселение из отеля

9:00 — скальная крепость (1 час)

10:00–11:00 — галерея анатолийских камней

Вы рассмотрите коллекцию полудрагоценных камней региона и изделия местных мастеров.

11:15 — дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов (1 час 15 минут)

12:30 — выезд в обратный путь

15:00 — обед (1,5 часа) в историческом городе Конья

17:30 — техническая остановка

19:00 — прибытие в Манавгат и пересадка на трансферы

21:00–21:30 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • почему воздушные шары стали символом Каппадокии и когда здесь зародился воздухоплавательный туризм
  • зачем и как строились многоуровневые города под землёй
  • почему Каппадокия — это не город, а целый регион с уникальной геологией
  • и многое другое

Организационные детали

В поездке с вами будет один из гидов нашей команды.

В стоимость включены:

  • Трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter/Vito или автобусе с кондиционером. Детские кресла не предусмотрены
  • Питьевая вода в пути
  • Страховка
  • Вход в подземный город
  • Проживание в отеле в стандартном номере
  • Ужин (1-й день) и завтрак (2-й день) без напитков

Дополнительно оплачивается:

  • Завтрак 1-го дня — €5, обед (2 дня) — €30 (напитки не включены)
  • Доплата за одноместное размещение — €20
  • Размещение в Пещерном отеле — €35
  • Закат в Красной долине — €10
  • Конная прогулка — €50
  • Квадроциклы — €50
  • Турецкая ночь — €40
  • Погоня за шарами на джипах — €50
  • Панорама воздушных шаров — €30
  • Фотосессия — €200
  • Полёт на воздушном шаре — €100–400

Важно:

  • Страховка действует только в рамках программы — нельзя отходить от группы и пользоваться услугами других компаний
  • Отдельные программы дополнительных развлечений не подходят беременным, детям до 7 лет (рост менее 120 см) и людям с проблемами сердца и нервной системы

во вторник, пятницу и воскресенье в 02:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (обычный отель)€40
Дети до 4 летБесплатно
Стандартный (пещерный отель)€70
Дети до 4 лет (пещерный отель)Бесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 02:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 167 туристов
Я живу в Москве, работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так, как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Е
Спасибо нашему экскурсоводу Гарику, и водителю Мустафе за чудесную 2 дневную экскурсию в Кападокию! Удалось увидеть Шары и пожить в пещерном отеле, покушать водили на шведский стол и в ресторан,
все было вкусно, остались очень довольны, Гарик и Мустафа отлично знают Русский и Английский языки. По дороге в Кападокию были остановки на хороших заправках. Мы были в будний день в Мае, туристов очень мало, наша группа была из 10чел, поэтому путешествие прошло быстро и комфортно, никто не опаздывал, так же отдельное спасибо за пещерный отель, он превзошел наши ожидания! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

В
8 мая посетили экскурсию в Каппадокию из Антальи на 2 дня! Экскурсия необходима была именно в пятницу, но в пятницу не было ни одного предложения, все агентства возят по понедельникам,
четвергам и субботам, и только Гарик с Кристиной и Хаканом организовали нам авторский тур на комфортабельном мерседесе по цене в разы ниже, чем в других агентствах.
Учитывая, что по пятницам никто не возит, кроме Кристины и Гарика, то на локациях было немноголюдно, красота.
Эмоции переполняют, качество услуг на высоте! Нас было трое и трое гидов и складывалось такое ощущение, что мы давно знакомы, дружеская обстановка, очень позитивные ребята.
Гарик профессионал своего дела, решал молниеносно все вопросы. В процессе экскурсии захотелось встретить закат в платье со шлейфом, фотку прилагаю, и Гарик за 10 мин решил вопрос, привез в магазин проката, договорился о хорошей скидке, нашел классную локацию и предложил самому меня сфоткать, дабы не тратить деньги на фотографе. Бесплатно. Тем самым он сэкономил мне деньги на фотографе, спасибо большое вам!
Очень профессиональные ребята, редко встретишь гидов, настолько увлеченных своей работой.
Также хочу отметить отель в пещере, классный, чистый, и очень вкусно кормят! Вечер завершили душевными разговорами у костра с нашими прекрасными гидами.
Всем рекомендую!

E
Очень понравилась поездка в Каппадокию с вашим гидом. Комфортабельный транспорт, грамотно составленный маршрут и выбор хороших локаций для остановки. Был предоставлен прекрасный номер в отеле со всеми удобствами, вкусный ужин и завтрак с ассортиментом блюд, давали воду на протяжении поездки) Дополнительно брали вечернюю программу на закат и утреннюю прогулку на лошадях. Программа определенно стоит каждого рубля! Спасибо большое!
Е
Нам всё очень понравилось! Гид Гарик был весёлым, внимательным и отлично всё организовал — поездка прошла легко, без накладок и проблем. Отдельное спасибо водителю Артуру: ехали комфортно и спокойно. Программа была хорошо спланирована, а ещё нам удалось покататься на воздушных шарах — это стало ярким впечатлением поездки. Спасибо за отличный день!
