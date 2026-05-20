Каппадокия — как другая планета на Земле. Здесь вы окажетесь среди причудливых скал-худу, спуститесь в многоуровневые подземные города древних христиан и при желании встретите рассвет под сотнями парящих воздушных шаров. А ещё в тут производят лучшие вина Анатолии! Здесь захватывающе красиво, вкусно и интересно круглый год.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1. В Каппадокию!

2:30–5:00 — ранний выезд и трансфер через величественные Таврские горы

7:00 — завтрак (1 час) с панорамными видами

10:00 — техническая остановка

12:30–13:00 — прибытие в регион Каппадокии

13:00 — подземный город (1 час)

Вы спуститесь в один из древних многоуровневых городов, где когда-то скрывались целые христианские поселения

Пройдёте по лабиринтам туннелей, увидите жилые комнаты, кухни, винодельни и церкви в скале

Узнаете, как люди жили, ели и молились под землёй, спасаясь от преследований

14:00 — обед в национальном ресторане (1 час)

15:00 — Долина Голубей (20 минут)

Вы полюбуетесь живописной долиной, которая получила название благодаря тысячам голубятен в скалах. И узнаете, зачем местные жители разводили здесь птиц.

15:20 — скальная крепость Учхисар (40 минут)

Вы подниметесь на самую высокую точку Каппадокии

Увидите следы византийской эпохи и узнаете, зачем и как строили на вершинах

16:00 — панорама Гёреме (30 минут)

Мы остановимся на смотровой с видом на знаменитый «лунный ландшафт», где вулканический туф застыл в фантастических формах.

16:30 — скальный город Чавушин и пещерная церковь Святого Иоанна Крестителя (1 час)

Вы прогуляетесь по древнему поселению, которое было заброшено в середине прошлого века

Рассмотрите фрески 11 века в раннехристианском храме

17:30 — Долина Фантазий (30 минут)

Вы пройдёте мимо грибообразных скал, которые выглядят как декорации к фантастическому фильму. И узнаете, как природа их создала.

20:00–20:30 (лето) / 18:00–18:30 (зима) — заселение в отель и ужин. При желании вы переночуете в выдолбленном в скале номере.

Вечерние развлечения (по желанию): закат над Красной долиной, конная прогулка, поездка на квадроциклах среди причудливых скал, посещение шоу-программы «Турецкая ночь» с национальными танцами.

День 2. Утро с воздушными шарами и дорога домой

Вы встретите рассвет и увидите сотни воздушных шаров, парящих над долинами*. Можно наблюдать с земли, гоняться за ними на джипах или самим отправиться в незабываемый полёт.

8:00 (лето) / 9:00 (зима) — завтрак и выселение из отеля

9:00 — скальная крепость (1 час)

10:00–11:00 — галерея анатолийских камней

Вы рассмотрите коллекцию полудрагоценных камней региона и изделия местных мастеров.

11:15 — дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов (1 час 15 минут)

12:30 — выезд в обратный путь

15:00 — обед (1,5 часа) в историческом городе Конья

17:30 — техническая остановка

19:00 — прибытие в Манавгат и пересадка на трансферы

21:00–21:30 — возвращение в отель

Вы узнаете:

почему воздушные шары стали символом Каппадокии и когда здесь зародился воздухоплавательный туризм

зачем и как строились многоуровневые города под землёй

почему Каппадокия — это не город, а целый регион с уникальной геологией

и многое другое

Организационные детали

В поездке с вами будет один из гидов нашей команды.

В стоимость включены:

Трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter/Vito или автобусе с кондиционером. Детские кресла не предусмотрены

Питьевая вода в пути

Страховка

Вход в подземный город

Проживание в отеле в стандартном номере

Ужин (1-й день) и завтрак (2-й день) без напитков

Дополнительно оплачивается:

Завтрак 1-го дня — €5, обед (2 дня) — €30 (напитки не включены)

Доплата за одноместное размещение — €20

Размещение в Пещерном отеле — €35

Закат в Красной долине — €10

Конная прогулка — €50

Квадроциклы — €50

Турецкая ночь — €40

Погоня за шарами на джипах — €50

Панорама воздушных шаров — €30

Фотосессия — €200

Полёт на воздушном шаре — €100–400

Важно: