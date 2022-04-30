Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии

Белоснежные террасы Памуккале - чудо природы, которое стоит посетить каждому! Приглашаем вас

4.4
17 отзывов
Групповая
Белоснежные террасы Памуккале — чудо природы, которое стоит посетить каждому! Приглашаем вас в путешествие к подземным источникам, создавшим уникальное место с особой атмосферой.

Вы узнаете, как рядом с источниками возник город и фешенебельный курорт, почему он пришел в упадок и как Памуккале снова обрел популярность — на этот раз, уже всемирную.

При желании вы сможете окунуться в бассейны с целебной водой и почувствовать ее благотворный эффект.
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии

Что вас ожидает 🤩

  • Белоснежные травертины Памуккале, словно спустившееся на землю пушистое облако, в террасах которых можно искупаться
  • Античный Бассейн Клеопатры, с многочисленными пузырьками, словно от шаманского, температура воды которого держится постоянно 36 °C. В этих знаменитых минеральных радоновых ванных можно искупаться
  • Античный город Иераполис, некода славившийся своим величием
  • Самый большой Некрополь в Малой Азии, насчитывающий более 2000 различных захоронений
  • Хорошо сохранившийся амфитеатр вмещавший в себя около 40 000 зрителей
  • Ворота Домициана, построенные в честь Императора в 86 – 87 гг. н. э
  • Храм Мартириум – место захоронения апостола Святого Филиппа, одного из учеников Иисуса Христа
  • Храм Плутоний – языческий храм, посвященный Богу подземного царства мертвых Плутону (Аиду)
Памуккале – белоснежные травертины Турции
Чудо природы, объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — все это о Памуккале. Вы не останетесь равнодушными при виде восхитительных террас с бассейнами, наполненными небесно-голубой водой на белоснежных, словно с небес спустились облака травертинах. Экскурсовод расскажет Вам каким образом на склонах образовались причудливые бассейны, и как это место стало популярным в античные времена. А также у Вас будет возможность прогуляться и искупаться в них.

Античный Бассейн Клеопатры

С античных времен воды этого бассейна славились у самых знатных и богатых жителей Римской Империи, из всех уголков которой съехалась знать дабы искупаться в минеральных радоновых водах и оздоровиться. По сей день три источника, выходящих из-под земли, стекаются в одно место – Античный Бассейн Клеопатры. Состав воды настолько богат полезными веществами, что его рекомендуют даже к внутреннему употреблению. Для этого возле бассейна есть водокачка, где все желающие смогут выпить и набрать с собой этой чудодействующей воды.

Античный город Иераполис

Вы побываете в невероятном городе Иераполисе — городе, построенном рядом с источниками во II веке до нашей эры. Городе, который в античные времена славился как Римский санаторий и город, на протяжении разных эпох славящийся своими храмами и святыми местами. Прогулявшись по городу Вы сможете увидеть множество строений, после реставрации, которые и на данный момент поражают своим величием. Среди них:

  • Амфитеатр, некогда вмещающий в себя около 40000 тысяч зрителей. На сцене которого выступали императоры, проводились представления различные, проходили гладиаторские бои, бои с животными, затапливали сцены для театральных морских сражений и многие другие.
  • На территории города находятся несколько Римских бань, одна из них размещает в себе музей на данный момент. Убранство Бань и их величие поражает воображение и показывает нам, каким важным мероприятием было посещение Бани в Римский период жизни города.
  • Вы увидите Латрины – общественные Римские туалеты. Посещение которых, было также наподобие светского мероприятия, где помимо прямого их назначения, римляне знакомились и заводили между собой полезные знакомства.
  • Ворота Домициана, построенные в честь самого Императора Домициана в 86 – 87 гг. н. э. Они триумфально по сей день отожествляют главный вход в город Иераполис.
  • Врата Ада, или же Храм, посвященный Богу подземного царства – Плутонию (Аиду). Этот Храм служил некогда очень важным местом поклонения Богу Плутонию, ведь там в земле и по сей день есть разлом, из которого выходит ядовитый газ, убивая все живое что с ним соприкасается. В античные времена верили что это и есть вход в подземное Царство Мертвых.
  • Храм Мартириум находится на холме возле самого города Иераполис. Это то место, где после казни в самом городе Иераполис одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа – Святого Филиппа, было перенесено его тело и придано земле. Где в последствии была построена гробница Святого и Храм, паломничество к которому продолжалось множество столетий.
  • Некрополь Хиераполиса, место, которое хранит памятники захоронения различного периода. Здесь есть и ликийские захоронения, и периода эллинизма, склепы, саркофаги, курганы и многие другие представители.
  • На территории города еще находится множество руин, которые не менее интересно будет осмотреть в сопровождении экскурсовода или самостоятельно. Этот город точно не оставит Вам равнодушными.

Важная информация:

  • Убедительная просьба ожидать трансфер не на ресепшене, а у въезда в отель (на посту охраны), выйдя за 10-15 минут до указанного времени. От этого зависит скорость сбора туристов по отелям.
Наш транспорт может задержаться максимум на 15 минут (если все отели будут выходить вовремя, задержки не будет). По истечении этого времени, если транспорт не прибыл, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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