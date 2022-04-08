В любой день в удобное для вас время

12‑метровые качели

В очень живописном и чарующем месте, между двух гор, пару лет назад появилось интересное заведение. Вернее, профилем заведения в Турции никого не удивишь: универсальный турецкий завтрак, который можно есть в любое время. Стиль заведения — «турецкий деревенский шик». Зато самое примечательное здесь — это 12‑метровые качели. Так и хочется сказать «над пропастью»! Но нет, под вашими ногами в момент полета на качелях будет всего лишь долина. Впрочем, что там под вами находится рассмотреть в момент полета весьма затруднительно, потому что лететь вы будете быстро и очень «духозахватывающе». Но эффект потрясающий! Выброс адреналина очень стимулирует, ну и смех с хорошим настроением вам на таких качелях гарантированы.

Лучше гор могут быть только горы

Я уверена, что получать удовольствие от экскурсии вы начнете еще в дороге. Там такие пейзажи и просторы! Сложно удержаться, чтобы не вспомнить Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал». Вершины и ложбины утопают в нетронутой девственной зелени, и тишина… Воздействие на тело и душу — очищающее и стимулирующее.

Турецкий завтрак

Полет над долиной пробуждает аппетит, так что принесенный на большом подносе турецкий завтрак будет очень кстати. Все то, что едят на завтрак сами местные жители Средиземноморского региона: несколько сортов сыра, оливок, варенья, пекмез и тахин… А еще всяческие горячие лепешки, с начинкой и без, выпекаемые прямо там. Ну и свежайший чай, а как же без него, в двухэтажном пузатом турецком чайнике! А еще я расскажу, почему у турецких стаканчиков для чая именно такая форма. И о чайных традициях. И о роли невестки в традиционной турецкой семье. Да и вообще о чем угодно про Турцию можем поговорить, ведь я «варюсь в турецкой каше» почти двадцать лет.

Что взять с собой: