В любой день в удобное для вас время

Адреналиновые качели

Вас ждет полет на 12‑метровых качелях

Индивидуальная
Вас ждет полет на 12‑метровых качелях.

Под вашими ногами будет всего лишь долина.

Лететь вы будете быстро и очень «духозахватывающе».

Эффект потрясающий! Выброс адреналина и смех вам на таких качелях гарантированы!
Адреналиновые качели
Адреналиновые качели
Адреналиновые качели
Адреналиновые качели
Адреналиновые качели
Адреналиновые качели
Адреналиновые качели
Адреналиновые качели
Адреналиновые качели

12‑метровые качели

В очень живописном и чарующем месте, между двух гор, пару лет назад появилось интересное заведение. Вернее, профилем заведения в Турции никого не удивишь: универсальный турецкий завтрак, который можно есть в любое время. Стиль заведения — «турецкий деревенский шик». Зато самое примечательное здесь — это 12‑метровые качели. Так и хочется сказать «над пропастью»! Но нет, под вашими ногами в момент полета на качелях будет всего лишь долина. Впрочем, что там под вами находится рассмотреть в момент полета весьма затруднительно, потому что лететь вы будете быстро и очень «духозахватывающе». Но эффект потрясающий! Выброс адреналина очень стимулирует, ну и смех с хорошим настроением вам на таких качелях гарантированы.

Лучше гор могут быть только горы

Я уверена, что получать удовольствие от экскурсии вы начнете еще в дороге. Там такие пейзажи и просторы! Сложно удержаться, чтобы не вспомнить Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал». Вершины и ложбины утопают в нетронутой девственной зелени, и тишина… Воздействие на тело и душу — очищающее и стимулирующее.

Турецкий завтрак

Полет над долиной пробуждает аппетит, так что принесенный на большом подносе турецкий завтрак будет очень кстати. Все то, что едят на завтрак сами местные жители Средиземноморского региона: несколько сортов сыра, оливок, варенья, пекмез и тахин… А еще всяческие горячие лепешки, с начинкой и без, выпекаемые прямо там. Ну и свежайший чай, а как же без него, в двухэтажном пузатом турецком чайнике! А еще я расскажу, почему у турецких стаканчиков для чая именно такая форма. И о чайных традициях. И о роли невестки в традиционной турецкой семье. Да и вообще о чем угодно про Турцию можем поговорить, ведь я «варюсь в турецкой каше» почти двадцать лет.

Что взять с собой:

  • Хороший аппетит (обязательно)
  • Фотоаппарат (по желанию)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Адреналин
Что не входит
  • Завтрак (5-7 евро на человека)
  • Трансфер, стоимость которого зависит от места, где вы остановились
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберет вас из указанного вами места
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: В любой день в удобное для вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день в удобное для вас время

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