Что вас ожидает

Гастро-погружение в Старом городе Антальи

Самые захватывающие кулинарные открытия поджидают вас в районе Калеичи. Наш маршрут пройдет через главные достопримечательности — античную арку Адриана, османские мечети, старый порт и великолепные панорамы. Но мы не ограничимся историческими памятниками: отыщем на узких улочках аутентичные кафе, ресторанчики и уголки стрит-фуда. Вы узнаете о турецких блюдах, которые не подают в отелях, и заглянете в специализированные магазинчики специй, многие из которых не найти в других странах.

Что едят местные: пробуем шедевры турецкой кухни

За 4 часа вы продегустируете то, что едят обычные местные жители Антальи:

откроете турецкий стрит-фуд и оцените легкую закуску чи кефте

отведаете один из традиционных супов: чорба мерджимек , тавук чорба или келе пача — на ваш выбор

, или — на ваш выбор на горячее выберете один из вкуснейших кебабов

а на десерт оставим кюнефе с дондурмой или баклаву!

О каждом блюде я расскажу самое интересное: особенности ингредиентов, тонкости приготовления и истории. Например, выясним, какое лакомство перекочевало на улицы Антальи прямиком с домашних кухонь. Так, через национальную кухню вам откроется колоритный быт местных жителей.

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