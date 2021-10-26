Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!

Отыскать аутентичные кафе в Старом городе и оценить 4 традиционных блюда турецкой кухни

5
4 отзыва
Чтобы понять страну, нужно непременно попробовать её традиционную кухню! Именно этим мы займемся на гастропрогулке по Старому городу.

Мы пройдем по узким улочкам Калеичи и заглянем в нетуристические кафе, чтобы отведать вкуснейшие супы, закуски и десерты.

Вы убедитесь, что турецкая кухня — это не только кебабы, и оцените блюда, которые любят местные.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!

Что вас ожидает

Гастро-погружение в Старом городе Антальи

Самые захватывающие кулинарные открытия поджидают вас в районе Калеичи. Наш маршрут пройдет через главные достопримечательности — античную арку Адриана, османские мечети, старый порт и великолепные панорамы. Но мы не ограничимся историческими памятниками: отыщем на узких улочках аутентичные кафе, ресторанчики и уголки стрит-фуда. Вы узнаете о турецких блюдах, которые не подают в отелях, и заглянете в специализированные магазинчики специй, многие из которых не найти в других странах.

Что едят местные: пробуем шедевры турецкой кухни

За 4 часа вы продегустируете то, что едят обычные местные жители Антальи:

  • откроете турецкий стрит-фуд и оцените легкую закуску чи кефте
  • отведаете один из традиционных супов: чорба мерджимек, тавук чорба или келе пача — на ваш выбор
  • на горячее выберете один из вкуснейших кебабов
  • а на десерт оставим кюнефе с дондурмой или баклаву!

О каждом блюде я расскажу самое интересное: особенности ингредиентов, тонкости приготовления и истории. Например, выясним, какое лакомство перекочевало на улицы Антальи прямиком с домашних кухонь. Так, через национальную кухню вам откроется колоритный быт местных жителей.

Организационные детали

  • Угощения (турецкие блюда и напитки) по программе включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и сувениры

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Старом городе Калеичи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Anna
Anna
Приветствую, дорогой путешественник! Меня зовут Анна, я дизайнер-декоратор из Москвы. Я живу в Турции вот уже 6 лет, и после переезда продолжила свой творческий путь. Сейчас я создаю авторские путешествия в Анталии. Очень люблю путешествовать и открывать для себя новые места, видеть необычное в обычном и получать яркие впечатления. С большим удовольствием поделюсь с вами Антальей за гранью All inclusive.
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4 настоящих отзыва от туристов

А
26 окт 2021
Очень рады, что узнали гастросекреты Антальи и попробовали вкусную еду. Анна отличный собеседник и рассказчик. Ни разу не пожалели, что поучаствовали в этой экскурсии. Очень интересно, занимательно, познавательно. Советуем приехавшим в Анталью обязательно сходить на такую экскурсию. Спасибо, Анна.
A
18 окт 2021
Спасибо огромное Анне за экскурсию! Она действительно знаток своего дела: она рассказала много интересных нюансов про турецкие блюда, специи, традиции приготовления. Мы побродили по Анталии, которую сама бы я точно не увидела. И чувствуется увлечённость человека, а это самое главное, тогда и слушать интересно и бродить по городу приятно. Обязательно вернусь ещё на экскурсии к Анне!
Natalia
26 сен 2021
Не в первый раз заказываем экскурсии с русскоязычным гидом в другой стране. И не разочаровались. гид Анна показалала нам ту Анталию, которую мы сами для себя не смогли бы открыть. Вместо заявленных 5 часов Анна посвятила нам почти 7. По завершению экскурсии помогла с сувенирами. Во время прогулки мы посетили супную, попробовали турецкую уличную еду, пили кофе, ели бесподобные мясные блюда. Кроме запланированных экскурсионных рассказов по нашей просьбе посетили старинную мечеть, заглянули в не менее старинную православную церковь, узнали личную истроию экскурсовода, делились своими. Провели время приятно и позновательно. Спасибо Анне.
Е
6 сен 2021
Получили огромное удовольствие от прогулки! Очень красивый старый город Калеичи с узкими улочками, милыми ресторанчиками, восхитительными видами. И все это дополнено традиционными турецкими угощениями! Анна - прекрасный гид, провела нас по городу интересным маршрутом. Удачно было выбрано время прогулки, на закате мы любовались панорамными видами на город и конечно сделали классные фотографии на память! Гид очень подробно и увлекательно рассказала о всех блюдах, что мы попробовали, ответила на все наши вопросы. Огромное спасибо Анне за эту приятную прогулку! Мы смогли попробовать и узнать много нового о прекрасной Турции!

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