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иначе, чем если ходишь самостоятельно. Нет излишних подробностей в изложении информации, можно вести с гидом диалог, что, безусловно, очень позитивно. Были с маленькими детьми, так что точно рекомендую и Елену, и этот короткий, но очень хороший маршрут.