Экскурсии по базарам Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Базары» в Анталье, цены от €129, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анталья: погружение в мир Востока
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
«И найдёте на Базарной площади османский хамам 15 века с невероятными куполами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161129 за всё до 2 чел.
Восточный базар Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Восточный базар Анталии: уникальная экскурсия с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу турецкого базара, отведайте местные деликатесы и узнайте историю торговли
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
«Вас ожидает: Посетим настоящий турецкий базар, попробуем типично турецкие сыры, оливки и другое (по согласию с продавцами), увидим повседневную жизнь турок»
Расписание: Среда в 08:30, воскресенье в 08:30
6 ноя в 08:30
10 ноя в 08:30
$138 за всё до 5 чел.
Краски восточного базара Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
«Сначала мы заглянем на базар, который функционировал еще в начале нашей эры»
141 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
  • П
    Петр
    4 мая 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!
  • I
    Inna
    30 апреля 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия! На протяжении всего пути рассказ сопровождается интерактивом, все показывается на живых примерах в местных лавках. История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    25 марта 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Экскурсия по старому городу с осмотром остатков древних строений, в конце заходили на современный медный рынок и обедали в небольшой
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    кафешке, специализирующейся на рецептах региона Антальи, пробовали новые для нас блюда, получили удовольствие и от прогулки, и от дегустации. Дегустация за доп. плату, но цены в кафе не грабительские (взяли на пробу 5 разных блюд по 1/2 порции в стол).

  • А
    Анна
    9 января 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Прекрасная, насыщенная, информативная экскурсия! С удовольствием погуляла с Еленой по улочкам старого города, узнала много нового о городе, маленьких семейных
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    ресторанчиках, кофейнях, мастерских, рынках и музее склепов. Елена прекрасный рассказчик и увлечённый профессионал своего дела. Нам повезло попасть на гастрофестиваль различных регионов Турции. Рекомендую посетить эту вкусную и интересную экскурсию.

  • Л
    Лидия
    8 января 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Очень приятный маршрут по старому городу - по улочкам, которые не заполнены туристами, лавочками или ресторанами. Поэтому все видится совсем
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    иначе, чем если ходишь самостоятельно. Нет излишних подробностей в изложении информации, можно вести с гидом диалог, что, безусловно, очень позитивно. Были с маленькими детьми, так что точно рекомендую и Елену, и этот короткий, но очень хороший маршрут.

  • I
    Igor
    30 июня 2022
    Восточный базар Анталии
    Экскурсия прошла хорошо. То, на что я рассчитывал. Интересная недорогая экскурсия, позволяющая узнать больше о стране и быте людей.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Базары»

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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 141 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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