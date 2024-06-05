1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
«И найдёте на Базарной площади османский хамам 15 века с невероятными куполами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Восточный базар Анталии: уникальная экскурсия с дегустацией
Погрузитесь в атмосферу турецкого базара, отведайте местные деликатесы и узнайте историю торговли
Начало: Tuzcular, Cumhuriyet Caddesi No:5,Muratpaşa Antaly...
«Вас ожидает: Посетим настоящий турецкий базар, попробуем типично турецкие сыры, оливки и другое (по согласию с продавцами), увидим повседневную жизнь турок»
Расписание: Среда в 08:30, воскресенье в 08:30
6 ноя в 08:30
10 ноя в 08:30
$138 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
«Сначала мы заглянем на базар, который функционировал еще в начале нашей эры»
€141 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
- ППетр4 мая 2024Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!
- IInna30 апреля 2024Отличная экскурсия! На протяжении всего пути рассказ сопровождается интерактивом, все показывается на живых примерах в местных лавках. История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!
- ТТатьяна25 марта 2024Экскурсия по старому городу с осмотром остатков древних строений, в конце заходили на современный медный рынок и обедали в небольшой
- ААнна9 января 2024Прекрасная, насыщенная, информативная экскурсия! С удовольствием погуляла с Еленой по улочкам старого города, узнала много нового о городе, маленьких семейных
- ЛЛидия8 января 2024Очень приятный маршрут по старому городу - по улочкам, которые не заполнены туристами, лавочками или ресторанами. Поэтому все видится совсем
- IIgor30 июня 2022Экскурсия прошла хорошо. То, на что я рассчитывал. Интересная недорогая экскурсия, позволяющая узнать больше о стране и быте людей.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Базары»
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