Вы откроете Анталью не как курорт, а как живой город, где переплетаются античные, сельджукские и османские эпохи.
Мы неспешно прогуляемся по уютным улочкам Калеичи и увидим, как исторический центр гармонично вписан в современный городской ландшафт — кафе, мастерские, сувенирные лавки и будни местных.
Мы неспешно прогуляемся по уютным улочкам Калеичи и увидим, как исторический центр гармонично вписан в современный городской ландшафт — кафе, мастерские, сувенирные лавки и будни местных.
Описание экскурсии
Старый город Калеичи
Узкие улочки, фрагменты городских стен, старый порт и традиционные дома: вы познакомитесь с историческим центром Антальи и проследите, как город менялся от античных времён через сельджукский и османский периоды. Мы изучим наследие нескольких цивилизаций и поговорим о повседневной жизни в разные эпохи.
Ворота Адриана
Один из самых хорошо сохранившихся памятников римского времени. Вы узнаете, по какому поводу они были возведены и почему стали символом Антальи.
Панорамная площадка над портом
Завершим маршрут в точке с видом на Средиземное море и старый порт. Подведём итоги и поговорим о современной Анталье — городе, который сумел сохранить связь с прошлым и при этом остаться динамичным курортом.
Организационные детали
- Мы гуляем пешком, вам потребуется средняя физическая подготовка (небольшие подъёмы). По желанию можем организовать недорогой трансфер
- Выбирайте удобную обувь для прогулки по мощёным улочкам, возьмите головной убор, солнцезащитные очки и бутылку воды
- Обед и напитки не включены, по желанию можете зайти в кафе в свободное время
- В случае непогоды можем скорректировать маршрут
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:15, в пятницу в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:15, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 568 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мумину большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию по городу. Открыл мне новые локации, рассказал много интересного, экскурсия прошла в удивительно комфортной и спокойной атмосфере, более того, поскольку ещё не начался пляжный сезон, моя заявка на экскурсию оказалась единственной, но Мумин всё равно провёл её. Ответил на все вопросы и помог спланировать дальнейшие мои прогулки по району.
Мумин
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова! Для нас каждый турист — это не просто турист, а дорогой гость. Мы всегда стараемся относиться к нашим гостям с вниманием, заботой и душой, как к близким людям.
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