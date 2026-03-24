Вы откроете Анталью не как курорт, а как живой город, где переплетаются античные, сельджукские и османские эпохи. Мы неспешно прогуляемся по уютным улочкам Калеичи и увидим, как исторический центр гармонично вписан в современный городской ландшафт — кафе, мастерские, сувенирные лавки и будни местных.

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Описание экскурсии

Старый город Калеичи

Узкие улочки, фрагменты городских стен, старый порт и традиционные дома: вы познакомитесь с историческим центром Антальи и проследите, как город менялся от античных времён через сельджукский и османский периоды. Мы изучим наследие нескольких цивилизаций и поговорим о повседневной жизни в разные эпохи.

Ворота Адриана

Один из самых хорошо сохранившихся памятников римского времени. Вы узнаете, по какому поводу они были возведены и почему стали символом Антальи.

Панорамная площадка над портом

Завершим маршрут в точке с видом на Средиземное море и старый порт. Подведём итоги и поговорим о современной Анталье — городе, который сумел сохранить связь с прошлым и при этом остаться динамичным курортом.

Организационные детали