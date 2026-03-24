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По Старому городу - от античности до наших дней

Познакомиться с многовековой историей и ощутить ритм современной Антальи
Вы откроете Анталью не как курорт, а как живой город, где переплетаются античные, сельджукские и османские эпохи.

Мы неспешно прогуляемся по уютным улочкам Калеичи и увидим, как исторический центр гармонично вписан в современный городской ландшафт — кафе, мастерские, сувенирные лавки и будни местных.
5
1 отзыв
По Старому городу - от античности до наших дней
По Старому городу - от античности до наших дней
По Старому городу - от античности до наших дней

Описание экскурсии

Старый город Калеичи

Узкие улочки, фрагменты городских стен, старый порт и традиционные дома: вы познакомитесь с историческим центром Антальи и проследите, как город менялся от античных времён через сельджукский и османский периоды. Мы изучим наследие нескольких цивилизаций и поговорим о повседневной жизни в разные эпохи.

Ворота Адриана

Один из самых хорошо сохранившихся памятников римского времени. Вы узнаете, по какому поводу они были возведены и почему стали символом Антальи.

Панорамная площадка над портом

Завершим маршрут в точке с видом на Средиземное море и старый порт. Подведём итоги и поговорим о современной Анталье — городе, который сумел сохранить связь с прошлым и при этом остаться динамичным курортом.

Организационные детали

  • Мы гуляем пешком, вам потребуется средняя физическая подготовка (небольшие подъёмы). По желанию можем организовать недорогой трансфер
  • Выбирайте удобную обувь для прогулки по мощёным улочкам, возьмите головной убор, солнцезащитные очки и бутылку воды
  • Обед и напитки не включены, по желанию можете зайти в кафе в свободное время
  • В случае непогоды можем скорректировать маршрут
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:15, в пятницу в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:15, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 568 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Гюзель
Мумину большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию по городу. Открыл мне новые локации, рассказал много интересного, экскурсия прошла в удивительно комфортной и спокойной атмосфере, более того, поскольку ещё не начался пляжный сезон, моя заявка на экскурсию оказалась единственной, но Мумин всё равно провёл её. Ответил на все вопросы и помог спланировать дальнейшие мои прогулки по району.
Мумин
Мумин
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова! Для нас каждый турист — это не просто турист, а дорогой гость. Мы всегда стараемся относиться к нашим гостям с вниманием, заботой и душой, как к близким людям.
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