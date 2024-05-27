1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€206 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260€234 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся27 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
- ВВалентина21 апреля 2024Брали экскурсию на авто Анталья. Дополнительно заказали трансфер в отель. В назначенное время Фират забрал нас на минивэне Мерседес (нас было
- ЛЛюбовь25 марта 202425.03.2024 решили совершить обзорную экскурсию по Анталье. По рекомендации Фырата обратились к Угуру. В итоге гид заранее отписался, был у
- ССергей20 декабря 2023Исмет большой знаток города, его истории и прекрасный рассказчик!
- ННаталья22 ноября 2023Исмет - замечательный рассказчик, а сама экскурсия - как прогулка со старым другом по городу его детства:)
- ЕЕлена31 октября 2023Отличный гид Исмет провел для нас замечательный тур.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Мечети и Соборы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 4 экскурсии от 206 до 325 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2024 год по теме «Мечети и Соборы», 106 ⭐ отзывов, цены от €206. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август