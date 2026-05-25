Анталия — это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце. Это город с многовековой историей, уходящей корнями в древние времена. На яхте мы отправимся в тихие места вдали от других лодок.
Посетим бухты, полные тишины и красоты, отличающиеся от побережья, наводненного местными и иностранными туристами.
Понежимся под ласковым солнцем, искупаемся в теплом море, а заодно полюбуемся руинами древних поселений.
Посетим бухты, полные тишины и красоты, отличающиеся от побережья, наводненного местными и иностранными туристами.
Понежимся под ласковым солнцем, искупаемся в теплом море, а заодно полюбуемся руинами древних поселений.
Описание экскурсииОщутите непревзойденную роскошь на Средиземном море, арендовав частную яхту в Анталии. Проплывите по бирюзовым водам, исследуйте скрытые жемчужины побережья и насладитесь незабываемым днем в море, созданным специально для вас. Независимо от того, выберете ли вы 4-часовой пакет премиум-класса с изысканным ужином или 3-часовой бюджетный круиз, это путешествие обещает отдых, приключения и захватывающие дух пейзажи. Ваше путешествие начинается с того момента, как вы поднимаетесь на борт своей частной яхты и отправляетесь к самым потрясающим местам Анталии. Полюбуйтесь водопадом Дюден, где каскады воды эффектно впадают в море. Поплавайте и поныряйте с маской в пещерах бухты Лара, очаровательном месте с кристально чистой водой и завораживающими скальными образованиями. Продолжите путь к прибрежной пещере, а затем отдохните на нетронутом пляже бухты Лара, уединенном раю с мягким песком и нежными волнами. 4-часовой пакет класса люкс включает неограниченное количество безалкогольных напитков и изысканный ужин для поистине роскошного отдыха. Если вы предпочитаете более короткий и экономичный вариант, 3-часовой круиз позволит вам насладиться красотой Средиземноморья по более низкой цене. Для дополнительного комфорта VIP-трансфер обеспечит плавную и беспроблемную поездку в марину. Хотите запечатлеть момент? Профессиональные услуги фото- и видеосъемки с дрона доступны в качестве дополнительной опции, позволяя вам заново пережить ваше яхтенное приключение с потрясающими визуальными эффектами. Будь то празднование особого события, романтический отдых или просто роскошный отпуск, этот частный чартер яхты в Анталии предлагает непревзойденный способ стильно исследовать Средиземноморье.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Почувствуйте себя VIP-персоной, путешествуя по Средиземному морю на частной яхте
- Откройте для себя потрясающий водопад Дюден и пещеры Лара-Бей
- Расслабьтесь на мягком песке пляжа Лара-Бей и искупайтесь в кристально чистой воде
- Насладитесь изысканным ужином в рамках 4-часового пакета услуг класса люкс
- Запечатлейте момент с помощью профессиональной фото - и видеосъемки с дрона
Что включено
- Аренда частной яхты
- Безлимитные безалкогольные напитки
- Изысканное питание (пакет на 4 часа)
- Профессиональная фото - и видеосъемка с дрона (за дополнительную плату).
Что не входит в цену
- Чаевые (по желанию)
- Личные расходы
- VIP-трансфер на частном автомобиле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи: https://maps. app. goo. gl/4hT3xU5SgnmnHe186
Завершение: Место окончания: https://maps. app. goo. gl/4hT3xU5SgnmnHe186
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все было прекрасно! Нашли по первой ссылке, немного волновалась. Яхта, экипаж, маршрут, еда - все оказалось на высоте.
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М
Все понравилось, трансфер вовремя, на яхте кормили, поили. На бухты ходили, плавали в прозрачной воде. Все было здорово!
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А
Прогулка на яхте понравилась. Отличное море, красивые пейзажи, экипаж старался. Яхта хорошая, пусть не самая новая, но все чисто и аккуратно, есть все необходимое. Пока купались команда приготовила обед тут
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Д
Красивая прогулка на яхте всей семьёй. Не понравился 1 момент: «подсадной» фотограф! Непонятный человек, которого мы не заказывали, просто фото и видео поделать с нами собирался.
В общем, в ближайшей бухте он пересел на другую яхту и укатил.
В общем, в ближайшей бухте он пересел на другую яхту и укатил.
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В
Отдыхали двумя семьями с маленькими детьми. Нам сама прогулка на яхте очень понравилась. Вначале переживали что 5 часов на яхте будет слишком много для 3х летних детей, но время пронеслось
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