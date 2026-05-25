Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Анталия — это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце. Это город с многовековой историей, уходящей корнями в древние времена. На яхте мы отправимся в тихие места вдали от других лодок.



Посетим бухты, полные тишины и красоты, отличающиеся от побережья, наводненного местными и иностранными туристами.



Понежимся под ласковым солнцем, искупаемся в теплом море, а заодно полюбуемся руинами древних поселений. 4.8 5 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Анталье Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -18% $630 выгода $113.40 $516.60 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 5 отзывов 🇬🇧 английский 4 часа 1-8 человек На яхте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Ощутите непревзойденную роскошь на Средиземном море, арендовав частную яхту в Анталии. Проплывите по бирюзовым водам, исследуйте скрытые жемчужины побережья и насладитесь незабываемым днем в море, созданным специально для вас. Независимо от того, выберете ли вы 4-часовой пакет премиум-класса с изысканным ужином или 3-часовой бюджетный круиз, это путешествие обещает отдых, приключения и захватывающие дух пейзажи. Ваше путешествие начинается с того момента, как вы поднимаетесь на борт своей частной яхты и отправляетесь к самым потрясающим местам Анталии. Полюбуйтесь водопадом Дюден, где каскады воды эффектно впадают в море. Поплавайте и поныряйте с маской в пещерах бухты Лара, очаровательном месте с кристально чистой водой и завораживающими скальными образованиями. Продолжите путь к прибрежной пещере, а затем отдохните на нетронутом пляже бухты Лара, уединенном раю с мягким песком и нежными волнами. 4-часовой пакет класса люкс включает неограниченное количество безалкогольных напитков и изысканный ужин для поистине роскошного отдыха. Если вы предпочитаете более короткий и экономичный вариант, 3-часовой круиз позволит вам насладиться красотой Средиземноморья по более низкой цене. Для дополнительного комфорта VIP-трансфер обеспечит плавную и беспроблемную поездку в марину. Хотите запечатлеть момент? Профессиональные услуги фото- и видеосъемки с дрона доступны в качестве дополнительной опции, позволяя вам заново пережить ваше яхтенное приключение с потрясающими визуальными эффектами. Будь то празднование особого события, романтический отдых или просто роскошный отпуск, этот частный чартер яхты в Анталии предлагает непревзойденный способ стильно исследовать Средиземноморье.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Почувствуйте себя VIP-персоной, путешествуя по Средиземному морю на частной яхте

Откройте для себя потрясающий водопад Дюден и пещеры Лара-Бей

Расслабьтесь на мягком песке пляжа Лара-Бей и искупайтесь в кристально чистой воде

Насладитесь изысканным ужином в рамках 4-часового пакета услуг класса люкс

Запечатлейте момент с помощью профессиональной фото - и видеосъемки с дрона Что включено Аренда частной яхты

Безлимитные безалкогольные напитки

Изысканное питание (пакет на 4 часа)

Профессиональная фото - и видеосъемка с дрона (за дополнительную плату). Что не входит в цену Чаевые (по желанию)

Личные расходы

VIP-трансфер на частном автомобиле Где начинаем и завершаем? Начало: Место встречи: https://maps. app. goo. gl/4hT3xU5SgnmnHe186 Завершение: Место окончания: https://maps. app. goo. gl/4hT3xU5SgnmnHe186 Когда и сколько длится? Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.