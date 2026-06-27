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в Каше, покатались на яхте и посетили пляж Капуташ. Однако реальное соотношение времени в дороге и времени на самих локациях делает эту экскурсию совершенно бессмысленной и крайне утомительной.



Мы выехали около 7 утра из района Лиман (при этом нас забрали последними из Анталии), а на месте оказались только около 13:00. То есть дорога заняла примерно 6 часов вместо заявленных 3–4. При этом проблема была не в пробках — их не было. Проблема была исключительно в организации трансфера.



Вместо прямого трансфера Анталия — Каш была организована смена автобуса в Кемере. Но вместо того чтобы просто пересесть и поехать дальше, мы:

— около 30 минут ждали автобус, — а затем еще как минимум 2 часа ездили по самому Кемеру и собирали туристов по отелям.



Что особенно странно — на обратном пути оказалось, что можно просто поменять автобус и сразу поехать в Анталию без многочасового заезда в Кемер. Возникает логичный вопрос: почему утром нельзя было организовать трансфер так же?



Кроме этого, по пути была дополнительная остановка в магазине камней и украшений, которой не было в программе. Очевидно, это была коммерческая остановка ради процентов с продаж. На сам заезд и остановку ушло минимум 40 минут — времени, которое потом забрали у основных локаций.



Из-за сильного опоздания программа фактически была сокращена:

— прогулка на яхте длилась около 1 часа 20 минут вместо заявленных 1 ч 45 мин, — свободное время в Каше — около 45 минут вместо часа, — пляж Капуташ — около 1 часа 20 минут вместо 1,5 часов.



Причем на Капуташ мы приехали только около 16:15, когда для конца мая там уже поздновато и солнце начинает уходить.



В итоге:

— выезд в 7 утра, — возвращение около 22:00, — почти 15 часов всей поездки, — и менее 4 часов суммарно на самих локациях.



Особенно неприятно то, что я заранее несколько раз предупреждала организаторов, что нахожусь на последнем триместре беременности и путешествую с маленьким ребенком. Для нас было особенно важно, чтобы трансфер был комфортным и хорошо организованным — фактически именно за это и платишь в подобных экскурсиях.



В результате из-за такой поездки весь следующий день у меня болело буквально всё — спина, ноги, тело после почти 15 часов в дороге. А ребенок вместо приятных воспоминаний о море и прогулке вспоминает в основном собственные истерики от усталости и бесконечной дороги. Для семей с детьми и особенно для беременных женщин такой формат поездки точно не подходит, и об этом стоило предупреждать заранее.



Когда еще в 11 утра стало очевидно, что поездка сильно отстает от расписания, я связалась с менеджером. Анна, к сожалению, вообще не ответила, а в WhatsApp мне написали:



«Здравствуйте)

Предлагаю судить по окончанию экскурсии)

Выбирая путешествие в праздники в Турции, на любую локацию Вы попадете с задержкой к сожалению.»



Такой ответ показывает полное отсутствие желания признавать проблемы в организации. Еще раз подчеркну: дело было не в праздничных пробках, а в самой логистике поездки и ненужных остановках.



Будущим путешественникам я бы рекомендовала рассмотреть другие варианты:



— Поехать в Каш самостоятельно на автобусе. Это, как ни странно, будет менее утомительно и в итоге дешевле.

— Выбрать морскую экскурсию из Адрасана — там прямой трансфер, лучше организована сама прогулка и действительно можно отдохнуть. Конечно же, не с этой фирмы.

— Взять машину и поехать по бухтам Финике. Они не хуже Капуташа, при этом чище, спокойнее и без толп туристов.



Очень жаль потраченного времени, потому что сам регион невероятно красивый. Но организация экскурсии полностью испортила впечатление.