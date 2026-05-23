Вы отправитесь в яркое приключение в окрестностях Антальи, рядом с живописным водопадом Курсунлу. Прокатитесь на багги по пересечённой местности, пройдёте внедорожный маршрут и увидите уголки природы, скрытые от массового туризма.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Поездка начнётся с трансфера из отелей, расположенных от Богазкента до Коньяалты.

После 20-минутного инструктажа по технике безопасности и знакомства с багги вы отправитесь в путь в сопровождении опытных инструкторов.

Маршрут пролегает через зелёные долины, деревни и природные тропы, постепенно уводя вас с асфальта на настоящее бездорожье. Здесь начинается самое интересное: каменистые дороги, подъёмы, пыль и драйв. Мощные багги легко справляются с пересечённой местностью.

По пути предусмотрены остановки на смотровых площадках — для отдыха, фотографий и наслаждения природой.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из отеля, инструктаж, шлемы и защитное снаряжение

Дополнительно оплачиваются (при желании, можете взять с собой) очки — $10 и бандана — $10

С вами будет опытный инструктор из нашей команды

Обратите внимание

Сафари длится 1,5 часа. Время указано с учётом трансфера и инструктажа

Стоимость указана за человека. Багги двухместные, но могут использоваться и одним человеком

Дети до 16 лет могут ехать только пассажирами

Сафари не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения и травмами спины

В случае дождя, сильного ветра или холодной погоды сафари может быть отменено или перенесено по соображениям безопасности

Требования к одежде и обуви