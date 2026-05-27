Поймайте драйв внедорожного приключения в окрестностях Антальи рядом с водопадом Куршунлу! После инструктажа вы отправитесь на сафари по лесным и каменистым тропам с подъёмами, поворотами и облаками пыли.
Надёжные багги, созданные для бездорожья, добавят скорости и адреналина, а остановки в пути позволят перевести дух и сделать классные фото.
Описание экскурсии
Встреча у вашего отеля
В пределах Антальи.
Захватывающая поездка по бездорожью
- Лесные и каменистые тропы
- Подъёмы и спуски по пересечённой местности
- Виды на природные ландшафты Антальи
Остановки в пути
Сделаем несколько остановок, чтобы отдохнуть и насладиться природой.
Возвращение на базу
Можно поделиться впечатлениями и выдохнуть. А потом мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе, инструктаж, аренда защитного снаряжения
- Путешествие не подойдёт беременным женщинам, детям до 5 лет, людям с ограниченной мобильностью и заболеваниями спины
- Если вы выбираете семейный билет, учтите: в багги могут разместиться 1 взрослый и 3 ребёнка или 2 взрослых и 2 ребёнка
- С вами будут инструкторы из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет 17+
|€56
|Детский билет 6–16 лет
|€20
|Семейное сафари на багги (до 4 человек)
|€139
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
