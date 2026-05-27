Сафари на багги в Анталье

Драйвовая поездка по лесным тропам
Поймайте драйв внедорожного приключения в окрестностях Антальи рядом с водопадом Куршунлу! После инструктажа вы отправитесь на сафари по лесным и каменистым тропам с подъёмами, поворотами и облаками пыли.

Надёжные багги, созданные для бездорожья, добавят скорости и адреналина, а остановки в пути позволят перевести дух и сделать классные фото.
Описание экскурсии

Встреча у вашего отеля

В пределах Антальи.

Захватывающая поездка по бездорожью

  • Лесные и каменистые тропы
  • Подъёмы и спуски по пересечённой местности
  • Виды на природные ландшафты Антальи

Остановки в пути

Сделаем несколько остановок, чтобы отдохнуть и насладиться природой.

Возвращение на базу

Можно поделиться впечатлениями и выдохнуть. А потом мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе, инструктаж, аренда защитного снаряжения
  • Путешествие не подойдёт беременным женщинам, детям до 5 лет, людям с ограниченной мобильностью и заболеваниями спины
  • Если вы выбираете семейный билет, учтите: в багги могут разместиться 1 взрослый и 3 ребёнка или 2 взрослых и 2 ребёнка
  • С вами будут инструкторы из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет 17+€56
Детский билет 6–16 лет€20
Семейное сафари на багги (до 4 человек)€139
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

