Петляющая дорога, тропы среди деревьев, подъёмы и спуски — сафари на багги подарит вам настоящий драйв! Вы проедете по живописным маршрутам в окрестностях Антальи, остановитесь в красивых местах и просто как следует перезагрузитесь на природе.
Описание экскурсии
- Из отеля вы отправитесь на базу недалеко от водопада Куршунлу, где начнётся наше внедорожное приключение
- Пройдёте инструктаж по технике безопасности и управлению багги. Даже без опыта вы быстро разберётесь: сопровождающие всё подробно объяснят
- В основной части маршрута вы проедете через лесные участки, деревенские дороги и долины
- После вас ждёт более активная часть — с бездорожьем, подъёмами, спусками и тем самым ощущением драйва, ради которого выбирают багги-сафари
- В середине пути вы остановитесь, чтобы перевести дух, сделать фотографии и насладиться природой
- Затем — новые виды, дорога и ещё больше впечатлений перед возвращением
Ориентировочный тайминг
Трансфер из отеля до базы — 30–45 минут
Прибытие и инструктаж — 30–40 мин
Первая часть сафари — 45–60 мин
Поездка по бездорожью — 40–50 мин
Остановка для отдыха и фото — 15–20 мин
Новый маршрут — 30–40 мин
Возвращение на базу и короткий отдых — 10–15 мин
Трансфер в отель — 30–45 мин
Организационные детали
- Поездка не подойдёт детям младше 5 лет, беременным женщинам, а также людям с заболеваниями спины и ограниченной подвижностью
- Каждому выдаём шлем и защитное снаряжение
- Также вы можете выбрать билет с поездкой на багги для всей семьи
- Отдельно и по желанию оплачиваются чаевые гиду и фотографии
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Сафари на багги с трансфером из отеля (взрослые от 17 лет)
|€56
|Сафари на багги с трансфером из отеля (дети от 6 до 16 лет)
|€20
|Семейное сафари на багги (до 4 человек)
|€139
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Багги-сафари в Анталье»
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35 за человека
Групповая
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Групповая
Сафари на багги в Анталье
Драйвовая поездка по лесным тропам
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€56 за человека
Групповая
Горное приключение на багги в Анталье
Бездорожье, драйв и полная свобода
Начало: У вашего отеля в Анталье
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30 и 13:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€54 за человека
€56 за человека