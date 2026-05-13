Мои заказы

Бирюзовый рай: на остров Сулуада - из Антальи

Позвольте себе день без суеты - только море, солнце и незабываемые пейзажи
Приглашаем вас в морское путешествие к живописному уголку турецкого побережья. Здесь сохранилась первозданная красота: прозрачные бухты, уединённые пляжи, скалистые берега. Вы насладитесь мягким белым песком и лазурной водой, а пообедаете на палубе нашего судна.
4
1 отзыв
Бирюзовый рай: на остров Сулуада - из Антальи
Бирюзовый рай: на остров Сулуада - из Антальи
Бирюзовый рай: на остров Сулуада - из Антальи

Описание экскурсии

Примерный тайминг

6:15–7:15 — сбор и трансфер из Антальи (точное время зависит от вашей локации, дорога ~95 км)

9:30 — прибытие в порт Адрасана, посадка на корабль
Важно: запомните номер своего автобуса или сфотографируйте его, чтобы после морской прогулки без проблем найти свой трансфер.

9:45 — отплытие, курс на остров Сулуада (в пути около 45 мин)

10:45 — остановка 1: пляж Ашк («Aşk Beach»)
Первое купание в бирюзовых водах у самого живописного пляжа острова. Час отдыха и плавания в кристальном море.

12:00 — остановка 2: Западный пляж («West Beach» / «Kleopatra Beach»)
Время, чтобы искупаться и позагорать.

13:00 — обед на гулете

Вкусный обед с видом на море (рыба или курица, салат, паста, фасоль). Напитки оплачиваются отдельно.

13:30 — остановка 3: Плачущая пещера («Weeping Cave»)
Обзорная остановка у пещер в задней части острова. Это убежище для исчезающих средиземноморских тюленей — если повезёт, вы увидите их в естественной среде. Купание запрещено из-за сильных течений.

14:00 — остановка 4: источник пресной воды («Freshwater Spring»)
Набираем воду из природного источника и купаемся. Вас ждет приятный сюрприз: фруктовая тарелка и чай (включено в стоимость).

15:00 — остановка 5: бухта Фенер («Fener Bay»)
Финал — живописная бухта у побережья Адрасана со старым маяком. Здесь высок шанс встретить морских черепах Каретта-Каретта.

16:30 — возвращение в порт Адрасана

18:30–19:00 — трансфер в Анталью (в зависимости от дорожной ситуации)

Организационные детали

Как проходит программа

  • Расстояние от центра Антальи до порта Адрасан 95 км
  • Это морская прогулка, она не предусматривает сопровождение исторического гида
  • Очерёдность посещения локаций может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств, решение принимает капитан, ориентируясь на месте
  • На корабль нельзя проносить еду и алкогольные напитки. Исключение — небольшая бутылка воды

Что входит в стоимость:

  • Обед (рыба/курица, рис, салат)
  • Чай и фрукты на остановке «Freshwater Spring»
  • Страховой полис на время поездки
  • Трансфер от/до места проживания
  • Сопровождение русскоговорящего куратора из нашей команды (не гида)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€33
От 4 до 7 лет€27
До 5 лет (с посадочным местом)€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
В
Стоит обратить внимание, что это прогулка на катере с остановками на купания и обедом, а не экскурсия.

Забрали прямо от отеля - удобно, что никуда не надо было ехать. Информирование было
читать дальшеуменьшить

через мессенджер, с чёткими описаниями, что тоже удобно.

В описании сказано, что в обед входила фасоль, а во время чаепития были фрукты - такого не было.
Также в описании указана остановка #4 - источник пресной воды - ее тоже не было.
В описании остановки 5 сказано о старом маяке на финальной остановке - его мы не увидели. То ли остановки такой не было, то ли самого маяка - уже сложно понять, потому что на местах остановок их названия не проговариваются, поэтому сложно сопоставить. Возможно, мы сами его пропустили.

Из приятного: обеда и чая оставалось много, поэтому можно было докладывать к себе в тарелку дополнительно (все, кроме мяса)

На палубе было несколько сопровождающих, в том числе русскоговорящий. Был также фотограф.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Бирюзовый рай: на остров Сулуада - из Антальи»

«Турецкие Мальдивы» Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
10 часов
367 отзывов
Групповая
«Турецкие Мальдивы» Адрасана: на остров Сулуада из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: 07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$16 за человека
Прогулка на яхте к острову Сулуада (из Антальи и других регионов)
На автобусе
На яхте
8 часов
-
55%
11 отзывов
Групповая
Прогулка на яхте к острову Сулуада (из Антальи и других регионов)
Отправьтесь в увлекательное путешествие на яхте к острову Сулуада. Купание в кристально чистых водах и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€34€75 за человека
Из Антальи - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
6.5 часов
7 отзывов
Групповая
Из Антальи - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада из Антальи. Купание в кристально чистых бухтах и обед на борту подарят незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
€33 за человека
К вулканическому острову Сулуада на яхте из Антальи (всё включено)
На яхте
10 часов
1 отзыв
Групповая
К вулканическому острову Сулуада на яхте из Антальи (всё включено)
Морская прогулка с релаксом в уединённых бухтах и обедом на борту
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
€38 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€33 за человека