Джип-Сафари в Анталии

Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари

Групповая
Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари? Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором.

Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Анталии вы скажете «великолепно» в конце дня.
Джип-Сафари в Анталии
Джип-Сафари в Анталии
Джип-Сафари в Анталии
Джип-Сафари в Анталии
Джип-Сафари в Анталии
Джип-Сафари в Анталии
Джип-Сафари в Анталии

Что вас ожидает 🤩

  • Горы Таурус
  • Старая турецкая деревня

Джип-Сафари в Анталии

Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного Джип-сафари в Анталии. Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах, маршруте и т. д. Подробнее во время тура.
Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы – это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров. А это значит, вместе с друзьями или семьей вы получите прекрасные воспоминания во время Джип-сафари в Анталии. Потому что мы будем останавливаться в красивых местах и весело проводить время.

Деревня Юмаклар

Во время тура мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там.
Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в селе Юмаклар, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, об этом месте.
  • Обед
  • Мы наслаждаемся нашими блюдами в ресторане, который состоит из жареной рыбы или курицы, салатов и сезонных фруктов.
После этого восхитительного перерыва мы будем готовы снова отправиться в путь!

Отличные Виды

Мы совершим отличную поездку на джипах по драгоценным землям горы Таурус. Долины, реки, леса и дары природы также порадуют нас.
Мы будем очень довольны этим путешествием, которое займет несколько часов в виде целой колонны джипов. Конечно, мы также сделаем как можно больше снимков, чтобы увековечить эти драгоценные моменты.

Важная информация

Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь.
Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, пластиковую обувь или тапочки (только в летний сезон,

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Джип сафари
  • Обед
Что не входит
  • Напитки
Место начала и завершения?
Анталия
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
  • Прежде всего, не забудьте положить в сумку головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, так как ваше здоровье всегда должно быть защищено: мы будем путешествовать на открытом воздухе при ярком солнечном свете.
  • Не забудьте взять с собой купальные костюмы и полотенца (или другое снаряжение, которое вы хотите использовать во время плавания), чтобы вы в полной мере повеселились на протяжении всего тура.
  • Наконец, убедитесь, что ваша камера и телефон полностью заряжены и готовы запечатлеть удивительные моменты, которые вы увидите во время сафари.
  • Важно:
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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