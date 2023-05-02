Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари? Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором.
Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Анталии вы скажете «великолепно» в конце дня.
Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Анталии вы скажете «великолепно» в конце дня.
Описание экскурсии
Джип-Сафари в Анталии Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного Джип-сафари в Анталии. Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах, маршруте и т. д. Подробнее во время тура. Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы – это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров. А это значит, вместе с друзьями или семьей вы получите прекрасные воспоминания во время Джип-сафари в Анталии. Потому что мы будем останавливаться в красивых местах и весело проводить время. Деревня Юмаклар Во время тура мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там. Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в селе Юмаклар, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, об этом месте.
Обед Мы наслаждаемся нашими блюдами в ресторане, который состоит из жареной рыбы или курицы, салатов и сезонных фруктов. После этого восхитительного перерыва мы будем готовы снова отправиться в путь! Отличные Виды Мы совершим отличную поездку на джипах по драгоценным землям горы Таурус. Долины, реки, леса и дары природы также порадуют нас. Мы будем очень довольны этим путешествием, которое займет несколько часов в виде целой колонны джипов. Конечно, мы также сделаем как можно больше снимков, чтобы увековечить эти драгоценные моменты. Важная информация: Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь. Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, пластиковую обувь или тапочки (только в летний сезон).
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Таурус
- Старая турецкая деревня
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Сопровождение
- Джип сафари
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
Место начала и завершения?
Анталия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь
- Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, пластиковую обувь или тапочки (только в летний сезон)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
По началу думали будет плохо. Но потом так разогналась прогулка, что мама не горюй!!!
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Т
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А
Все понравилось виды шикарные, ресторан великолепен, но то что водитель машины был толи пьяный толи еще что, не вызывает доверие. Из русскоязычных только руководитель экскурсии остальные по 0. В экскурсии все иностранцы русских было 2 семьи, вместе с нами, иностранцы как дети причем очень маленькие, всю дорогу брызгались из водных пистолетов и водители и организаторы им в этом подигрывали.
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