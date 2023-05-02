Джип-Сафари в Анталии Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного Джип-сафари в Анталии. Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах, маршруте и т. д. Подробнее во время тура. Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы – это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров. А это значит, вместе с друзьями или семьей вы получите прекрасные воспоминания во время Джип-сафари в Анталии. Потому что мы будем останавливаться в красивых местах и весело проводить время. Деревня Юмаклар Во время тура мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там. Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в селе Юмаклар, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, об этом месте.

Обед Мы наслаждаемся нашими блюдами в ресторане, который состоит из жареной рыбы или курицы, салатов и сезонных фруктов. После этого восхитительного перерыва мы будем готовы снова отправиться в путь! Отличные Виды Мы совершим отличную поездку на джипах по драгоценным землям горы Таурус. Долины, реки, леса и дары природы также порадуют нас. Мы будем очень довольны этим путешествием, которое займет несколько часов в виде целой колонны джипов. Конечно, мы также сделаем как можно больше снимков, чтобы увековечить эти драгоценные моменты. Важная информация: Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь. Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, пластиковую обувь или тапочки (только в летний сезон).