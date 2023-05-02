Мои заказы

Джип-Сафари в Анталии

Групповая экскурсия на джипах по городу Анталия: активный отдых и сафари в одном
Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари? Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да!» Действительно, это мероприятие станет для вас идеальным выбором.

Однако, даже если вы не такие, мы уверены, присоединившись на джип сафари в Анталии вы скажете «великолепно» в конце дня.
4
3 отзыва
Джип-Сафари в Анталии
Джип-Сафари в Анталии
Джип-Сафари в Анталии

Описание экскурсии

Джип-Сафари в Анталии Забрав вас из отеля, мы отправимся к отправной точке ежедневного Джип-сафари в Анталии. Здесь наши инструкторы расскажут вам, что вам нужно знать, и вы будете проинформированы о маршруте, процессе, перерывах, маршруте и т. д. Подробнее во время тура. Если вы желаете узнать некоторые важные моменты: джипы – это внедорожники 4 × 4, вмещающие 4, 6 или 8 человек. Весь маршрут составляет 140 километров. А это значит, вместе с друзьями или семьей вы получите прекрасные воспоминания во время Джип-сафари в Анталии. Потому что мы будем останавливаться в красивых местах и весело проводить время. Деревня Юмаклар Во время тура мы проедем через деревни, уникальные для этого региона, и получим возможность вдохнуть традиционную атмосферу теплой и скромной жизни там. Например, мы остановимся в одной из этих деревень, которые выделяются тем, что расположены на высоте 920 метров. Здесь, в селе Юмаклар, мы узнаем много нового о жизни и быте крестьянского народа и, конечно же, об этом месте.
Обед Мы наслаждаемся нашими блюдами в ресторане, который состоит из жареной рыбы или курицы, салатов и сезонных фруктов. После этого восхитительного перерыва мы будем готовы снова отправиться в путь! Отличные Виды Мы совершим отличную поездку на джипах по драгоценным землям горы Таурус. Долины, реки, леса и дары природы также порадуют нас. Мы будем очень довольны этим путешествием, которое займет несколько часов в виде целой колонны джипов. Конечно, мы также сделаем как можно больше снимков, чтобы увековечить эти драгоценные моменты. Важная информация: Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь. Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, пластиковую обувь или тапочки (только в летний сезон).

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы Таурус
  • Старая турецкая деревня
Что включено
  • Трансфер от /до отеля
  • Страховка
  • Сопровождение
  • Джип сафари
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
Место начала и завершения?
Анталия
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь
  • Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, пластиковую обувь или тапочки (только в летний сезон)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
A
По началу думали будет плохо. Но потом так разогналась прогулка, что мама не горюй!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все понравилось виды шикарные, ресторан великолепен, но то что водитель машины был толи пьяный толи еще что, не вызывает доверие. Из русскоязычных только руководитель экскурсии остальные по 0. В экскурсии все иностранцы русских было 2 семьи, вместе с нами, иностранцы как дети причем очень маленькие, всю дорогу брызгались из водных пистолетов и водители и организаторы им в этом подигрывали.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Джип-Сафари в Анталии»

Джип-сафари и прогулка на яхте по озеру - два приключения за день из Антальи
Джиппинг
На машине
На яхте
Сплавы и рафтинг
Круизы
7 часов
5 отзывов
Групповая
Джип-сафари и прогулка на яхте по озеру - два приключения за день из Антальи
Прокатиться на открытых джипах, пройтись по лесным тропам и отправиться на яхте по озеру
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
€52 за человека
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
На квадроциклах
На багги
5 часов
8 отзывов
Групповая
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Погрузитесь в мир приключений в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и дополнительные активности на выбор для незабываемого дня
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€35 за человека
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Джиппинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
12 часов
19 отзывов
Групповая
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
$48 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
На автобусе
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
На багги
12 часов
18 отзывов
Групповая
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
$55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
-18%
$53
$43.50 за человека