Представьте себе день, полный приключений и открытий, где каждый момент наполнен впечатлениями.Ваше путешествие начнется с захватывающей поездки на джипе по каньону Тазы, где вы окунетесь в мир девственной природы, поросших

зеленью скал и величественных водопадов. Вас ждет не только восхищение красотами каньона, но и легкий треккинг, во время которого вы сможете прикоснуться к истории и культуре этого места. После обеда, который уже включен в стоимость, ваше приключение продолжится рафтингом по каньону Кёпрюлю. Под руководством опытных инструкторов вы испытаете незабываемые эмоции, преодолевая легкие пороги на надувных лодках. Эта экскурсия - идеальный способ сочетания активного отдыха с познавательной программой, подходящий как для семей с детьми, так и для искателей приключений. В стоимость включены все необходимые услуги, включая трансфер, страховку и обед, а также возможность приобрести фото и видео ваших приключений. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого путешествия

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: каньон Тазы

Каньон известен захватывающими пейзажами, богатой флорой и фауной, а также историческим и культурным наследием. Сначала мы с вами прокатимся по нему на джипе, а потом вас ждёт лёгкий треккинг (300-500 метров). Вы полюбуетесь поросшими зеленью скалами и переливающимися на солнце водопадами. Увидите редкие виды птиц и бабочек. Узнаете об уникальных геологических особенностях каньона и познакомитесь с основами выживания в дикой природе.

Часть 2: рафтинг

После обеда мы отправимся к месту старта сплава, который будет проходить в живописном каньоне Кёпрюлю. Вам проведут инструктаж по технике безопасности, выдадут каски и спасательные жилеты. Рафтинг проходит на надувных лодках. Течение у горной реки небыстрое, поэтому справятся участники с любым уровнем физической подготовки. Но лёгкие пороги всё же будут, так что заряд адреналина вам обеспечен!

Организационные детали