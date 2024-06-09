Путешествие в каньон Тазы + рафтинг

Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Представьте себе день, полный приключений и открытий, где каждый момент наполнен впечатлениями.

Ваше путешествие начнется с захватывающей поездки на джипе по каньону Тазы, где вы окунетесь в мир девственной природы, поросших
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зеленью скал и величественных водопадов.

Вас ждет не только восхищение красотами каньона, но и легкий треккинг, во время которого вы сможете прикоснуться к истории и культуре этого места.

После обеда, который уже включен в стоимость, ваше приключение продолжится рафтингом по каньону Кёпрюлю.

Под руководством опытных инструкторов вы испытаете незабываемые эмоции, преодолевая легкие пороги на надувных лодках.

Эта экскурсия - идеальный способ сочетания активного отдыха с познавательной программой, подходящий как для семей с детьми, так и для искателей приключений.

В стоимость включены все необходимые услуги, включая трансфер, страховку и обед, а также возможность приобрести фото и видео ваших приключений. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого путешествия

Путешествие в каньон Тазы + рафтинг
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: каньон Тазы

Каньон известен захватывающими пейзажами, богатой флорой и фауной, а также историческим и культурным наследием. Сначала мы с вами прокатимся по нему на джипе, а потом вас ждёт лёгкий треккинг (300-500 метров). Вы полюбуетесь поросшими зеленью скалами и переливающимися на солнце водопадами. Увидите редкие виды птиц и бабочек. Узнаете об уникальных геологических особенностях каньона и познакомитесь с основами выживания в дикой природе.

Часть 2: рафтинг

После обеда мы отправимся к месту старта сплава, который будет проходить в живописном каньоне Кёпрюлю. Вам проведут инструктаж по технике безопасности, выдадут каски и спасательные жилеты. Рафтинг проходит на надувных лодках. Течение у горной реки небыстрое, поэтому справятся участники с любым уровнем физической подготовки. Но лёгкие пороги всё же будут, так что заряд адреналина вам обеспечен!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, страховка, рафтинг, поездка по каньону Тазы на джипе, обед (курица, макароны и салат)
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки в кафе и сувениры. Также после рафтинга вы можете купить сделанные профессиональным фотографом видео (1 шт) и фото (25 шт) — $25 за всё.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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