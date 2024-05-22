На комфортабельном минивэне начинается насыщенное путешествие по Анталье.
Головокружительные виды на каньоны Тазы и Кёпрюлю, античная атмосфера Сельге, скалы Адам Каялар, напоминающие кадры из фильма «Аватар», и прогулка по Римскому мосту
Головокружительные виды на каньоны Тазы и Кёпрюлю, античная атмосфера Сельге, скалы Адам Каялар, напоминающие кадры из фильма «Аватар», и прогулка по Римскому мосту
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 🌄 Головокружительные виды
- 🏛 Античные достопримечательности
- 🌲 Природные заповедники
- 🍽 Вкусный обед включён
- 🚙 Захватывающая поездка на джипах
Что можно увидеть
- Тазы Каньон
- Анталийская Каппадокия
- Римский мост Олук
- Каньон Кёпрюлю
- Античный город Сельге
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Тазы Каньон. Приобрёл всемирную известность благодаря компании HUAWEI, сделавшей рекламный ролик своего смартфона в этом месте. Высота каньона — от 200 до 400 метров, сверху открываются завораживающие виды на долину и реку.
- Анталийская Каппадокия или Адам Каялар. Вас ждут фантастические пейзажи, напоминающие кадры из фильма «Аватар». Расположенные здесь скалы были образованы из песка, поднявшегося с морского дна.
- Римский мост Олук. Построен римлянами во 2 веке нашей эры. Его длина — 22 метра, ширина — 2,7 метра. Опирается на природные стены каньона.
- Каньон Кёпрюлю. Природный заповедник и популярное туристическое место. Со смотровой площадки вам откроется вид на скалы и бурлящую горную реку.
- Античный город Сельге. Одно из самых живописных древних поселений в Турции. Со всех сторон его окружают Таврские горы, покрытые сосновыми лесами. На территории города отлично сохранился амфитеатр.
Подробная программа
07:30-09:00 — Сбор гостей по отелям.
10:00 — Прибытие на нашу базу, расположенную в каньоне Кёпрюлю. Здесь мы пересядем на открытые джипы и помчимся к вершине каньона Тазы.
11:00 — Подъём на панорамную площадку.
12:00 — Обратная дорога на джипах к базе.
12:30-13:30 — Обед (куриный шашлык, макароны/булгур, салат).
13:30-16:30 — Осмотр мини-Каппадокии и античного города Сельге. По дороге остановимся у Римского моста.
18:00 — Возвращение в отели.
Организационные детали
- Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito или Mercedes Sprinter от вашего отеля и обратно, обед (без напитков), страховка
- Отдельно оплачиваются напитки (по желанию)
- Вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€34
|Дети 7-12 лет
|€20
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 115 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Данил
22 мая 2024
Виды красивые, но из-за того что группа собрана из разных экскурсий, кому-то надо на рафтинг, кому-то на багги, приходилось очень долго ждать их, потому что мне хотелось просто посмотреть на
Эрдал
Ответ организатора:
Мы сожалеем, что поездка немного Вас разочаровала.
Были гости, которые задержали группу в этот раз - поэтому Вы ожидали, но тем
Были гости, которые задержали группу в этот раз - поэтому Вы ожидали, но тем
А
Анастасия
13 мая 2024
Добрый день!
трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот момент в ватсап, то вопрос был решён и за нами
трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот момент в ватсап, то вопрос был решён и за нами
Е
Елена
11 мая 2024
Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись хорошо покушали и дальше в путь. Природа супер.
Н
Наталья
10 мая 2024
При описании экскурсии написано, что она не подразумевает подробный рассказ гиды, но, не было сказано ни одного слова, вообще! где мы?! Что мы!? сами пытались как-то разобраться, гуглили. На мой взгляд это очень существенная недоработка! Хоть название места сопровождающий может охвучить? Хоть бумажки с кратким описанием места распечатайте водителям!
в целом маршрут хороший. Места красивые!
в целом маршрут хороший. Места красивые!
Екатерина
23 апр 2024
Все шикарно! Красиво!
Диана
22 апр 2024
Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео. Команда настоящие профессионалы, улыбчивые, общительные. Единственное нужно надевать головной убор, когда едешь сильно дует ветер и может протянуть.
В
Вера
21 апр 2024
Локации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тут вопросов нет, поэтому рекомендую заранее самим почитать о локациях. В нашем «джипе» (маршрутке без
К
Константин
20 апр 2024
Хороший маршрут по всем "видовым" точкам этих красивых мест. Отсутствие классического гида, который ходил бы и рассказывал - даже плюс этой поездки. Водитель привёз, показал, время обозначил, походили немножко, сфоткались,
К
Константин
18 апр 2024
Все было отлично, прокатились с ветерком. Был вкусный обед 👍. Всем советую, не пожалеете.
Юлия
17 апр 2024
Пять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, так как сезон ещё не начался, но расскажу про мой опыт. Сразу оговорюсь: в описании
Эрдал
Ответ организатора:
Мы сожалеем, что поездка немного Вас разочаровала, но в основном понравилась.
Автобус задержался не по нашей причине, а по причине задержки
Автобус задержался не по нашей причине, а по причине задержки
Е
Екатерина
14 апр 2024
Очень интересная и насыщенная программа
Утром забрали из старого города, по живописной дороге добрались до базы. Там часть группы отправилась на рафтинг, а мы в это время поехали смотреть красоту. Очень
Утром забрали из старого города, по живописной дороге добрались до базы. Там часть группы отправилась на рафтинг, а мы в это время поехали смотреть красоту. Очень
В
Валерия
5 апр 2024
Логистика на высшем уровне) приезжали на локации в то время, когда никого кроме нас нет) Водитель отличный, ответил на все вопросы, показал лучшие места для фото)
А
Анастасия
13 мар 2024
Огромное спасибо за чудесную экскурсию! Место невероятной красоты! Ни на минуту не пожалела, что поехала. Буду рекомендовать это место к посещению всем знакомым. И сама обязательно ещё вернусь сюда! ❤️
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