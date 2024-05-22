5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
На комфортабельном минивэне начинается насыщенное путешествие по Анталье.

Головокружительные виды на каньоны Тазы и Кёпрюлю, античная атмосфера Сельге, скалы Адам Каялар, напоминающие кадры из фильма «Аватар», и прогулка по Римскому мосту
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2 века. Экскурсия включает трансфер на автомобиле Mercedes Vito или Mercedes Sprinter, обед и страховку. Напитки оплачиваются отдельно.

Подробные рассказы гида не предусмотрены, но каждый момент экскурсии оставит незабываемые впечатления. Это уникальная возможность увидеть самые красивые и исторически значимые места Антальи в одном туре.

Забронируйте экскурсию и насладитесь удивительными пейзажами и историческими достопримечательностями

4.23
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚌 Комфортабельный трансфер
  2. 🌄 Головокружительные виды
  3. 🏛 Античные достопримечательности
  4. 🌲 Природные заповедники
  5. 🍽 Вкусный обед включён
  6. 🚙 Захватывающая поездка на джипах

Что можно увидеть

  • Тазы Каньон
  • Анталийская Каппадокия
  • Римский мост Олук
  • Каньон Кёпрюлю
  • Античный город Сельге
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Тазы Каньон. Приобрёл всемирную известность благодаря компании HUAWEI, сделавшей рекламный ролик своего смартфона в этом месте. Высота каньона — от 200 до 400 метров, сверху открываются завораживающие виды на долину и реку.
  • Анталийская Каппадокия или Адам Каялар. Вас ждут фантастические пейзажи, напоминающие кадры из фильма «Аватар». Расположенные здесь скалы были образованы из песка, поднявшегося с морского дна.
  • Римский мост Олук. Построен римлянами во 2 веке нашей эры. Его длина — 22 метра, ширина — 2,7 метра. Опирается на природные стены каньона.
  • Каньон Кёпрюлю. Природный заповедник и популярное туристическое место. Со смотровой площадки вам откроется вид на скалы и бурлящую горную реку.
  • Античный город Сельге. Одно из самых живописных древних поселений в Турции. Со всех сторон его окружают Таврские горы, покрытые сосновыми лесами. На территории города отлично сохранился амфитеатр.

Подробная программа

07:30-09:00 — Сбор гостей по отелям.
10:00 — Прибытие на нашу базу, расположенную в каньоне Кёпрюлю. Здесь мы пересядем на открытые джипы и помчимся к вершине каньона Тазы.
11:00 — Подъём на панорамную площадку.
12:00 — Обратная дорога на джипах к базе.
12:30-13:30 — Обед (куриный шашлык, макароны/булгур, салат).
13:30-16:30 — Осмотр мини-Каппадокии и античного города Сельге. По дороге остановимся у Римского моста.
18:00 — Возвращение в отели.

Организационные детали

  • Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito или Mercedes Sprinter от вашего отеля и обратно, обед (без напитков), страховка
  • Отдельно оплачиваются напитки (по желанию)
  • Вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€34
Дети 7-12 лет€20
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Данил
22 мая 2024
Виды красивые, но из-за того что группа собрана из разных экскурсий, кому-то надо на рафтинг, кому-то на багги, приходилось очень долго ждать их, потому что мне хотелось просто посмотреть на
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природу, погулять в красивых местах. В итоге таких как я оказалось трое и нас отправили все таки кататься на джипе. Организатор на ходу менял расписание экскурсии, водитель по 4 раза проезжал по одним и тем же местам. Большую часть времени приходилось просто ждать.

Эрдал
Эрдал
Ответ организатора:
Мы сожалеем, что поездка немного Вас разочаровала.

Были гости, которые задержали группу в этот раз - поэтому Вы ожидали, но тем
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самым было время погулять по каньону.

В описании нашей экскурсии на сайте Трипстер есть инфо, что Поездка проходит на джипах по местам, указанным в экскурсии. Рады, что это Вам понравилось!

Спасибо, что оставили отзыв!

А
13 мая 2024
Добрый день!
трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот момент в ватсап, то вопрос был решён и за нами
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все таки приехали (ведь это прописано в условиях). причём я заранее сообщила адрес отеля, перед предоплатой и уточнила, сможет ли водитель нас забрать. очень комфортная машина с русскоязычным классным гидом (к сожалению, имя не помню). нам пытались втюхать сплав по реке, но мы не хотели. в итоге где-то минут 30-40 мы вдвоем ждали еще двух людей, которые ехали из Алании и кто тоже отказался от сплава. у нас был хороший водитель, который ни слова не понимал по английски (я смогла понять его через переводчик). водил он очень аккуратно. на мосту мы не выходили, а лишь пофотографировали из машины (почему мы там не вышли - вопрос к водителю). очень красивые виды. послушали экскурсоводов из других экскурсий, полазали по камням амфитеатра. очень напрягали местные бабули, которые, как сайгаки, скакали по этим камням за туристами, чтобы продать свои браслеты (очень похоже на аллиэкспресс). даже дети участвуют в этом бизнесе, к сожалению. на амфитеатр в Сельге дают МАЛО времени. 20 минут - ни о чем, мы только залезли на самый верх:D (по самим камням, не по ступеням). шикарный обед (шашлык обалденный, макарошки, булгур, салат). да, напитки все стоили дорого, но у нас с собой была водичка:3 и снэки) мы знали, куда едем:D доставили тоже прямо к отелю (сперва не организовали нормально посадку в нужную машину (этот момент не отслеживался вообще, мы просто сели к нашему гиду, с кем выезжали от отеля), но в дальнейшем пересадили, куда надо. видимо, гид нас запомнил и потому нас переместили, куда нужно)

Добрый день!Добрый день!
Е
11 мая 2024
Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись хорошо покушали и дальше в путь. Природа супер.
Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись
Н
10 мая 2024
При описании экскурсии написано, что она не подразумевает подробный рассказ гиды, но, не было сказано ни одного слова, вообще! где мы?! Что мы!? сами пытались как-то разобраться, гуглили. На мой взгляд это очень существенная недоработка! Хоть название места сопровождающий может охвучить? Хоть бумажки с кратким описанием места распечатайте водителям!
в целом маршрут хороший. Места красивые!
Екатерина
23 апр 2024
Все шикарно! Красиво!
Диана
22 апр 2024
Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео. Команда настоящие профессионалы, улыбчивые, общительные. Единственное нужно надевать головной убор, когда едешь сильно дует ветер и может протянуть.
Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео.Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео.Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео.Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео.
В
21 апр 2024
Локации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тут вопросов нет, поэтому рекомендую заранее самим почитать о локациях. В нашем «джипе» (маршрутке без
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крыши), был только водитель и его юный помощник, мы просто ездили от остановки к остановке. Колизей в древнем городе - зрелище печальное - смотреть там особо не на что, местные бабушки пытаются продать туристам безделушки, и есть еще девочка, которая выучила язык и пытается провести туристам экскурсию на английском. (поддержите ее, она молодец). Из удивительного - встретили там черепаху. На локации в каньоне нет туалета, только «натюрэль». (Учтите это при покупке напитков). В остальном - ненапряжная поездка для тех, кто не хочет активностей в виде рафтинга или багги. Но база для всех одна, и есть вероятность, что перед возвращением домой, после обеда, будете ждать минут сорок - час, тех, кто возвращается с рафтинга. И еще, будьте готовы к тому, что на обратном пути вас могут высадить не совсем там, где забирали. А например, через дорогу от отеля. Нам пройти было несложно, но вдруг 🤷🏻‍♀️

Локации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тутЛокации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тутЛокации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тутЛокации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тутЛокации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тут
К
20 апр 2024
Хороший маршрут по всем "видовым" точкам этих красивых мест. Отсутствие классического гида, который ходил бы и рассказывал - даже плюс этой поездки. Водитель привёз, показал, время обозначил, походили немножко, сфоткались,
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да и дальше поехали. Нас именно такой формат и привлёк. Обед был вкусный, каких-то проблем или негативных моментов не было в поездке.
Единственное, при трансфере в г. Анталия неплохо было бы высаживать туристов группами по району проживания (а не по отельно) в каких-то общих "центровых" местах, т. к. город огромный, большие пробки, и стоять по полчаса в них,чтобы высадить двух туристов из 15ти в отелях которые всего в 500м друг от друга - это крайне утомительно после дня покатушек по серпантинам.

К
18 апр 2024
Все было отлично, прокатились с ветерком. Был вкусный обед 👍. Всем советую, не пожалеете.
Юлия
17 апр 2024
Пять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, так как сезон ещё не начался, но расскажу про мой опыт. Сразу оговорюсь: в описании
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сказано, что подробный рассказ гида не предусмотрен, поэтому я ехала на экскурсию исключительно для того, чтобы полюбоваться пейзажами и посетить Сельге.

Организатор очень подробно ответил на все вопросы; после оплаты экскурсии пришла детальная информация о том, где будет ждать трансфер, какую машину искать. Предупредили, что водитель может немного задержаться. В итоге задержка составила почти 25 минут, а машина вообще называлась по-другому, но нашлись - и это главное.

Первая остановка у нас была ещё до приезда на базу. Нам дали 15 минут на то, чтобы размять ноги и при желании что-то купить. 15 минут растянулись на 20 с лишним.

Когда мы приехали на базу, нас тут же усадили слушать инструкции по рафтингу. Я и ещё два туриста сказали, что мы рафтинг не заказывали, у нас джип-тур. На это инструктор сказал:"Вы сначала послушайте, это очень интересно, может, захотите тоже". Мы продолжали отказываться, в итоге минут через пять нас отвели в сторону и попросили "немного подождать". Выяснилось, что местные просто не хотят гонять джип ради 3-4 человек и ждут, когда наберётся побольше желающих (из других групп). В итоге мы прождали почти полчаса.

В джипе сопровождающий включил музыку на полную мощность. Четыре туриста в разное время просили сделать потише, на что сопровождающий отвечал одно:"Это же весело, турецкое диско!" Лично я предпочла бы любоваться пейзажами в тишине и слышать реку, вдоль которой мы ехали, но раз "музыка входит в программу" - ладно. Не знаю, было ли это инициативой именно нашего сопровождающего или так всегда, но некоторым туристам это сильно подпортило впечатление.

У Римского моста нам дали минут 10-15. Этого вполне достаточно, тем более что мост узкий, и когда по нему едет машина, стоять на нём уже нельзя (слишком мало места). Виды потрясающие!

Следующая длинная остановка была у каньона. До него очень короткая, но приятная прогулка по сосновому лесу. Край каньона в целях безопасности отгорожен цепью, но туристы через неё переступают и идут к самому обрыву фотографироваться (все представленные в описании и гугле фото "у обрыва" сделаны как раз в месте, куда по идее опасно ходить).

На каньон нам дали 20 минут. Когда мы вернулись к машине, нас стали уговоривать не ехать в Сельге: мол, смотреть там нечего, да и вообще из всей группы туда едет только 3 человека - так ли вам туда хочется?"Поймите, сначала нам надо вернуться к Римскому мосту, а это 15 км, а потом ехать 15 км по серпантину в другую сторону - ну зачем вам это?" Подавалось это так: выбор всегда за вами, наше дело - предупредить, что там не интересно. Взамен предложили zip-line и квадроциклы. Мы настояли на поездке в Сельге - и я ничуть не пожалела. Виды с дороги открываются просто потрясающие, один только путь в Сельге стоит того, чтобы туда съездить.

От каньона мы уехали не через 20 минут, как было запланировано, а через 50.

Сам Сельге - древний город, в котором не проводились раскопки. Нам дали на него 15 минут: этого хватает на то, чтобы осмотреть амфитеатр (высаживают рядом с ним); можно пройти метров 100-200 по сохранившейся со времён строительства города дороге с остатками крепостной стены. Тут хотелось бы провести чуть больше времени, даже если осматривать тут можно только руины. Место очень атмосферное и тихое; на мой взгляд, тут вполне можно было добавить минут 20: кто не хочет, мог бы просто посидеть в амфитеатре, а кто хочет - погулять по старинным улицам.

После Сельге мы вернулись на базу (ту самую, где нас уговаривали на рафтинг) - там и ждал обед: одна небольшая шпажка шашлыка, булгур с макаронами (можно было взять и то, и то), салат из разных видов лука и хлеб. Напитки за свой счёт (но это заранее оговаривалось). На часах к тому моменту было уже 16:00, многие проголодались. У меня был с собой небольшой перекус и вода, так что я была подготовлена, но не все понимали, что после завтрака в 7 утра они не будут есть до четырёх:) Вероятно, те, кто выбрал рафтинг, ели раньше, поскольку раньше вернулись на базу.

Про еду: на базе и у каньона была возможность купить что-то перекусить: лепёшки, снэки, воду. Имейте в виду: по маршруту нет туалетов (есть только на базах и в Сельге).

В целом я довольна поездкой, поскольку я ехала ради природы и Сельге, но организация со стороны базы (где находятся джипы и снаряжение для рафтинга) и попытки тянуть время сильно подпортили впечатление, из-за чего я и ставлю только 2 звезды. Хочется верить, что все эти задержки и уговоры были связаны исключительно с низким сезоном. Потраченный на ожидание неизвестно чего час с лишним было бы уместнее отвести под прогулки, чтобы мы хотя бы любовались красотами, а не сидели у джипа без возможности куда-либо отлучиться.

Пять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, так
Эрдал
Эрдал
Ответ организатора:
Мы сожалеем, что поездка немного Вас разочаровала, но в основном понравилась.
Автобус задержался не по нашей причине, а по причине задержки
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выхода других гостей из других отелей, которые были до Вас. Поэтому и вся экскурсия по времени сдвинулась.
Обед в этот выезд действительно задержали из-за общей задержки всей экскурсии, но обычно по плану в 13-14.
Спасибо, что оставили отзыв!

Е
14 апр 2024
Очень интересная и насыщенная программа
Утром забрали из старого города, по живописной дороге добрались до базы. Там часть группы отправилась на рафтинг, а мы в это время поехали смотреть красоту. Очень
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хороша была и дорога и локации. Потом вкусно накормили и поехали уже все вместе в тазы каньон. Это место обязательно к посещению, невероятная красота. К началу 6го вечера вернулись в центр. Во всех локациях побывали до самого скопления людей. Очень рекомендую

В
5 апр 2024
Логистика на высшем уровне) приезжали на локации в то время, когда никого кроме нас нет) Водитель отличный, ответил на все вопросы, показал лучшие места для фото)
Логистика на высшем уровне) приезжали на локации в то время, когда никого кроме нас нет) ВодительЛогистика на высшем уровне) приезжали на локации в то время, когда никого кроме нас нет) ВодительЛогистика на высшем уровне) приезжали на локации в то время, когда никого кроме нас нет) ВодительЛогистика на высшем уровне) приезжали на локации в то время, когда никого кроме нас нет) Водитель
А
13 мар 2024
Огромное спасибо за чудесную экскурсию! Место невероятной красоты! Ни на минуту не пожалела, что поехала. Буду рекомендовать это место к посещению всем знакомым. И сама обязательно ещё вернусь сюда! ❤️
Огромное спасибо за чудесную экскурсию! Место невероятной красоты! Ни на минуту не пожалела, что поехала. БудуОгромное спасибо за чудесную экскурсию! Место невероятной красоты! Ни на минуту не пожалела, что поехала. БудуОгромное спасибо за чудесную экскурсию! Место невероятной красоты! Ни на минуту не пожалела, что поехала. БудуОгромное спасибо за чудесную экскурсию! Место невероятной красоты! Ни на минуту не пожалела, что поехала. БудуОгромное спасибо за чудесную экскурсию! Место невероятной красоты! Ни на минуту не пожалела, что поехала. БудуОгромное спасибо за чудесную экскурсию! Место невероятной красоты! Ни на минуту не пожалела, что поехала. Буду

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