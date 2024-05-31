Каньоны Кепрюлю – экскурсии в Анталье

Найдено 11 экскурсий в категории «Каньоны Кепрюлю» в Анталье, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
290 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
35 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Рафтинг вдоль реки Кёпрючай
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
Рафтинг вдоль реки Кёпрючай
Исследовать «долину чудес» на групповом сплаве в одном из самых длинных каньонов Турции
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
31 за человека
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
    Туран провел очень интересную экскурсию, рассказал много интересных исторических фактов. Рекомендую его как очень образованного гида, интересного рассказчика, аккуратного водителя.
  • А
    Альбина
    16 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень хорошо, транспорт, питание и
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    сопровождение! Рафтинг был потрясающий и очень веселый ✌🏼 Я бы сказала что это один из лучших туров, которые я посетила за отпуск🫶🏻

    Идеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано оченьИдеальная экскурсия для суперского время провождения ❤️ Красивейшая природа, великолепные места 🫶🏻 Все было организовано очень
  • И
    Иван
    16 мая 2024
    Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно! Рекомендую к посещению
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно! Рекомендую к посещению
  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    Добрый день! трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот
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    момент в ватсап, то вопрос был решён и за нами все таки приехали (ведь это прописано в условиях). причём я заранее сообщила адрес отеля, перед предоплатой и уточнила, сможет ли водитель нас забрать. очень комфортная машина с русскоязычным классным гидом (к сожалению, имя не помню). нам пытались втюхать сплав по реке, но мы не хотели. в итоге где-то минут 30-40 мы вдвоем ждали еще двух людей, которые ехали из Алании и кто тоже отказался от сплава. у нас был хороший водитель, который ни слова не понимал по английски (я смогла понять его через переводчик). водил он очень аккуратно. на мосту мы не выходили, а лишь пофотографировали из машины (почему мы там не вышли - вопрос к водителю). очень красивые виды. послушали экскурсоводов из других экскурсий, полазали по камням амфитеатра. очень напрягали местные бабули, которые, как сайгаки, скакали по этим камням за туристами, чтобы продать свои браслеты (очень похоже на аллиэкспресс). даже дети участвуют в этом бизнесе, к сожалению. на амфитеатр в Сельге дают МАЛО времени. 20 минут - ни о чем, мы только залезли на самый верх:D (по самим камням, не по ступеням). шикарный обед (шашлык обалденный, макарошки, булгур, салат). да, напитки все стоили дорого, но у нас с собой была водичка:3 и снэки) мы знали, куда едем:D доставили тоже прямо к отелю (сперва не организовали нормально посадку в нужную машину (этот момент не отслеживался вообще, мы просто сели к нашему гиду, с кем выезжали от отеля), но в дальнейшем пересадили, куда надо. видимо, гид нас запомнил и потому нас переместили, куда нужно)

    Добрый день!Добрый день!
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись хорошо покушали и дальше в путь. Природа супер.
    Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но,
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    выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях. Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️

    7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
    Спасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говорит по-русски, не навязчив и
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    подстраивается под наши хотелки. По всем топовым местам мы успели проскачить без очередей и пробок. Сам маршрут продуманный, с красивыми видами. Одним словом, рекомендую!

    Спасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говоритСпасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говоритСпасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говорит
  • К
    Кирилл
    13 апреля 2024
    Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
    Все было замечательно, единственное поездка на багги разочаровала совсем. Скорость быстрой ходьбы и расстояние максимум 750 метров, это все. Рафтинг советую всем, вода чудесная. Каньон и природа восхитительны.
  • С
    Семен
    7 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
    все прошло хорошо и без проишествий) очень мощная природа Турции, рад был узнать ее с такой стороны) даже есть страховка)
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    рафтинг сложным не показался, я быстро включился в общий ритм и насладился процессом, вежливые специалисты тут работают и знают свое дело, поводов для переживания нет, спасибо за такой шанс по приятной цене)

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каньоны Кепрюлю»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
  3. 5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
  4. Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
  5. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
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  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
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