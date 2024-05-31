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момент в ватсап, то вопрос был решён и за нами все таки приехали (ведь это прописано в условиях). причём я заранее сообщила адрес отеля, перед предоплатой и уточнила, сможет ли водитель нас забрать. очень комфортная машина с русскоязычным классным гидом (к сожалению, имя не помню). нам пытались втюхать сплав по реке, но мы не хотели. в итоге где-то минут 30-40 мы вдвоем ждали еще двух людей, которые ехали из Алании и кто тоже отказался от сплава. у нас был хороший водитель, который ни слова не понимал по английски (я смогла понять его через переводчик). водил он очень аккуратно. на мосту мы не выходили, а лишь пофотографировали из машины (почему мы там не вышли - вопрос к водителю). очень красивые виды. послушали экскурсоводов из других экскурсий, полазали по камням амфитеатра. очень напрягали местные бабули, которые, как сайгаки, скакали по этим камням за туристами, чтобы продать свои браслеты (очень похоже на аллиэкспресс). даже дети участвуют в этом бизнесе, к сожалению. на амфитеатр в Сельге дают МАЛО времени. 20 минут - ни о чем, мы только залезли на самый верх:D (по самим камням, не по ступеням). шикарный обед (шашлык обалденный, макарошки, булгур, салат). да, напитки все стоили дорого, но у нас с собой была водичка:3 и снэки) мы знали, куда едем:D доставили тоже прямо к отелю (сперва не организовали нормально посадку в нужную машину (этот момент не отслеживался вообще, мы просто сели к нашему гиду, с кем выезжали от отеля), но в дальнейшем пересадили, куда надо. видимо, гид нас запомнил и потому нас переместили, куда нужно)