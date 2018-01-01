Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг

Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Анталии
Заповедный Кёпрюлю каньон — это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи.

На автобусе 🚌 мы отвезём вас к точке старта.

Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке.

А после на джипах проедете по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг

Что вас ожидает

Рафтинг 🚣‍ по реке Кёпрючай. Мы заберем вас из отеля и отвезем к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых. А ещё вы проплывете под живописным каменным мостом Олук возрастом в 1800 лет.

Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.

Джипинг и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет полчаса, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.

По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.

Кому подойдёт поездка

Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг 🚣‍ подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.

Программа

  • Сбор путешественников и отправление из отеля (07:30 — 08:30)
  • Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак)
  • Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга
  • Дорога к старту рафтинга (около 10-15 минут)
  • Старт рафтинга (около 11:30 — 12:00), сплав 10 км
  • Возвращение на базу, обед
  • Отправление на джипах в Тазы каньон (45 минут в дороге)
  • Свободное время на смотровой площадке над обрывом (30 минут в дороге)
  • Обратная дорога к базе (45 минут)
  • Возвращение в отели (18:30 — 19:30)

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳
— Обратите внимание: это видовая прогулка 👣 без сопровождения гида. С вами на протяжении всего сплава будет русскоговорящий куратор, который перед сплавом даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов.
— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора
— К Тазы каньону мы добираемся на джипах Land Rover
— На прогулке 👣 будут гости из разных стран

Что входит в стоимость
— Трансфер от отеля и обратно
— Страховка во время экскурсии 🧭
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла
— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Аренда обуви для рафтинга (6 USD) и гидрокостюма (6 USD)
— Доплата за байдарку на двоих (10 USD)
— Печатное фото с прогулки (1 шт. — 5 USD, 3 шт. — 12 USD) и видео на флешке (30 USD; продолжительностью от 15 минут в зависимости от количества рафтов)

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Анталии: рафтинг и джиппинг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Алания, Сиде, Анталия, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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Анна проводит ещё 5 экскурсий

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