Прогулка на яхте Харем Мальдив в Анталии.

Прогулка на яхте Харем Мальдив в Анталии – одна из самых увлекательных морских экскурсий вдоль побережья Средиземного моря, она охватывает самые живописные заливы, Крысиный остров и визитную карточку солнечной Анталии - Дюденский водопад.

Программа прогулки на яхте Харем Мальдив в Анталии.

Купание в кристально чистых водах, отдых на белоснежных пляжах, девственная природа и неповторимые морские пейзажи ожидают Вас во время увлекательного вояжа. Ультрасовременный лайнер «Харем Мальдив» по праву считается гордостью Анталии, поднявшись на борт, Вы будете поражены не только масштабами и роскошью 50-метрового судна, но и безупречным сервисом, разнообразной анимацией и шоу-программой, выбором напитков и коктейлей в барах. Отдельного внимания достойна детская игровая зона и танцпол, где в завершение круиза Вас ожидает пенная дискотека, а в середине насыщенного дня в ресторане будут поданы традиционные блюда турецкой кухни и местные напитки.

Во время морского круиза Вы совершите путешествие на Крысиный остров, знаменитый своими гротами и пещерами, сойдете на берег на безлюдном пляже Чалтыджак, сделаете остановку у могущественного Дюденского водопада, воды которого каскадом обрушиваются в море с 40-ка метровой высоты.

И все это – лишь малая часть морского путешествия, основное – Ваши эмоции и впечатления, которые сложно будет передать словами.