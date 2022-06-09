Экскурсия Яхта Харем Мальдив в Турции

Экскурсия Яхта Харем Мальдив в Турции
Экскурсия Яхта Харем Мальдив в Турции
Экскурсия Яхта Харем Мальдив в Турции
Экскурсия Яхта Харем Мальдив в Турции
Экскурсия Яхта Харем Мальдив в Турции
Экскурсия Яхта Харем Мальдив в Турции
Экскурсия Яхта Харем Мальдив в Турции

Что вас ожидает 🤩

  • Дюденский водопад
  • Крысиный остров
  • Пляж Чалтыджак
Прогулка на яхте Харем Мальдив в Анталии.
Прогулка на яхте Харем Мальдив в Анталии – одна из самых увлекательных морских экскурсий вдоль побережья Средиземного моря, она охватывает самые живописные заливы, Крысиный остров и визитную карточку солнечной Анталии - Дюденский водопад.
Программа прогулки на яхте Харем Мальдив в Анталии.
Купание в кристально чистых водах, отдых на белоснежных пляжах, девственная природа и неповторимые морские пейзажи ожидают Вас во время увлекательного вояжа. Ультрасовременный лайнер «Харем Мальдив» по праву считается гордостью Анталии, поднявшись на борт, Вы будете поражены не только масштабами и роскошью 50-метрового судна, но и безупречным сервисом, разнообразной анимацией и шоу-программой, выбором напитков и коктейлей в барах. Отдельного внимания достойна детская игровая зона и танцпол, где в завершение круиза Вас ожидает пенная дискотека, а в середине насыщенного дня в ресторане будут поданы традиционные блюда турецкой кухни и местные напитки.
Во время морского круиза Вы совершите путешествие на Крысиный остров, знаменитый своими гротами и пещерами, сойдете на берег на безлюдном пляже Чалтыджак, сделаете остановку у могущественного Дюденского водопада, воды которого каскадом обрушиваются в море с 40-ка метровой высоты.
И все это – лишь малая часть морского путешествия, основное – Ваши эмоции и впечатления, которые сложно будет передать словами.

Каждый день 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Гид
  • Страховка
  • Пенная вечеринка
  • Обед
  • Напитки - безлимитно
Что не входит
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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