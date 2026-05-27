Сулуада славится одной из самых чистых акваторий региона: вода здесь прозрачная, дно видно даже на глубине, а сам остров почти не тронут цивилизацией. А ещё это место называют «турецкими Мальдивами» — и вы поймёте почему.
Вы отдохнёте на палубе и живописных пляжах, полюбуетесь уединёнными бухтами и увидите непривычную малолюдную Турцию.
Описание экскурсии
7:30 — трансфер из отеля
10:00 — прибытие на пляж Адрасан, посадка на яхту, отправление в сторону Сулуада вдоль живописного побережья с дикими бухтами и скалами
- Пещера Любви. Короткая остановка для плавания и фото у места с фактурными скалами и прозрачной водой
- Остров Сулуада. Здесь будет около 1,5 ч на отдых, купание и прогулки по белоснежному берегу
- Обед на борту
- Бухта и залив Аксеки — спокойная и уединённая локация, где можно насладиться тишиной, плаванием и природой
16:30 — возвращение на пляж Адрасан и трансфер в отель
Организационные детали
- Трансфер и обед (рыба или курица, гарнир и сезонный салат) включены
- Дополнительные расходы (по желанию): напитки — примерно €2–5, фото, снеки
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
