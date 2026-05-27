Из Антальи на яхте - к райским пляжам острова Сулуада

С ветерком к «турецким Мальдивам»
Сулуада славится одной из самых чистых акваторий региона: вода здесь прозрачная, дно видно даже на глубине, а сам остров почти не тронут цивилизацией. А ещё это место называют «турецкими Мальдивами» — и вы поймёте почему.

Вы отдохнёте на палубе и живописных пляжах, полюбуетесь уединёнными бухтами и увидите непривычную малолюдную Турцию.
Описание экскурсии

7:30 — трансфер из отеля

10:00 — прибытие на пляж Адрасан, посадка на яхту, отправление в сторону Сулуада вдоль живописного побережья с дикими бухтами и скалами

  • Пещера Любви. Короткая остановка для плавания и фото у места с фактурными скалами и прозрачной водой
  • Остров Сулуада. Здесь будет около 1,5 ч на отдых, купание и прогулки по белоснежному берегу
  • Обед на борту
  • Бухта и залив Аксеки — спокойная и уединённая локация, где можно насладиться тишиной, плаванием и природой

16:30 — возвращение на пляж Адрасан и трансфер в отель

Организационные детали

  • Трансфер и обед (рыба или курица, гарнир и сезонный салат) включены
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки — примерно €2–5, фото, снеки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 607 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

