Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Я расскажу вам много о жизни Святого Николая, покажу вам храм и, конечно, дам свободное время побыть наедине с самими собой в этом святом месте, помолиться. Также мы посетим иконную лавку, где продают русские иконы, освещенные у мощей св. Николая в итальянском г. Бари.

İsmet Ваш гид в Анталье Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Когда По согласованию с гидом $500 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание водной прогулки После храма у нас будет прогулка на катере по проливу Кекова (2.5 часа), вы сможете насладиться морским бризом и живописными бухтами. Увидите с катера затонувший город, я покажу вам руины домов, где жили греки-моряки, Римскую крепость, Симену и дома, сохранившиеся с османского периода.

По согласованию с гидом Выбрать дату