Я расскажу вам много о жизни Святого Николая, покажу вам храм и, конечно, дам свободное время побыть наедине с самими собой в этом святом месте, помолиться. Также мы посетим иконную лавку, где продают русские иконы, освещенные у мощей св. Николая в итальянском г. Бари.
Описание водной прогулкиПосле храма у нас будет прогулка на катере по проливу Кекова (2.5 часа), вы сможете насладиться морским бризом и живописными бухтами. Увидите с катера затонувший город, я покажу вам руины домов, где жили греки-моряки, Римскую крепость, Симену и дома, сохранившиеся с османского периода.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Св. Николая в г. Демре
- О. Симена
- Затонувший город Кекова
- Римская крепость
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансфер
- Входные билеты в храм
- Прогулка на катере
- Обед в ресторане.
Что не входит в цену
- Завтрак (по желанию, за дополнительную плату)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
