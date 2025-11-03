Людмила Адема провела прекрасный мастер-класс. Были всей семьей. Узнали много нового. Мы в восторге. Рекомендуем!

Алексей Парфюм мастер- класс от Адемы, нам очень понравился, приятная тёплая обстановка, в помещении уютно. Смешивали ароматы, изучали азы создания парфюмерии было познавательно, отведенные 2 часа пролетели незаметно. Адема квалифицированно отвечала на наши вопросы, что ещё больше позволяло понять тему парфюма… Спасибо за прекрасный досуг!

А Ангелина Хочу выразить огромною благодарность преподавателю Адеме) она очень интересно провела все мастер - классы (кофе, лампа и парфюм), была внимательной, чуткой и доброй. Благодаря ей я смогла прикоснуться к культуре и обычаям турецкого народа. Этот день прошёл просто замечательно. Ни разу не пожалела) всем советую. Ещё раз спасибо большое Вам, Адема! Желаю творческих и профессиональных успехов!

Т Татьяна Интересный мастер класс для тех, кто любит ароматы. Ведущая Адема - приятная и вежливая девушка. Плюсы - можно экспериментировать, создавая различные композиции, большой выбор эссенций, созданную композицию упаковывают в симпатичный флакон. Минусы - предлагаются искусственные эссенции, а не натуральные эфирные масла, не объясняют пропорции в базовых, средних и верхних нотах

K Ksenia Мастер-класс прошел потрясающие! Огромное спасибо Адеме, которая провела его для меня и моей мамы. Мы не только ушли домой с авторскими ароматами, но и отлично провели время за приятной беседой 😊 Очень рекомендуем!

С Сергей читать дальше обстановка. Адема подробно и интересно все рассказала, а, после создания собственного аромата, посоветовала, какие нотки нужно внести, что бы заметно его улучшить. И еще там восхитительные лампы делают, но это в следующий раз. Всем рекомендую, а организаторам желаю успеха и процветания! На мастер-класс ходила моя супруга с дочкой, очень довольны. Супруга увлекается духами, дома целая коллекция, и подобные занятия посещала не раз. Говорит, что это одно из лучших! Красивая мастерская, уютная

Ирина Когда хочется разнообразия и увезти с собой из путешествия сюрприз, то рекомендую посетить это мероприятие. Сюрприз - потому что аромат раскроется полностью только через 2 недели 😁

Н Надежда Все очень понравилось, пришли с подругой, у нас были разные запросы, инструктор Адема помогла подобрать нужные нотки и рассказала много интересного о духах) Рекомендую!!!

Р РИММА 14 сентября были на мастер- классе по созданию парфюма. Понравилось абсолютно все: начиная с помещения, кончая атмосферой, которую создает в группе Адема. Сколько нового узнали об ароматах и их звучании и сочетании. Хочется сказать большое спасибо Адеме и пожелать успеха. С уважением, Римма.

Ангелина Если хочется привезти из Турции что-то более значимое, чем магнитик - очень рекомендую)

У меня теперь есть аромат, который будет ассоциироваться с поездкой

Адема рассказала базу парфюмерии и помогла добиться нужного результата

В конце мк забрали 50 мл авторского парфюма)

В Виктория Все понравилось, все отлично, приятная девушка Адема провела мастер-класс, на все вопросы ответила, группа была не большая, расположение отличное. Осталось приятное впечатление, записались сразу на ещё один мастер класс. Спасибо

Рина Много информации о парфюмерии и яркие эмоции от создания собственного аромата!

Большое спасибо Адеме, рекомендую 🫶



Кстати, из-за отсутствия других записанных я была на мастер-классе одна, получилось индивидуальное занятие за смешные деньги ❤️

Yehor Приятная молодая девушка Адема, уютная мастерская, интересная музыка, угощения, приятная атмосфера. Много ароматных масел и все на высоком уровне интересный процесс создания парфюма и обворожительный результат в виде флакончика духов который ты сам сделал

Z Zhanna Адема очень милая, рассказала как создать свой парфюм!! Очень много баночек с маслами на выбор. В итоге получился очень вкусный парфюм