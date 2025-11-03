На мастер-классе в Анталье вы научитесь искусству создания парфюма. Профессионалы расскажут о нотах и ингредиентах, а также о влиянии культурных традиций на парфюмерию. Вы сможете экспериментировать с эссенциями и найти идеальное сочетание для вашего стиля.
В результате вы получите флакон с персональной этикеткой и ароматом, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Это уникальный опыт для всех, кто хочет узнать больше о мире ароматов
В результате вы получите флакон с персональной этикеткой и ароматом, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Это уникальный опыт для всех, кто хочет узнать больше о мире ароматов
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌿 Узнайте секреты парфюмерии
- 🌸 Создайте свой уникальный аромат
- 🎁 Отличный подарок для близких
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ☕ Насладитесь чаем и лукумом
Что можно увидеть
- Анталья
Описание мастер-класса
Погружение в мир парфюмерии
Вы услышите о культурном наследии и познакомитесь с основами создания ароматов. Узнаете о верхних, средних и базовых нотах. Опытные парфюмеры поделятся профессиональными секретами и расскажут о разнице между натуральными и синтетическими ингредиентами.
Создание уникального аромата
От теории вы перейдёте к практике и откроете для себя новые грани ароматов. Сможете экспериментировать с эссенциями и тестировать комбинации. Искать сочетание, которое подчеркнёт ваш стиль и индивидуальность. А в итоге получите флакон с персональной этикеткой и собственным ароматом внутри.
Организационные детали
- Наш мастер-класс не рекомендуется для беременных
- Подходит для путешественников от 7 лет и старше
- Это увлекательный опыт для семей, пар и групп друзей. Также мастер-класс может стать отличным подарком или способом проведения корпоратива
- Во время мастер-класса предлагаются чай, кофе и лукум
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В торговом центре MarkAntalya
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 1823 туристов
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Людмила
3 ноя 2025
Адема провела прекрасный мастер-класс. Были всей семьей. Узнали много нового. Мы в восторге. Рекомендуем!
Алексей
18 окт 2025
Парфюм мастер- класс от Адемы, нам очень понравился, приятная тёплая обстановка, в помещении уютно. Смешивали ароматы, изучали азы создания парфюмерии было познавательно, отведенные 2 часа пролетели незаметно. Адема квалифицированно отвечала на наши вопросы, что ещё больше позволяло понять тему парфюма… Спасибо за прекрасный досуг!
А
Ангелина
14 окт 2025
Хочу выразить огромною благодарность преподавателю Адеме) она очень интересно провела все мастер - классы (кофе, лампа и парфюм), была внимательной, чуткой и доброй. Благодаря ей я смогла прикоснуться к культуре и обычаям турецкого народа. Этот день прошёл просто замечательно. Ни разу не пожалела) всем советую. Ещё раз спасибо большое Вам, Адема! Желаю творческих и профессиональных успехов!
Т
Татьяна
10 окт 2025
Интересный мастер класс для тех, кто любит ароматы. Ведущая Адема - приятная и вежливая девушка. Плюсы - можно экспериментировать, создавая различные композиции, большой выбор эссенций, созданную композицию упаковывают в симпатичный флакон. Минусы - предлагаются искусственные эссенции, а не натуральные эфирные масла, не объясняют пропорции в базовых, средних и верхних нотах
K
Ksenia
9 окт 2025
Мастер-класс прошел потрясающие! Огромное спасибо Адеме, которая провела его для меня и моей мамы. Мы не только ушли домой с авторскими ароматами, но и отлично провели время за приятной беседой 😊 Очень рекомендуем!
С
Сергей
4 окт 2025
На мастер-класс ходила моя супруга с дочкой, очень довольны. Супруга увлекается духами, дома целая коллекция, и подобные занятия посещала не раз. Говорит, что это одно из лучших! Красивая мастерская, уютная
Ирина
1 окт 2025
Когда хочется разнообразия и увезти с собой из путешествия сюрприз, то рекомендую посетить это мероприятие. Сюрприз - потому что аромат раскроется полностью только через 2 недели 😁
Н
Надежда
25 сен 2025
Все очень понравилось, пришли с подругой, у нас были разные запросы, инструктор Адема помогла подобрать нужные нотки и рассказала много интересного о духах) Рекомендую!!!
Р
РИММА
15 сен 2025
14 сентября были на мастер- классе по созданию парфюма. Понравилось абсолютно все: начиная с помещения, кончая атмосферой, которую создает в группе Адема. Сколько нового узнали об ароматах и их звучании и сочетании. Хочется сказать большое спасибо Адеме и пожелать успеха. С уважением, Римма.
Ангелина
12 сен 2025
Если хочется привезти из Турции что-то более значимое, чем магнитик - очень рекомендую)
У меня теперь есть аромат, который будет ассоциироваться с поездкой
Адема рассказала базу парфюмерии и помогла добиться нужного результата
В конце мк забрали 50 мл авторского парфюма)
У меня теперь есть аромат, который будет ассоциироваться с поездкой
Адема рассказала базу парфюмерии и помогла добиться нужного результата
В конце мк забрали 50 мл авторского парфюма)
В
Виктория
12 сен 2025
Все понравилось, все отлично, приятная девушка Адема провела мастер-класс, на все вопросы ответила, группа была не большая, расположение отличное. Осталось приятное впечатление, записались сразу на ещё один мастер класс. Спасибо
Рина
31 авг 2025
Много информации о парфюмерии и яркие эмоции от создания собственного аромата!
Большое спасибо Адеме, рекомендую 🫶
Кстати, из-за отсутствия других записанных я была на мастер-классе одна, получилось индивидуальное занятие за смешные деньги ❤️
Большое спасибо Адеме, рекомендую 🫶
Кстати, из-за отсутствия других записанных я была на мастер-классе одна, получилось индивидуальное занятие за смешные деньги ❤️
Yehor
22 авг 2025
Приятная молодая девушка Адема, уютная мастерская, интересная музыка, угощения, приятная атмосфера. Много ароматных масел и все на высоком уровне интересный процесс создания парфюма и обворожительный результат в виде флакончика духов который ты сам сделал
Z
Zhanna
22 авг 2025
Адема очень милая, рассказала как создать свой парфюм!! Очень много баночек с маслами на выбор. В итоге получился очень вкусный парфюм
Евгения
18 авг 2025
Очень увлекательный мастер-класс с приятной девушкой Адемой! Получили положительные эмоции и своего рода азарт от сочетания разных ароматов. Очень рекомендую, не пожалеете и будете с теми духами, которые вы всегда хотели иметь, но не могли найти в магазине. Мозг не обманет, он выберет нужные ноты, а вам останется только соединить их во флаконе.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Мини-группа
до 10 чел.
Древняя Атталия и современная Анталья
Познакомьтесь с историей Антальи, её древними и современными достопримечательностями. Узнайте о греческом, римском и османском наследии
Начало: В центре Антальи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:15 и 16:00
Завтра в 09:15
15 ноя в 09:15
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€275 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
Мастер-класс в парфюмерной мастерской
Узнайте секреты создания ароматов в Анталье! Вдохновитесь местными эссенциями и создайте свой уникальный парфюм под руководством профессионала
Начало: В Antalya Workshops
Завтра в 12:00
14 ноя в 12:00
€28
€40 за человека