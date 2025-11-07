В Анталье можно не только насладиться природой, но и создать собственный аромат.Под руководством опытного парфюмера участники изучат основные этапы создания ароматов, научатся составлять парфюмерную формулу и опробуют различные сочетания эссенций.Мастерская

предлагает ароматы, характерные для региона, такие как цветки апельсина и лавр, а также популярные во всем мире ваниль и мускус. Это уникальная возможность погрузиться в мир парфюмерии и создать аромат, который станет вашей визитной карточкой

Описание мастер-класса

Наш мастер-класс — не только путь к созданию парфюма, но и увлекательное погружение в культуру и традиции Антальи. Коллекция мастерской включает натуральные ароматы, характерные для Антальи, такие как цветки апельсина, цитрусовые, лавр, тимьян и сосна. А дополнят их популярные во всем мире ароматы — ваниль, мускус и амбра.

Во время мастер-класса вам предстоит:

Изучить основные этапы создания ароматов

Научиться составлять парфюмерную формулу

Опробовать сочетания эссенций и сотворить свой аромат

Созданную парфюмерную композицию вы сможете забрать с собой после мастер-класса.

