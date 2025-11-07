Мои заказы

Мастер-класс в парфюмерной мастерской в центре Антальи

Узнайте секреты создания ароматов в Анталье! Вдохновитесь местными эссенциями и создайте свой уникальный парфюм под руководством профессионала
В Анталье можно не только насладиться природой, но и создать собственный аромат.

Под руководством опытного парфюмера участники изучат основные этапы создания ароматов, научатся составлять парфюмерную формулу и опробуют различные сочетания эссенций.

Мастерская
предлагает ароматы, характерные для региона, такие как цветки апельсина и лавр, а также популярные во всем мире ваниль и мускус.

Это уникальная возможность погрузиться в мир парфюмерии и создать аромат, который станет вашей визитной карточкой

5
7 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Уникальный опыт создания аромата
  • 👃 Изучение парфюмерных традиций Антальи
  • 🎨 Возможность создать персональный парфюм
  • 🧑‍🏫 Обучение от профессионала
  • 🏺 Использование натуральных эссенций
Мастер-класс в парфюмерной мастерской в центре Антальи© Орхан
Мастер-класс в парфюмерной мастерской в центре Антальи© Орхан
Мастер-класс в парфюмерной мастерской в центре Антальи© Орхан
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Парфюмерная мастерская

Описание мастер-класса

Наш мастер-класс — не только путь к созданию парфюма, но и увлекательное погружение в культуру и традиции Антальи. Коллекция мастерской включает натуральные ароматы, характерные для Антальи, такие как цветки апельсина, цитрусовые, лавр, тимьян и сосна. А дополнят их популярные во всем мире ароматы — ваниль, мускус и амбра.

Во время мастер-класса вам предстоит:

  • Изучить основные этапы создания ароматов
  • Научиться составлять парфюмерную формулу
  • Опробовать сочетания эссенций и сотворить свой аромат

Созданную парфюмерную композицию вы сможете забрать с собой после мастер-класса.

Организационные детали

  • К участию в мастер-классе допускаются все, кроме беременных женщин и лиц, склонных к аллергическим реакциям
  • С вами будет работать один из сотрудников нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Antalya Workshops
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 138 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов в родном городе. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Елена
Елена
7 ноя 2025
Отличный мастер-класс 👍🏻
Всё очень понравилось, рекомендую!
Ароматы получились прекрасные 😍
Мастер-класс провела приятная девушка Emsal. Орхану огромное спасибо за организацию 🤗
М
Мария
5 ноя 2025
Очень интересный мастер-класс, мы опоздали на 20 минут, но нас все равно были очень рады видеть🥲
Мы были вдвоём, получился персональный мастер-класс. У Emsal очень понятная подача информации, она подсказала нам, что лучше сочетается, и мы смогли создать свои уникальные ароматы) Также нам предложили чай и турецкие сладости. Однозначно рекомендуем!
Александр
Александр
28 окт 2025
Нам все понравилось. Спасибо за опыт.
Полина
Полина
15 окт 2025
Мне очень понравилось делать свои духи! Спасибо большое за помощь в выборе ароматов Orhan!!!🫶
Елена
Елена
20 сен 2025
Чудесный мастер класс, интересная информация. Просто море ингредиентов для изготовления, Индивидуальный подход. Спасибо. Рекомендую всем
К
Карина
3 июл 2025
Роскошный мастер-класс! Пришла с одной мыслью, но преподаватели всё рассказали, всё дали попробовать, я осталась в полном восторге от того, что получилось! Потрясающие сопровождающие в процессе, очень дружелюбные!
В Турцию часто едут за парфюмом, так почему бы его не сделать самостоятельно?) Удивительный опыт!
Анастасия
Анастасия
23 июн 2025
Если вы будете в Анталье, то очень рекомендую посетить эту мастерскую!
Мы с мамой были на двух разных мастер классах - созданию мозаичной лампы и парфюма.
Я в вооюсторге от масте класса
по порфюму - я узнала какие мне ноты нравятся в духах и увезу с собой на память уникальный и уже любимый аромат, которой ещё и долго держится.
На мозаичных оампах немножко расскажут про мозаику и потом 2 часа полёта фантазии и творчества.
Все организационные вопросы на высоте - Orhan отвечает в вотсап моментально и выслал видео инструкцию, как найти мастерскую. Локация около старого города, так что можно потом пойти погулять.
Если хотите уникальный сувенир и незабываемый опыт, то вам точно сюда!

