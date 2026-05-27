Мои заказы

Из Антальи - в древнюю Миру и на остров Кекова

Исследовать памятники прошлого и скрытые под водой руины
Отправляемся из Антальи к городам Ликии, что хранят многовековую историю! В Мире вы увидите ликийские гробницы и греко-римский театр и зайдёте в храм Николая Чудотворца.

А потом на яхте с прозрачным дном подплывёте к затонувшему острова Кекова и античным руинам, что покоятся под толщей воды.
Из Антальи - в древнюю Миру и на остров Кекова
Из Антальи - в древнюю Миру и на остров Кекова
Из Антальи - в древнюю Миру и на остров Кекова

Описание экскурсии

Дорога от Антальи до Демре

Из окна комфортабельного автобуса вы увидите несколько турецких городов — Кумлуджу, известную Фестивалем помидоров, и Финике, которая славится апельсиновыми рощами.

Демре — Мира

Выйдем в Демре — и отправимся к античному города Мира. Вы увидите ликийские гробницы, которые были разграблены в далёком прошлом, но всё же сохранили свою древнюю атмосферу. И греко-римский театр — напоминание о былом величии Миры.

Недалеко — храм Николая Чудотворца и его гробницы. Вы рассмотрите сохранившиеся мозаики на полу и фрески на стенах и сводах.

Остров Кекова

Отправимся туда на яхте с прозрачный дном. Вы окажетесь в практически оторванном от цивилизации месте — и в этом его прелесть и уют. Мы расскажем, всегда ли здесь был остров и что случилось с этой землёй после мощных землетрясений.

Примерный тайминг

3:00–4:00 — выезд из отелей
4:00–8:00 — дорога в Демре, завтрак
9:00–10:00 — ликийские гробницы и греко-римский театр в Мире
10:30–11:30 — храм Святого Николая Чудотворца в Демре
12:00–13:30 — обед
13:30–15:30 — прогулка на яхте от порта Демре к острову Кекова
15:30–20:30 — обратная дорога

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на яхте, обед без напитков, страховка
  • Дополнительные расходы: вход в храм Святого Николая Чудотворца — €20 за чел., вход в Миру — €13 за чел., напитки на обеде — от €1, завтрак — можно взять с собой или купить в кафе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 03:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 7 лет€36
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан
Султан — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Из Антальи - в древнюю Миру и на остров Кекова»

Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
На автобусе
12 часов
-
10%
192 отзыва
Групповая
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 04:00
29 мая в 04:00
$45$50 за человека
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Антальи
На автобусе
На яхте
9 часов
6 отзывов
Групповая
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Антальи
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте с прозрачным дном к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
31 мая в 07:00
€40 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
На автобусе
На яхте
13 часов
37 отзывов
Групповая
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Начало: От вашего отеля / места встречи
31 мая в 06:00
3 июн в 06:00
€64 за человека
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
20 отзывов
Групповая
Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Антальи
Погрузитесь в историю и архитектуру древних городов Мира и Демре, а также насладитесь прогулкой на яхте к затонувшему городу Кекова
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
31 мая в 06:30
3 июн в 06:30
€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
-10%
до 14 июня
€45 за человека