За фасадом курортной Антальи скрываются суровые Таврские горы и следы великих цивилизаций. Вы увидите каньон Тазы, прикоснётесь к истории в руинах античного Сельге и расшифруете геологическое прошлое региона у скал Адам Каялар. Мы расскажем о древних поселениях, жизни в Памфилии и местных легендах.

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Описание экскурсии

Каньон Тазы. Живописное ущелье с отвесными скалами и кристально чистой водой. Вы узнаете, как тектонические процессы формировали ландшафты Таврских гор, почему это место стало естественным укрытием для древних поселений и как следы прошлых цивилизаций сохранились в камне и воде на протяжении тысячелетий.

Античный город Сельге. Сердце древней Памфилии. Вы пройдёте среди руин эллинистического театра, колонных улиц и крепостных стен, узнаете, как был устроен быт горожан и зачем строились эти сооружения. Мы раскроем стратегическую роль Сельге, его значение в торговых путях и то, как античная культура адаптировалась к горному рельефу.

Скалы Адам Каялар. Впечатляющие природные монолиты. Мы разберём геологическое происхождение этих формаций, вы познакомитесь с местными легендами, которые веками передавались у подножия, и увидите панорамы на окрестности со смотровых точек.

Организационные детали