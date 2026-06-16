Постоять у края отвесных скал, увидеть руины театра и узнать легенды гор
За фасадом курортной Антальи скрываются суровые Таврские горы и следы великих цивилизаций.
Вы увидите каньон Тазы, прикоснётесь к истории в руинах античного Сельге и расшифруете геологическое прошлое региона у скал Адам Каялар. Мы расскажем о древних поселениях, жизни в Памфилии и местных легендах.
Описание экскурсии
Каньон Тазы. Живописное ущелье с отвесными скалами и кристально чистой водой. Вы узнаете, как тектонические процессы формировали ландшафты Таврских гор, почему это место стало естественным укрытием для древних поселений и как следы прошлых цивилизаций сохранились в камне и воде на протяжении тысячелетий.
Античный город Сельге. Сердце древней Памфилии. Вы пройдёте среди руин эллинистического театра, колонных улиц и крепостных стен, узнаете, как был устроен быт горожан и зачем строились эти сооружения. Мы раскроем стратегическую роль Сельге, его значение в торговых путях и то, как античная культура адаптировалась к горному рельефу.
Скалы Адам Каялар. Впечатляющие природные монолиты. Мы разберём геологическое происхождение этих формаций, вы познакомитесь с местными легендами, которые веками передавались у подножия, и увидите панорамы на окрестности со смотровых точек.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются личные расходы и питание
С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослые и дети от 4 лет
€40
Дети от 0 до 4 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1561 туриста
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