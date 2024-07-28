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сказано, что подробный рассказ гида не предусмотрен, поэтому я ехала на экскурсию исключительно для того, чтобы полюбоваться пейзажами и посетить Сельге.



Организатор очень подробно ответил на все вопросы; после оплаты экскурсии пришла детальная информация о том, где будет ждать трансфер, какую машину искать. Предупредили, что водитель может немного задержаться. В итоге задержка составила почти 25 минут, а машина вообще называлась по-другому, но нашлись - и это главное.



Первая остановка у нас была ещё до приезда на базу. Нам дали 15 минут на то, чтобы размять ноги и при желании что-то купить. 15 минут растянулись на 20 с лишним.



Когда мы приехали на базу, нас тут же усадили слушать инструкции по рафтингу. Я и ещё два туриста сказали, что мы рафтинг не заказывали, у нас джип-тур. На это инструктор сказал:"Вы сначала послушайте, это очень интересно, может, захотите тоже". Мы продолжали отказываться, в итоге минут через пять нас отвели в сторону и попросили "немного подождать". Выяснилось, что местные просто не хотят гонять джип ради 3-4 человек и ждут, когда наберётся побольше желающих (из других групп). В итоге мы прождали почти полчаса.



В джипе сопровождающий включил музыку на полную мощность. Четыре туриста в разное время просили сделать потише, на что сопровождающий отвечал одно:"Это же весело, турецкое диско!" Лично я предпочла бы любоваться пейзажами в тишине и слышать реку, вдоль которой мы ехали, но раз "музыка входит в программу" - ладно. Не знаю, было ли это инициативой именно нашего сопровождающего или так всегда, но некоторым туристам это сильно подпортило впечатление.



У Римского моста нам дали минут 10-15. Этого вполне достаточно, тем более что мост узкий, и когда по нему едет машина, стоять на нём уже нельзя (слишком мало места). Виды потрясающие!



Следующая длинная остановка была у каньона. До него очень короткая, но приятная прогулка по сосновому лесу. Край каньона в целях безопасности отгорожен цепью, но туристы через неё переступают и идут к самому обрыву фотографироваться (все представленные в описании и гугле фото "у обрыва" сделаны как раз в месте, куда по идее опасно ходить).



На каньон нам дали 20 минут. Когда мы вернулись к машине, нас стали уговоривать не ехать в Сельге: мол, смотреть там нечего, да и вообще из всей группы туда едет только 3 человека - так ли вам туда хочется?"Поймите, сначала нам надо вернуться к Римскому мосту, а это 15 км, а потом ехать 15 км по серпантину в другую сторону - ну зачем вам это?" Подавалось это так: выбор всегда за вами, наше дело - предупредить, что там не интересно. Взамен предложили zip-line и квадроциклы. Мы настояли на поездке в Сельге - и я ничуть не пожалела. Виды с дороги открываются просто потрясающие, один только путь в Сельге стоит того, чтобы туда съездить.



От каньона мы уехали не через 20 минут, как было запланировано, а через 50.



Сам Сельге - древний город, в котором не проводились раскопки. Нам дали на него 15 минут: этого хватает на то, чтобы осмотреть амфитеатр (высаживают рядом с ним); можно пройти метров 100-200 по сохранившейся со времён строительства города дороге с остатками крепостной стены. Тут хотелось бы провести чуть больше времени, даже если осматривать тут можно только руины. Место очень атмосферное и тихое; на мой взгляд, тут вполне можно было добавить минут 20: кто не хочет, мог бы просто посидеть в амфитеатре, а кто хочет - погулять по старинным улицам.



После Сельге мы вернулись на базу (ту самую, где нас уговаривали на рафтинг) - там и ждал обед: одна небольшая шпажка шашлыка, булгур с макаронами (можно было взять и то, и то), салат из разных видов лука и хлеб. Напитки за свой счёт (но это заранее оговаривалось). На часах к тому моменту было уже 16:00, многие проголодались. У меня был с собой небольшой перекус и вода, так что я была подготовлена, но не все понимали, что после завтрака в 7 утра они не будут есть до четырёх:) Вероятно, те, кто выбрал рафтинг, ели раньше, поскольку раньше вернулись на базу.



Про еду: на базе и у каньона была возможность купить что-то перекусить: лепёшки, снэки, воду. Имейте в виду: по маршруту нет туалетов (есть только на базах и в Сельге).



В целом я довольна поездкой, поскольку я ехала ради природы и Сельге, но организация со стороны базы (где находятся джипы и снаряжение для рафтинга) и попытки тянуть время сильно подпортили впечатление, из-за чего я и ставлю только 2 звезды. Хочется верить, что все эти задержки и уговоры были связаны исключительно с низким сезоном. Потраченный на ожидание неизвестно чего час с лишним было бы уместнее отвести под прогулки, чтобы мы хотя бы любовались красотами, а не сидели у джипа без возможности куда-либо отлучиться.