5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по каньонам и античным городам Антальи. Уникальные виды и история ждут вас на каждом шагу
На комфортабельном минивэне группа отправляется в увлекательное путешествие по Анталье.

Туристы смогут увидеть захватывающие виды каньонов Тазы и Кёпрюлю, окунуться в атмосферу античности в Сельге, а также пройтись по Римскому мосту. Уникальные скалы Адам Каялар создают атмосферу фантастического мира. Программа насыщена и разнообразна, что делает её привлекательной для любителей природы и истории
4.22
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды каньонов
  • 🏛 Античная атмосфера Сельге
  • 🌉 Прогулка по Римскому мосту
  • 🪨 Фантастические скалы Адам Каялар
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
    • 5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Тазы Каньон
  • Адам Каялар
  • Римский мост Олук
  • Каньон Кёпрюлю
  • Античный город Сельге

    • Описание экскурсии

    • Тазы Каньон. Приобрёл всемирную известность благодаря компании HUAWEI, сделавшей рекламный ролик своего смартфона в этом месте. Высота каньона — от 200 до 400 метров, сверху открываются завораживающие виды на долину и реку.
    • Анталийская Каппадокия или Адам Каялар. Вас ждут фантастические пейзажи, напоминающие кадры из фильма «Аватар». Расположенные здесь скалы были образованы из песка, поднявшегося с морского дна.
    • Римский мост Олук. Построен римлянами во 2 веке нашей эры. Его длина — 22 метра, ширина — 2,7 метра. Опирается на природные стены каньона.
    • Каньон Кёпрюлю. Природный заповедник и популярное туристическое место. Со смотровой площадки вам откроется вид на скалы и бурлящую горную реку.
    • Античный город Сельге. Одно из самых живописных древних поселений в Турции. Со всех сторон его окружают Таврские горы, покрытые сосновыми лесами. На территории города отлично сохранился амфитеатр.

    Подробная программа

    07:30-09:00 — Сбор гостей по отелям.
    10:00 — Прибытие на нашу базу, расположенную в каньоне Кёпрюлю. Здесь мы пересядем на открытые джипы и помчимся к вершине каньона Тазы.
    11:00 — Подъём на панорамную площадку.
    12:00 — Обратная дорога на джипах к базе.
    12:30-13:30 — Обед (куриный шашлык, макароны/булгур, салат).
    13:30-16:30 — Осмотр мини-Каппадокии и античного города Сельге. По дороге остановимся у Римского моста.
    18:00 — Возвращение в отели.

    Организационные детали

    • Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
    • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito или Mercedes Sprinter от вашего отеля и обратно, обед (без напитков), страховка
    • Отдельно оплачиваются напитки (по желанию)
    • Вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды

    в среду и воскресенье в 08:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€40
    Дети с 6 до 12 лет€20
    Дети до 6 лет без местаБесплатно
    Дети до 6 лет с местом€20
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: в среду и воскресенье в 08:00
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.3
    Основано на 18 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Наталья)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Анастасия)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Анастасия)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Елена)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Елена)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Елена)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Елена)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Диана)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Диана)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Диана)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Диана)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Вера)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Вера)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Вера)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Вера)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Вера)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Юлия)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Юлия)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Юлия)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Юлия)5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю (Юлия)
    ю
    28 июл 2024
    26.07.2024. Купила тур 5в1 еще в Москве. В итоге из заявлено в программе увидела только каньен и тот на 20 мин. Еще и надо как то к нему подойти из
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    толпы в 200 человек. Мне без моего ведома и согласия заменили программу!!! Повели кататся на зиплайне и на рафтинг. Я этого не хотела и не планировала! Мне да же не сказали брать купальник и какие то вещи для этого. На вопрос:где моя программа "5в1" и когда меня повезут смотреть программу мне в начале ответили, что после обеда. Потом стали говорить, что не повезут по части программы, так как там пожары. Моста я не увидела, древнего города то же. На вопросы просто рассмеялись а лицо-мост рухнул, все ничего не будет. Это так мерзко. Если вы не можите отвезти меня на выбранный мною тур, то просто отмените экскурсию. Не советую саязыааться с этими организаторами. Очень мерзко, чистый обман, безнаказанность. Да же когда собирали деньги в автобусе,то пытались на 3$ взять больше. Но когда я показала, что нет, должна сколько то,то извинились и взяли оговоренную ранен сумму. Увезут куда они хотят и плевать, что вы не согласны. Буду жаловатся во все возможные инстанция. И я не одна такая, со мной были такие же туристы по той же программе, котрую не ввполнили. Мы примим меры.

    Эрдал
    Эрдал
    Ответ организатора:
    Нам очень жаль, что так случилось! Сейчас высший сезон и у нас есть 5 разных программ вариаций с Тазы каньон.
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    То есть есть с рафтинг, есть в багги, зиплайн, в есть без активностей, которую Вы бронировали. Ребята из команды путали Вас и поставили в группу с рафтинг 5в1, которая стоит дороже- приносим извинения за путаницу!

    o
    27 июл 2024
    Маршрут пошёл не по плану. Отправили сплавляться по реке, катали на зиплайне. Само мероприятие очень понравилось, но заказывали не это. Из 5 увидели только каньон Тазы. Так бы поставила звезд
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    меньше, но время провели чудесно даже с учётом что показывали совсем не то, за что мы заплатили. Уточняйте у организатора сразу, когда мы задали вопрос почему только один каньон, нам сказали что не надо было тогда плыть, но кто ж знал.

    Наталья
    21 июн 2024
    Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍
    Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍Классное путешествие, локации очень крутые! Спасибо организаторам, рекомендую👍
    Айгерим
    15 июн 2024
    Все прошло отлично, нам все понравилось, но надо учесть, что придётся много ездить по жаре 😁. В целом виды завораживают, очень красиво. Мы любим активный отдых, нам было классно!
    Данил
    22 мая 2024
    Виды красивые, но из-за того что группа собрана из разных экскурсий, кому-то надо на рафтинг, кому-то на багги, приходилось очень долго ждать их, потому что мне хотелось просто посмотреть на
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    природу, погулять в красивых местах. В итоге таких как я оказалось трое и нас отправили все таки кататься на джипе. Организатор на ходу менял расписание экскурсии, водитель по 4 раза проезжал по одним и тем же местам. Большую часть времени приходилось просто ждать.

    Эрдал
    Эрдал
    Ответ организатора:
    Мы сожалеем, что поездка немного Вас разочаровала.

    Были гости, которые задержали группу в этот раз - поэтому Вы ожидали, но тем
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    самым было время погулять по каньону.

    В описании нашей экскурсии на сайте Трипстер есть инфо, что Поездка проходит на джипах по местам, указанным в экскурсии. Рады, что это Вам понравилось!

    Спасибо, что оставили отзыв!

    А
    13 мая 2024
    Добрый день!
    трансфер сперва не хотел приезжать за нами в отель (наш отель был не в центре). Когда я уточнила этот момент в ватсап, то вопрос был решён и за нами
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    все таки приехали (ведь это прописано в условиях). причём я заранее сообщила адрес отеля, перед предоплатой и уточнила, сможет ли водитель нас забрать. очень комфортная машина с русскоязычным классным гидом (к сожалению, имя не помню). нам пытались втюхать сплав по реке, но мы не хотели. в итоге где-то минут 30-40 мы вдвоем ждали еще двух людей, которые ехали из Алании и кто тоже отказался от сплава. у нас был хороший водитель, который ни слова не понимал по английски (я смогла понять его через переводчик). водил он очень аккуратно. на мосту мы не выходили, а лишь пофотографировали из машины (почему мы там не вышли - вопрос к водителю). очень красивые виды. послушали экскурсоводов из других экскурсий, полазали по камням амфитеатра. очень напрягали местные бабули, которые, как сайгаки, скакали по этим камням за туристами, чтобы продать свои браслеты (очень похоже на аллиэкспресс). даже дети участвуют в этом бизнесе, к сожалению. на амфитеатр в Сельге дают МАЛО времени. 20 минут - ни о чем, мы только залезли на самый верх:D (по самим камням, не по ступеням). шикарный обед (шашлык обалденный, макарошки, булгур, салат). да, напитки все стоили дорого, но у нас с собой была водичка:3 и снэки) мы знали, куда едем:D доставили тоже прямо к отелю (сперва не организовали нормально посадку в нужную машину (этот момент не отслеживался вообще, мы просто сели к нашему гиду, с кем выезжали от отеля), но в дальнейшем пересадили, куда надо. видимо, гид нас запомнил и потому нас переместили, куда нужно)

    Добрый день!Добрый день!
    Е
    11 мая 2024
    Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись хорошо покушали и дальше в путь. Природа супер.
    Приехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулисьПриехал хороший лимузин автобус. Потом пересели на обычный автобус, доехали до базы. Проехали часть маршрута, вернулись
    Н
    10 мая 2024
    При описании экскурсии написано, что она не подразумевает подробный рассказ гиды, но, не было сказано ни одного слова, вообще! где мы?! Что мы!? сами пытались как-то разобраться, гуглили. На мой взгляд это очень существенная недоработка! Хоть название места сопровождающий может охвучить? Хоть бумажки с кратким описанием места распечатайте водителям!
    в целом маршрут хороший. Места красивые!
    А
    2 мая 2024
    Отличная поездка, очень интересный маршрут и красивые места. Везде дают время погулять и пофоткаться. На обед куриный шашлык с гарниром на выбор
    Екатерина
    23 апр 2024
    Все шикарно! Красиво!
    Диана
    22 апр 2024
    Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео. Команда настоящие профессионалы, улыбчивые, общительные. Единственное нужно надевать головной убор, когда едешь сильно дует ветер и может протянуть.
    Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео.Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео.Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео.Очень классная экскурсия, море позитивных эмоций. Виды завораживают и времени было достаточно для фото и видео.
    В
    21 апр 2024
    Локации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тут вопросов нет, поэтому рекомендую заранее самим почитать о локациях. В нашем «джипе» (маршрутке без
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    крыши), был только водитель и его юный помощник, мы просто ездили от остановки к остановке. Колизей в древнем городе - зрелище печальное - смотреть там особо не на что, местные бабушки пытаются продать туристам безделушки, и есть еще девочка, которая выучила язык и пытается провести туристам экскурсию на английском. (поддержите ее, она молодец). Из удивительного - встретили там черепаху. На локации в каньоне нет туалета, только «натюрэль». (Учтите это при покупке напитков). В остальном - ненапряжная поездка для тех, кто не хочет активностей в виде рафтинга или багги. Но база для всех одна, и есть вероятность, что перед возвращением домой, после обеда, будете ждать минут сорок - час, тех, кто возвращается с рафтинга. И еще, будьте готовы к тому, что на обратном пути вас могут высадить не совсем там, где забирали. А например, через дорогу от отеля. Нам пройти было несложно, но вдруг 🤷🏻‍♀️

    Локации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тутЛокации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тутЛокации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тутЛокации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тутЛокации красивые, но хотелось бы больше информации о них. Об отсутствии гида предупреждали в описании, тут
    К
    20 апр 2024
    Хороший маршрут по всем "видовым" точкам этих красивых мест. Отсутствие классического гида, который ходил бы и рассказывал - даже плюс этой поездки. Водитель привёз, показал, время обозначил, походили немножко, сфоткались,
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    да и дальше поехали. Нас именно такой формат и привлёк. Обед был вкусный, каких-то проблем или негативных моментов не было в поездке.
    Единственное, при трансфере в г. Анталия неплохо было бы высаживать туристов группами по району проживания (а не по отельно) в каких-то общих "центровых" местах, т. к. город огромный, большие пробки, и стоять по полчаса в них,чтобы высадить двух туристов из 15ти в отелях которые всего в 500м друг от друга - это крайне утомительно после дня покатушек по серпантинам.

    К
    18 апр 2024
    Все было отлично, прокатились с ветерком. Был вкусный обед 👍. Всем советую, не пожалеете.
    Юлия
    17 апр 2024
    Пять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, так как сезон ещё не начался, но расскажу про мой опыт. Сразу оговорюсь: в описании
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    сказано, что подробный рассказ гида не предусмотрен, поэтому я ехала на экскурсию исключительно для того, чтобы полюбоваться пейзажами и посетить Сельге.

    Организатор очень подробно ответил на все вопросы; после оплаты экскурсии пришла детальная информация о том, где будет ждать трансфер, какую машину искать. Предупредили, что водитель может немного задержаться. В итоге задержка составила почти 25 минут, а машина вообще называлась по-другому, но нашлись - и это главное.

    Первая остановка у нас была ещё до приезда на базу. Нам дали 15 минут на то, чтобы размять ноги и при желании что-то купить. 15 минут растянулись на 20 с лишним.

    Когда мы приехали на базу, нас тут же усадили слушать инструкции по рафтингу. Я и ещё два туриста сказали, что мы рафтинг не заказывали, у нас джип-тур. На это инструктор сказал:"Вы сначала послушайте, это очень интересно, может, захотите тоже". Мы продолжали отказываться, в итоге минут через пять нас отвели в сторону и попросили "немного подождать". Выяснилось, что местные просто не хотят гонять джип ради 3-4 человек и ждут, когда наберётся побольше желающих (из других групп). В итоге мы прождали почти полчаса.

    В джипе сопровождающий включил музыку на полную мощность. Четыре туриста в разное время просили сделать потише, на что сопровождающий отвечал одно:"Это же весело, турецкое диско!" Лично я предпочла бы любоваться пейзажами в тишине и слышать реку, вдоль которой мы ехали, но раз "музыка входит в программу" - ладно. Не знаю, было ли это инициативой именно нашего сопровождающего или так всегда, но некоторым туристам это сильно подпортило впечатление.

    У Римского моста нам дали минут 10-15. Этого вполне достаточно, тем более что мост узкий, и когда по нему едет машина, стоять на нём уже нельзя (слишком мало места). Виды потрясающие!

    Следующая длинная остановка была у каньона. До него очень короткая, но приятная прогулка по сосновому лесу. Край каньона в целях безопасности отгорожен цепью, но туристы через неё переступают и идут к самому обрыву фотографироваться (все представленные в описании и гугле фото "у обрыва" сделаны как раз в месте, куда по идее опасно ходить).

    На каньон нам дали 20 минут. Когда мы вернулись к машине, нас стали уговоривать не ехать в Сельге: мол, смотреть там нечего, да и вообще из всей группы туда едет только 3 человека - так ли вам туда хочется?"Поймите, сначала нам надо вернуться к Римскому мосту, а это 15 км, а потом ехать 15 км по серпантину в другую сторону - ну зачем вам это?" Подавалось это так: выбор всегда за вами, наше дело - предупредить, что там не интересно. Взамен предложили zip-line и квадроциклы. Мы настояли на поездке в Сельге - и я ничуть не пожалела. Виды с дороги открываются просто потрясающие, один только путь в Сельге стоит того, чтобы туда съездить.

    От каньона мы уехали не через 20 минут, как было запланировано, а через 50.

    Сам Сельге - древний город, в котором не проводились раскопки. Нам дали на него 15 минут: этого хватает на то, чтобы осмотреть амфитеатр (высаживают рядом с ним); можно пройти метров 100-200 по сохранившейся со времён строительства города дороге с остатками крепостной стены. Тут хотелось бы провести чуть больше времени, даже если осматривать тут можно только руины. Место очень атмосферное и тихое; на мой взгляд, тут вполне можно было добавить минут 20: кто не хочет, мог бы просто посидеть в амфитеатре, а кто хочет - погулять по старинным улицам.

    После Сельге мы вернулись на базу (ту самую, где нас уговаривали на рафтинг) - там и ждал обед: одна небольшая шпажка шашлыка, булгур с макаронами (можно было взять и то, и то), салат из разных видов лука и хлеб. Напитки за свой счёт (но это заранее оговаривалось). На часах к тому моменту было уже 16:00, многие проголодались. У меня был с собой небольшой перекус и вода, так что я была подготовлена, но не все понимали, что после завтрака в 7 утра они не будут есть до четырёх:) Вероятно, те, кто выбрал рафтинг, ели раньше, поскольку раньше вернулись на базу.

    Про еду: на базе и у каньона была возможность купить что-то перекусить: лепёшки, снэки, воду. Имейте в виду: по маршруту нет туалетов (есть только на базах и в Сельге).

    В целом я довольна поездкой, поскольку я ехала ради природы и Сельге, но организация со стороны базы (где находятся джипы и снаряжение для рафтинга) и попытки тянуть время сильно подпортили впечатление, из-за чего я и ставлю только 2 звезды. Хочется верить, что все эти задержки и уговоры были связаны исключительно с низким сезоном. Потраченный на ожидание неизвестно чего час с лишним было бы уместнее отвести под прогулки, чтобы мы хотя бы любовались красотами, а не сидели у джипа без возможности куда-либо отлучиться.

    Пять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, такПять баллов за красоты и Сельге, два балла за организацию. Возможно, нам просто не повезло, так
    Эрдал
    Эрдал
    Ответ организатора:
    Мы сожалеем, что поездка немного Вас разочаровала, но в основном понравилась.
    Автобус задержался не по нашей причине, а по причине задержки
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    выхода других гостей из других отелей, которые были до Вас. Поэтому и вся экскурсия по времени сдвинулась.
    Обед в этот выезд действительно задержали из-за общей задержки всей экскурсии, но обычно по плану в 13-14.
    Спасибо, что оставили отзыв!

    Входит в следующие категории Антальи

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    8 часов
    Водная прогулка
    Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
    Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
    Начало: У вашего отеля
    Расписание: ежедневно в 07:00
    Сегодня в 07:00
    Завтра в 07:00
    56 за человека
    Тазы каньон и античный город Сельге
    На автобусе
    6 отзывов
    9 часов
    Групповая
    Тазы каньон и античный город Сельге
    Начало: У вашего отеля
    Расписание: Экскурсию проводим по дням - среда и воскресенье
    Сегодня в 08:00
    3 ноя в 08:00
    $40 за человека
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