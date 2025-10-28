-
Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
Насладитесь уникальным шоу в Анталии: свет, музыка и вода создают незабываемое зрелище. Бронируйте места и окунитесь в магию
Начало: Отели или местонахождение гостей
Расписание: По понедельникам и средам нет позднего шоу
$12
$15 за человека
Ночной трансфер на шоу «Страна легенд»
Из Антальи, Аланьи или Сиде
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
21 фев в 18:30
22 фев в 18:30
€15 за человека
Трансфер из Антальи на ночное шоу «Страна легенд»
Побывать в парке Land of Legends и вернуться обратно
Начало: От вашего отеля в Анталье
«Вы отправитесь в волшебное путешествие на ночное шоу «Страны Легенд» из Антальи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
21 фев в 20:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман28 октября 2025Трансфер точно по времени. Цена за одного 12 долларов.
В парке стоит побывать на вечернем шоу, вход свободный.
- ММария9 сентября 2025Трансфер организован четко, место атмосферное, с детьми вообще сказка. Вечернее шоу шло 10 минут, дольше ждали, яркие костюмы, весь антураж, необычно, но ожидали что будет больше шоу.
- РРоза18 августа 2025Экскурсия очень впечатляющая. Мы были с ребенком 1 год, тоже подходит. Жалко, что три часа мало показалось. Забрал нас водитель
- AAida18 августа 2025Спасибо за шикарный отдых, Светлана наш гид была сегодня, настолько интересно и познавательно было, рекомендую каждому
- ЕЕлена16 августа 2025К трансферту вообще вопросов нет, все во время, все отлично.
Но там, если магазины не посещать, вообще нечего делать.
У них нет
- ННелли8 августа 2025Организация и трансфер на отлично. Место интересное, необычное, для шопинга и времяпровождения. Само шоу не понравилось. Шоу фонтанов идёт 3
- ВВладимир29 июля 2025Экскурсия вечерняя. Если проживаете в Анталии ориентируйтесь что вернётесь за полуночь или около того все зависит от района проживания. Трансфер
