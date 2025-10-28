Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Антальи с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Анталье, цены от $10, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
На автобусе
3 часа
-
20%
26 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
Насладитесь уникальным шоу в Анталии: свет, музыка и вода создают незабываемое зрелище. Бронируйте места и окунитесь в магию
Начало: Отели или местонахождение гостей
Расписание: По понедельникам и средам нет позднего шоу
$12$15 за человека
Ночной трансфер на шоу «Страна легенд»
На автобусе
4 часа
Групповая
Ночной трансфер на шоу «Страна легенд»
Из Антальи, Аланьи или Сиде
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
21 фев в 18:30
22 фев в 18:30
€15 за человека
Трансфер из Антальи на ночное шоу «Страна легенд»
На автобусе
6 часов
Групповая
Трансфер из Антальи на ночное шоу «Страна легенд»
Побывать в парке Land of Legends и вернуться обратно
Начало: От вашего отеля в Анталье
«Вы отправитесь в волшебное путешествие на ночное шоу «Страны Легенд» из Антальи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
21 фев в 20:00
€10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    28 октября 2025
    Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
    Трансфер точно по времени. Цена за одного 12 долларов.
    В парке стоит побывать на вечернем шоу, вход свободный.
  • М
    Мария
    9 сентября 2025
    Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
    Трансфер организован четко, место атмосферное, с детьми вообще сказка. Вечернее шоу шло 10 минут, дольше ждали, яркие костюмы, весь антураж, необычно, но ожидали что будет больше шоу.
  • Р
    Роза
    18 августа 2025
    Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
    Экскурсия очень впечатляющая. Мы были с ребенком 1 год, тоже подходит. Жалко, что три часа мало показалось. Забрал нас водитель
    на автобусе, где второй этаж без окон, было не жарко и интересно. В самом Лэнде народу очень много, но есть карта при входе, все понятно. Куча брендовых магазинов. Посмотрели поющий фонтан. В 23.15 поехали в отель.

  • A
    Aida
    18 августа 2025
    Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
    Спасибо за шикарный отдых, Светлана наш гид была сегодня, настолько интересно и познавательно было, рекомендую каждому
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
    К трансферту вообще вопросов нет, все во время, все отлично.
    Но там, если магазины не посещать, вообще нечего делать.
    У них нет
    шоу по понедельникам и средам, у нас была пятница- шоу не было.
    Люди просто просидели и прождали 30 минут.
    Я была в 2018 году, до сих пор остались воспоминания от шоу.
    Сейчас все ни так.

  • Н
    Нелли
    8 августа 2025
    Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
    Организация и трансфер на отлично. Место интересное, необычное, для шопинга и времяпровождения. Само шоу не понравилось. Шоу фонтанов идёт 3
    минуты и ни о чем, на лодках по каналу плывут артисты с костюмах чудовищ. Суть шоу непонятна, покривлялись, попрыгали и всё. Действие шло минут 30,зато его ожидание среди шумной и толкающейся толпы очень долгое. Лазер шоу -это вообще отстой.

  • В
    Владимир
    29 июля 2025
    Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи
    Экскурсия вечерняя. Если проживаете в Анталии ориентируйтесь что вернётесь за полуночь или около того все зависит от района проживания. Трансфер
    приехал минута в минуту, автобус комфортный, кондиционер, места, все как полагается. Водитель Ахмет молодой, но хороший водитель, выехал в 18:30, добрали людей по городу и карты восьми началу девятого были на месте. Шоу начинается в 22 часа, длится до 23 часов. Так что ещё до начала есть время прогуляться, пошопиться, перекусить если голодны, заведений много на любой выбор. Шоу начнётся с фонтанов так что сначала идите в ту сторону, потом когда лодки поплывёт по каналу к замку, переходите продолжение будет там. Советую посетить взрослым, если есть дети в обязательном порядке. Побываете как в сказке.)) В 23 часа конец, на сборы на парковке дают 15 мин. Наш водитель все объяснил, и как по территории ходить и как машину найти, проблем никаких не было. Единственное на английском языке, но даже если вы его не знаете поверьте все поймёте глазами на месте, не пугайтесь. Всем удачи, и сказки в нашей жизни.

