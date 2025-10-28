читать дальше

приехал минута в минуту, автобус комфортный, кондиционер, места, все как полагается. Водитель Ахмет молодой, но хороший водитель, выехал в 18:30, добрали людей по городу и карты восьми началу девятого были на месте. Шоу начинается в 22 часа, длится до 23 часов. Так что ещё до начала есть время прогуляться, пошопиться, перекусить если голодны, заведений много на любой выбор. Шоу начнётся с фонтанов так что сначала идите в ту сторону, потом когда лодки поплывёт по каналу к замку, переходите продолжение будет там. Советую посетить взрослым, если есть дети в обязательном порядке. Побываете как в сказке.)) В 23 часа конец, на сборы на парковке дают 15 мин. Наш водитель все объяснил, и как по территории ходить и как машину найти, проблем никаких не было. Единственное на английском языке, но даже если вы его не знаете поверьте все поймёте глазами на месте, не пугайтесь. Всем удачи, и сказки в нашей жизни.