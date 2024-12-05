Индивидуальная экскурсия из Антальи в природный парк Алтынбешик предлагает посетить уникальные места: пещеру Зейтинташ, возраст которой составляет 14 миллионов лет, и крупнейшее подземное озеро Турции в пещере Алтынбешик.Прогулка по деревне

Ормана с домиками «на пуговицах» и обед из местных блюд добавят колорита вашему путешествию. В завершение вы увидите тысячелетний каштан с внушительным стволом. В стоимость включены услуги гида, трансфер, обед и водная прогулка. Завтрак и напитки оплачиваются отдельно

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Описание экскурсии

Пещера Зейтинташ. Вы побываете в пещере, которой 14 миллионов лет. Открыта она была совсем недавно в 1997 году. Обнаружили её случайно при попытке разработать новую каменоломню.

Пещера Алтынбешик. Вы прокатитесь на лодке по крупнейшему подземному озеру Турции — третьему по величине среди подземных озёр мира.

Деревня Ормана в регионе Ибради. Заглянете в селение с необычными домиками «на пуговицах», стены которых выглядят так, будто их застегнули на пуговицы. Проникнетесь здесь деревенским колоритом и вкусно отобедаете местными блюдами.

Тысячелетний каштан. Попробуете обнять дерево, ствол которого достигает 24 метров в ширину.

Примерный тайминг маршрута

07:00 — отправление из Антальи

08:00 — остановка на завтрак

09:00 — посещение пещеры Зейтинташ

12:00 — водная прогулка на лодке в пещере Алтынташ

14:00 — обед в деревне Ормана

15:00 — прогулка по деревне

17:00 — остановка у каштана

18:00 — прибытие в Анталию

Организационные детали