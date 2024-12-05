Прогулка по деревне
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные природные ландшафты
- 🛶 Прогулка на лодке по подземному озеру
- 🏡 Посещение деревни с уникальной архитектурой
- 🌳 Тысячелетний каштан
- 🍽️ Вкусный обед из местных блюд
Что можно увидеть
- Пещера Зейтинташ
- Пещера Алтынбешик
- Деревня Ормана
- Тысячелетний каштан
Описание экскурсии
Пещера Зейтинташ. Вы побываете в пещере, которой 14 миллионов лет. Открыта она была совсем недавно в 1997 году. Обнаружили её случайно при попытке разработать новую каменоломню.
Пещера Алтынбешик. Вы прокатитесь на лодке по крупнейшему подземному озеру Турции — третьему по величине среди подземных озёр мира.
Деревня Ормана в регионе Ибради. Заглянете в селение с необычными домиками «на пуговицах», стены которых выглядят так, будто их застегнули на пуговицы. Проникнетесь здесь деревенским колоритом и вкусно отобедаете местными блюдами.
Тысячелетний каштан. Попробуете обнять дерево, ствол которого достигает 24 метров в ширину.
Примерный тайминг маршрута
07:00 — отправление из Антальи
08:00 — остановка на завтрак
09:00 — посещение пещеры Зейтинташ
12:00 — водная прогулка на лодке в пещере Алтынташ
14:00 — обед в деревне Ормана
15:00 — прогулка по деревне
17:00 — остановка у каштана
18:00 — прибытие в Анталию
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на минивэне Volkswagen Crafter, обед, водная прогулка по пещере Алтынбешик, вход в национальный парк и пещеру Зейтинташ
- Дополнительно по желанию оплачиваются завтрак и напитки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€95
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Интересная экскурсия по разным пещерам и горам Анталии.
В процессе путешествия мы поднялись высоко на горы, откуда можно сделать красивые фотографии.
В середине наш ждал вкуснейший обед с блюдами на выбор.
Рекомендую!