Из Антальи - в природный парк Алтынбешик

Увлекательное путешествие к древним пещерам и живописным местам, сохранившим следы древних цивилизаций, ждёт вас в Анталье
Индивидуальная экскурсия из Антальи в природный парк Алтынбешик предлагает посетить уникальные места: пещеру Зейтинташ, возраст которой составляет 14 миллионов лет, и крупнейшее подземное озеро Турции в пещере Алтынбешик.

Прогулка по деревне
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Ормана с домиками «на пуговицах» и обед из местных блюд добавят колорита вашему путешествию. В завершение вы увидите тысячелетний каштан с внушительным стволом. В стоимость включены услуги гида, трансфер, обед и водная прогулка. Завтрак и напитки оплачиваются отдельно

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальные природные ландшафты
  • 🛶 Прогулка на лодке по подземному озеру
  • 🏡 Посещение деревни с уникальной архитектурой
  • 🌳 Тысячелетний каштан
  • 🍽️ Вкусный обед из местных блюд
Из Антальи - в природный парк Алтынбешик
Из Антальи - в природный парк Алтынбешик
Из Антальи - в природный парк Алтынбешик
Ближайшие даты:
26
янв2
фев9
фев16
фев23
фев2
мар9
мар
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Пещера Зейтинташ
  • Пещера Алтынбешик
  • Деревня Ормана
  • Тысячелетний каштан

Описание экскурсии

Пещера Зейтинташ. Вы побываете в пещере, которой 14 миллионов лет. Открыта она была совсем недавно в 1997 году. Обнаружили её случайно при попытке разработать новую каменоломню.

Пещера Алтынбешик. Вы прокатитесь на лодке по крупнейшему подземному озеру Турции — третьему по величине среди подземных озёр мира.

Деревня Ормана в регионе Ибради. Заглянете в селение с необычными домиками «на пуговицах», стены которых выглядят так, будто их застегнули на пуговицы. Проникнетесь здесь деревенским колоритом и вкусно отобедаете местными блюдами.

Тысячелетний каштан. Попробуете обнять дерево, ствол которого достигает 24 метров в ширину.

Примерный тайминг маршрута

07:00 — отправление из Антальи
08:00 — остановка на завтрак
09:00 — посещение пещеры Зейтинташ
12:00 — водная прогулка на лодке в пещере Алтынташ
14:00 — обед в деревне Ормана
15:00 — прогулка по деревне
17:00 — остановка у каштана
18:00 — прибытие в Анталию

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на минивэне Volkswagen Crafter, обед, водная прогулка по пещере Алтынбешик, вход в национальный парк и пещеру Зейтинташ
  • Дополнительно по желанию оплачиваются завтрак и напитки
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в воскресенье в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
П
5 дек 2024
Договорились о времени и месте встречи с организатором накануне.
Интересная экскурсия по разным пещерам и горам Анталии.
В процессе путешествия мы поднялись высоко на горы, откуда можно сделать красивые фотографии.
В середине наш ждал вкуснейший обед с блюдами на выбор.
Рекомендую!
К
13 окт 2024
Это видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянула на 1000-летний каштан, прогулялись по старинной деревне, где нам рассказали и показали особенности местной
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архитектуры.
Обед прошёл в чудесном месте, с вкуснейший рыбой, где, к тому же нам показали традиционное убранство и предметы быта.
Организаторы сделали поездку очень приятной и были очень предупредительны, по этому она вышла лёгкой и интересной

Это видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянулаЭто видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянулаЭто видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянулаЭто видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянулаЭто видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянулаЭто видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянулаЭто видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянула

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