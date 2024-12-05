Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Антальи)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
19 фев в 04:00
€42 за человека
Групповая
Из Антальи в Каппадокию на 2 чудесных дня
Подземный город, невероятные долины и много историй
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Завтра в 03:30
19 фев в 03:30
€49 за человека
Групповая
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Антальи)
К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
19 фев в 03:00
€30 за человека
Групповая
Из Антальи в Каппадокию, двухдневный тур
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 02:30
17 фев в 02:30
20 фев в 02:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 декабря 2024Из Антальи - в природный парк АлтынбешикДоговорились о времени и месте встречи с организатором накануне.
Интересная экскурсия по разным пещерам и горам Анталии.
В процессе путешествия мы поднялись высоко на горы, откуда можно сделать красивые фотографии.
В середине наш ждал вкуснейший обед с блюдами на выбор.
Рекомендую!
- ККсения13 октября 2024Из Антальи - в природный парк АлтынбешикЭто видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянула на 1000-летний каштан, прогулялись
