Экскурсии по подземельям и пещерам Антальи

Найдено 4 экскурсии в категории «Подземные» в Анталье, цены от €30. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Антальи)
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Антальи)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Завтра в 04:00
19 фев в 04:00
€42 за человека
Из Антальи в Каппадокию на 2 чудесных дня
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Антальи в Каппадокию на 2 чудесных дня
Подземный город, невероятные долины и много историй
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Завтра в 03:30
19 фев в 03:30
€49 за человека
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Антальи)
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Антальи)
К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
19 фев в 03:00
€30 за человека
Из Антальи в Каппадокию, двухдневный тур
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
Из Антальи в Каппадокию, двухдневный тур
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 02:30
17 фев в 02:30
20 фев в 02:30
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 декабря 2024
    Из Антальи - в природный парк Алтынбешик
    Договорились о времени и месте встречи с организатором накануне.
    Интересная экскурсия по разным пещерам и горам Анталии.
    В процессе путешествия мы поднялись высоко на горы, откуда можно сделать красивые фотографии.
    В середине наш ждал вкуснейший обед с блюдами на выбор.
    Рекомендую!
  • К
    Ксения
    13 октября 2024
    Из Антальи - в природный парк Алтынбешик
    Это видовая экскурсия. В тёплой, дружеской обстановке мы посмотрели 2 удивительные пещеры, остановились на вью-поинте, взглянула на 1000-летний каштан, прогулялись
    читать дальше

    по старинной деревне, где нам рассказали и показали особенности местной архитектуры.
    Обед прошёл в чудесном месте, с вкуснейший рыбой, где, к тому же нам показали традиционное убранство и предметы быта.
    Организаторы сделали поездку очень приятной и были очень предупредительны, по этому она вышла лёгкой и интересной

Сколько стоит экскурсия по Анталье в феврале 2026
Сейчас в Анталье в категории "Подземные" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 49.
