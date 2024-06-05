3 часа
Групповая
до 15 чел.
Конная прогулка в Анталии: романтика морского побережья
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь на берегу моря в Анталии. Настоящее приключение ждет вас
Начало: Из холла вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€55 за человека
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к турецкой бабушке Саиме: индивидуальная экскурсия в Анталье
Путешествие в горы Антальи с остановками в живописных местах и визитом к дружелюбной турецкой семье. Узнайте о жизни в деревне и попробуйте местные блюда
11 авг в 08:30
18 авг в 08:00
301€256 за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
Открыть музей под открытым небом и полюбоваться пейзажами турецких Мальдив
Завтра в 09:00
11 авг в 08:00
450€405 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Хорошая конная прогулка. Забирают от отеля, добираетесь на места назначения. . Кратко инструктируют, есть как рускоговорящие гиды, так и англоговорящие.
- IIvan16 мая 2024Лошади - это восторг 😍 Но не покупайтесь на картинку с морем, прогулка будет по парку. Инструктора объясняют на русском и
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2024
Сейчас в Анталье в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 405 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 8 ⭐ отзывов, цены от €55. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь