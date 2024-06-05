читать дальше

Английском языке. Я был в седле первые, немного нервничал, но под присмотром инструкторов все прошло хорошо. Есть только вопросы к организатору. Не было дублирования информации: что взять с собой, какой номер машины(водитель прислал номер машины за 10 минут до прибытия). Не понятно, зачем в вещах с собой стоял пункт: купальный костюм и не слова про удобную одежду 😂