Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Анталье, цены от €55, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Конная прогулка по пляжу Антальи
Конные прогулки
4 отзыва
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Конная прогулка в Анталии: романтика морского побережья
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь на берегу моря в Анталии. Настоящее приключение ждет вас
Начало: Из холла вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
55 за человека
В гости к турецкой бабушке Саиме
На машине
скидка
15%
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к турецкой бабушке Саиме: индивидуальная экскурсия в Анталье
Путешествие в горы Антальи с остановками в живописных местах и визитом к дружелюбной турецкой семье. Узнайте о жизни в деревне и попробуйте местные блюда
11 авг в 08:30
18 авг в 08:00
301256 за всё до 4 чел.
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
Открыть музей под открытым небом и полюбоваться пейзажами турецких Мальдив
Завтра в 09:00
11 авг в 08:00
450405 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Конная прогулка по пляжу Антальи
    Хорошая конная прогулка. Забирают от отеля, добираетесь на места назначения. . Кратко инструктируют, есть как рускоговорящие гиды, так и англоговорящие.
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    Подбирают вам лошадь, объясняют вам, как управлять ей. Экскурсии по окружающей местности, как таковой нет. Идёте по проложенному маршруту. Когда дойдете до моря, вас сфотографируют на профессиональный фотоаппарат. Затем поведут по тому же маршруту. Всё фотографии, сделанные фотографом за дополнительную плату. Цена варьирует от 30 до 50 долларов. Экскурсией остались довольны.

  • I
    Ivan
    16 мая 2024
    Конная прогулка по пляжу Антальи
    Лошади - это восторг 😍 Но не покупайтесь на картинку с морем, прогулка будет по парку. Инструктора объясняют на русском и
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    Английском языке. Я был в седле первые, немного нервничал, но под присмотром инструкторов все прошло хорошо. Есть только вопросы к организатору. Не было дублирования информации: что взять с собой, какой номер машины(водитель прислал номер машины за 10 минут до прибытия). Не понятно, зачем в вещах с собой стоял пункт: купальный костюм и не слова про удобную одежду 😂

    Лошади - это восторг 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Конная прогулка по пляжу Антальи
  2. В гости к турецкой бабушке Саиме
  3. Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2024
Сейчас в Анталье в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 405 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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