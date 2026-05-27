Предлагаем отдохнуть от курортного шума и увидеть другую Анталью. Пляж Лара, лесные тропы, зелёные луга — это видовой маршрут без толпы. Даже если вы никогда не ездили верхом, инструктор поможет быстро освоиться.
Красивая природа вокруг, размеренный конный шаг — проживите момент здесь и сейчас! А фото и видео сохранят эти мгновения на память.
Описание экскурсии
Мы заберём вас из отеля и доставим на конное ранчо. Вас встретит инструктор: проведёт инструктаж, выдаст шлем, подберёт спокойных и проверенных лошадей. Он сопроводит группу на всём пути, коротко расскажет о маршруте, поможет уверенно чувствовать себя в седле и управлять животным. А фотограф снимет ваш отдых на смартфон. После прогулки отвезём вас к месту проживания.
Организационные детали
- От отеля и обратно вас доставит минивэн Mersedes Vito. В салоне есть вода, можно взять напитки и перекус
- В стоимость включены фото- и видеосъёмка на смартфон, готовые кадры вы получите в тот же день
- Максимальный вес наездников — 110 кг
- С вами будут фотограф и инструктор из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30, в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30, в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
