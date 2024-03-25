Краски восточного базара Антальи

Прогулка по восточному базару Антальи подарит вам незабываемые впечатления. Яркие краски, ароматы специй и вкуснейшие турецкие блюда ждут вас
Яркие краски, свежие овощи и фрукты, сыры и оливки, сувениры по бросовым ценам, рыночный фаст-фуд - приготовьтесь проникнуться духом восточного базара! Прогулка по постоялым дворам и торговой улочке, дегустация фермерских
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продуктов и турецких блюд. Для местных поход на базар - это незыблемый ритуал, неотделимый от самой Антальи. Посетите базар Османской эпохи, фермерский рынок и насладитесь обедом по-турецки. Узнайте о роли ремесленников и пиратов в истории города, погрузитесь в быт местных жителей

4.95
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Яркие сувениры по бросовым ценам
  • 🍇 Свежие фермерские продукты
  • 🍽️ Вкуснейшие турецкие блюда
  • 🏛️ Исторические постоялые дворы
  • 📜 Увлекательные истории о ремесленниках и пиратах
    • Краски восточного базара Антальи
    Краски восточного базара Антальи
    Краски восточного базара Антальи

    Что можно увидеть

  • Базар Османской эпохи
  • Фермерский базар
  • Мечеть 16 века

    • Описание экскурсии

    Рынок Османской эпохи. Сначала мы заглянем на базар, который функционировал еще в начале нашей эры. Затронем тему караван-сараев и разберемся, кто их создатель, поговорим о торговой истории Антальи. А также, если захотите, зайдем в мечеть 16 века, которая может похвастаться легендой и деталями архитектуры.

    Фермерский базар. Затем на трамвае мы отправимся на любимый базар местных жителей, где можно попробовать продукты от фермеров, закупиться текстилем и яркими сувенирами. Кругом разносятся зычные призывы продавцов, в воздухе витают аппетитные ароматы — здешняя атмосфера придется вам по душе! Я подскажу, что стоит попробовать, и помогу отыскать одежду, сумки и другие вещи, которые вам нужны.

    Обед по-турецки! При желании мы сможем позавтракать и пообедать. В местных харчевнях непременно стоит попробовать свежайший борек (пирожок с начинкой), супы, донер и кебаб, баклаву с мороженым и другие блюда турецкой кухни.

    Истории и быт Антальи. Я проведу вас по двум постоялым дворам, покажу характерные детали архитектуры Антальи, расскажу о роли ремесленников и даже пиратов в истории города. И конечно, помогу вам погрузиться в привычные будни местных жителей.

    Организационные детали

    • Базар лучше посещать как можно раньше, т. к. в это время там меньше людей и есть возможность погулять более свободно
    • Базары для местных, где продают овощи, фрукты и зелень в государственные и религиозные праздники могут быть закрыты, поэтому маршрут может быть немного изменён
    • Ресторанчики и кафе Антальи маленькие, семейные. Они не являются ресторанами в привычном понимании и специализируются на небольшом ассортименте блюд.
    • В воскресенье некоторые кафе могут быть закрыты
    • Для посещения мечети нужно взять с собой носки, у женщин покрывается голова. Одежда не должна быть слишком открытой.

    Дополнительные расходы

    • Личные покупки, сувениры, напитки, еда. Для покупок нужно иметь наличные турецкие лиры (деньги можно обменять перед прогулкой, подскажу где).
    • Проезд на трамвае (ехать 2 остановки, можно пройтись пешком). Стоимость: 0.50 — 0.80 центов.
    • Возможно организовать трансфер до места начала экскурсии из Кемера, Белека, Сиде (от 47 евро в 1 сторону, зависит от удалённости/километража). Предупредить гида о трансфере нужно заранее.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 21 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Краски восточного базара Антальи (Василий)Краски восточного базара Антальи (Василий)Краски восточного базара Антальи (Василий)Краски восточного базара Антальи (Ольга)Краски восточного базара Антальи (Ольга)Краски восточного базара Антальи (Ольга)Краски восточного базара Антальи (Ольга)Краски восточного базара Антальи (Ольга)Краски восточного базара Антальи (Диана)Краски восточного базара Антальи (Диана)Краски восточного базара Антальи (Диана)Краски восточного базара Антальи (Диана)Краски восточного базара Антальи (Диана)
    Т
    25 мар 2024
    Экскурсия по старому городу с осмотром остатков древних строений, в конце заходили на современный медный рынок и обедали в небольшой кафешке, специализирующейся на рецептах региона Антальи, пробовали новые для нас блюда, получили удовольствие и от прогулки, и от дегустации. Дегустация за доп. плату, но цены в кафе не грабительские (взяли на пробу 5 разных блюд по 1/2 порции в стол).
    А
    9 янв 2024
    Прекрасная, насыщенная, информативная экскурсия! С удовольствием погуляла с Еленой по улочкам старого города, узнала много нового о городе, маленьких семейных ресторанчиках, кофейнях, мастерских, рынках и музее склепов. Елена прекрасный рассказчик и увлечённый профессионал своего дела. Нам повезло попасть на гастрофестиваль различных регионов Турции. Рекомендую посетить эту вкусную и интересную экскурсию.
    Л
    8 янв 2024
    Очень приятный маршрут по старому городу - по улочкам, которые не заполнены туристами, лавочками или ресторанами. Поэтому все видится совсем иначе, чем если ходишь самостоятельно. Нет излишних подробностей в изложении информации, можно вести с гидом диалог, что, безусловно, очень позитивно. Были с маленькими детьми, так что точно рекомендую и Елену, и этот короткий, но очень хороший маршрут.
    M
    10 сен 2023
    Отличная экскурсия, Елена провела по улицам старого города, рассказала много интересного, посетили мечеть. В конце показала места, где можно купить турецкие сладости (друзьям и родственникам очень понравилось).
    И
    31 авг 2023
    Экскурсия прошла на отлично! Хотелось бы выразить благодарность Елене за отлично подобранный маршрут, экскурсия затрагивала не только "краски и колорит восточного базара" но также был и Исторический ликбез относительно культуры и истории Анталии. Отдельно бы хотелось отметить подход Елены к проведению экскурсии - акцент был сделан на интересующие нас темы. Также Елена дала рекомендации относительно интересных локаций в Анталии.
    М
    22 июл 2023
    Нам очень понравилось. Не смотря на то, что было очень жарко, июль месяц, Елена очень профессионально и интересно провела экскурсию. Ещё раз хотели поблагодарить её за экскурсию
    Е
    15 июл 2023
    Мы благодарны Елене за человеческие качества и помощь в общении с местными жителями)) Сама экскурсия довольно интересная, нам удалось узнать много нового и посмотреть красивые места Анталии.
    Мария
    10 июл 2023
    Спасибо огромное Елене за нашу совместную с ней прогулку. Гуляли семьёй по Старому Городу, посетили Базар. И в конце пообедали в шикарном ресторане с потрясающим видом на море🌊👍 рекомендуем всем повторить наш путь❤️
    А
    7 июл 2023
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Профессиональный гид, дипломированный в Турции! Прошли по улочкам старого города, тихим и не туристическим. Были в мечети 2-ого века н. э., услышали и о истории
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    и о том чем город и люди живут сегодня. Почувствовали колорит базара и торговых улиц. Елена показала нам несколько местных вкусных мест и отвечала на все вопросы, которые у нас возникали о Турции и не только;) Однозначно рекомендуем, спасибо вам Елена!

    Василий
    2 июн 2023
    Прекрасно провел время с Еленой, прогулявшись по нетривиальному маршруту и узнав много нового. Посетили места древние и сегодняшние, получил ответы на свои вопросы. Елена помогла советом насчёт покупок и рассказала о современной Турции в целом, поскольку является сертифицированным гидом, все посещала лично и знает об этой стране массу интересного. Рекомендую!
    Прекрасно провел время с Еленой, прогулявшись по нетривиальному маршруту и узнав много нового. Посетили места древниеПрекрасно провел время с Еленой, прогулявшись по нетривиальному маршруту и узнав много нового. Посетили места древниеПрекрасно провел время с Еленой, прогулявшись по нетривиальному маршруту и узнав много нового. Посетили места древние
    А
    24 мая 2023
    Экскурсия прошла замечательно. Спасибо Елене за то, что смогла организовать нам эту экскурсию и подстроиться под наши планы.

    Это была наша первая поездка в Анталию и в Турцию в целом. Нашей
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    целью было познакомиться с городом, прикоснуться к культуре, увидеть архитектуру и посмотреть на быт местных через городской ландшафт. Я считаю, что нам очень повезло, что мы пошли на экскурсию именно в воскресенье 14 мая, когда в Турции проходили выборы. Во-первых, Елена согласилась встретиться с нами в 9 утра, а во-вторых, город был пустынно безлюдным. Многие детали городской среды мы могли просто-напросто не увидеть, будь это любой другой день.

    Ольга
    22 мая 2023
    Сердечно благодарю Лену за местный колорит на экскурсию "Базар".
    Я узнала много интересного о караван-сараях, соприкоснувшись с древними воротами, прогулялась по крыше здания и увидела ханы, полюбовалась узорами 1 из мечетей.
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    Попробовала уникальный мягонький лукум (секрет), попробовала необычное блюдо из другой части Турции (островато) и необычный для нас напиток из репы! Сам базар для местных жителей поразил многообразием красок овощей, фруктов, специй, сухофруктов по очень очень приятным ценам.
    Экскурсию рекомендую 100%! Очень была рада познакомиться с профессиональным, доброжелательным Гидом Еленой. Леночка, желаю Вам успехов и спасибо за столь чудесное погружение в настоящую Турцию и образ жизни ее местных жителей!
    Также Лена дала массу полезных рекомендаций. Спасибо!

    Сердечно благодарю Лену за местный колорит на экскурсию "Базар".Сердечно благодарю Лену за местный колорит на экскурсию "Базар".Сердечно благодарю Лену за местный колорит на экскурсию "Базар".Сердечно благодарю Лену за местный колорит на экскурсию "Базар".Сердечно благодарю Лену за местный колорит на экскурсию "Базар".
    М
    6 мая 2023
    Спасибо Елене за прекрасно проведенное время! Мечеть Ивли, виды с крыши в старом городе, колоритные восточные улицы и сам базар- нам с сыном 13 лет было очень интересно и приятно с вами бродить по прекрасной Анталии!
    В
    26 апр 2023
    Отличная экскурсия, мы очень довольны, спасибо Елене!
    Е
    25 мар 2023
    Огромное спасибо экскурсоводу Елене за профессиональную, увлекательную экскурсию. Узнала много интересного об обычаях страны. Буду с нетерпением ждать новых экскурсий с Еленой.

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