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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Рынок Османской эпохи. Сначала мы заглянем на базар, который функционировал еще в начале нашей эры. Затронем тему караван-сараев и разберемся, кто их создатель, поговорим о торговой истории Антальи. А также, если захотите, зайдем в мечеть 16 века, которая может похвастаться легендой и деталями архитектуры.
Фермерский базар. Затем на трамвае мы отправимся на любимый базар местных жителей, где можно попробовать продукты от фермеров, закупиться текстилем и яркими сувенирами. Кругом разносятся зычные призывы продавцов, в воздухе витают аппетитные ароматы — здешняя атмосфера придется вам по душе! Я подскажу, что стоит попробовать, и помогу отыскать одежду, сумки и другие вещи, которые вам нужны.
Обед по-турецки! При желании мы сможем позавтракать и пообедать. В местных харчевнях непременно стоит попробовать свежайший борек (пирожок с начинкой), супы, донер и кебаб, баклаву с мороженым и другие блюда турецкой кухни.
Истории и быт Антальи. Я проведу вас по двум постоялым дворам, покажу характерные детали архитектуры Антальи, расскажу о роли ремесленников и даже пиратов в истории города. И конечно, помогу вам погрузиться в привычные будни местных жителей.
Организационные детали
- Базар лучше посещать как можно раньше, т. к. в это время там меньше людей и есть возможность погулять более свободно
- Базары для местных, где продают овощи, фрукты и зелень в государственные и религиозные праздники могут быть закрыты, поэтому маршрут может быть немного изменён
- Ресторанчики и кафе Антальи маленькие, семейные. Они не являются ресторанами в привычном понимании и специализируются на небольшом ассортименте блюд.
- В воскресенье некоторые кафе могут быть закрыты
- Для посещения мечети нужно взять с собой носки, у женщин покрывается голова. Одежда не должна быть слишком открытой.
Дополнительные расходы
- Личные покупки, сувениры, напитки, еда. Для покупок нужно иметь наличные турецкие лиры (деньги можно обменять перед прогулкой, подскажу где).
- Проезд на трамвае (ехать 2 остановки, можно пройтись пешком). Стоимость: 0.50 — 0.80 центов.
- Возможно организовать трансфер до места начала экскурсии из Кемера, Белека, Сиде (от 47 евро в 1 сторону, зависит от удалённости/километража). Предупредить гида о трансфере нужно заранее.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Это была наша первая поездка в Анталию и в Турцию в целом. Нашей
Я узнала много интересного о караван-сараях, соприкоснувшись с древними воротами, прогулялась по крыше здания и увидела ханы, полюбовалась узорами 1 из мечетей.