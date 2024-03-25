Яркие краски, свежие овощи и фрукты, сыры и оливки, сувениры по бросовым ценам, рыночный фаст-фуд - приготовьтесь проникнуться духом восточного базара! Прогулка по постоялым дворам и торговой улочке, дегустация фермерских

продуктов и турецких блюд. Для местных поход на базар - это незыблемый ритуал, неотделимый от самой Антальи. Посетите базар Османской эпохи, фермерский рынок и насладитесь обедом по-турецки. Узнайте о роли ремесленников и пиратов в истории города, погрузитесь в быт местных жителей

Описание экскурсии

Рынок Османской эпохи. Сначала мы заглянем на базар, который функционировал еще в начале нашей эры. Затронем тему караван-сараев и разберемся, кто их создатель, поговорим о торговой истории Антальи. А также, если захотите, зайдем в мечеть 16 века, которая может похвастаться легендой и деталями архитектуры.

Фермерский базар. Затем на трамвае мы отправимся на любимый базар местных жителей, где можно попробовать продукты от фермеров, закупиться текстилем и яркими сувенирами. Кругом разносятся зычные призывы продавцов, в воздухе витают аппетитные ароматы — здешняя атмосфера придется вам по душе! Я подскажу, что стоит попробовать, и помогу отыскать одежду, сумки и другие вещи, которые вам нужны.

Обед по-турецки! При желании мы сможем позавтракать и пообедать. В местных харчевнях непременно стоит попробовать свежайший борек (пирожок с начинкой), супы, донер и кебаб, баклаву с мороженым и другие блюда турецкой кухни.

Истории и быт Антальи. Я проведу вас по двум постоялым дворам, покажу характерные детали архитектуры Антальи, расскажу о роли ремесленников и даже пиратов в истории города. И конечно, помогу вам погрузиться в привычные будни местных жителей.

Организационные детали

Базар лучше посещать как можно раньше, т. к. в это время там меньше людей и есть возможность погулять более свободно

Базары для местных, где продают овощи, фрукты и зелень в государственные и религиозные праздники могут быть закрыты, поэтому маршрут может быть немного изменён

Ресторанчики и кафе Антальи маленькие, семейные. Они не являются ресторанами в привычном понимании и специализируются на небольшом ассортименте блюд.

В воскресенье некоторые кафе могут быть закрыты

Для посещения мечети нужно взять с собой носки, у женщин покрывается голова. Одежда не должна быть слишком открытой.

Дополнительные расходы