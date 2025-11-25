Отправляйтесь на бирюзовые берега Турции! Насладитесь яхтингом, исследуйте уютный городок Каш и отдохните на райском пляже Капуташ. Идеальный маршрут для сочетания приключений и отдыха!
Описание водной прогулкиНезабываемый отдых Отправляйтесь вместе с нами на бирюзовые берега Турции! Позвольте себе день настоящего наслаждения, где лазурные воды, золотые пляжи и средиземноморский бриз создадут идеальный побег от повседневности. Вас ожидает:
- Каш — очаровательный прибрежный городок, где старинные улочки дышат романтикой, а лазурные бухты манят искупаться в кристально чистой воде. Здесь время замедляется, позволяя вам насладиться каждым моментом.
- Яхтинг по бирюзовым водам — почувствуйте свободу, рассекая волны на комфортабельной яхте! Купание в укромных бухтах, солнечные ванны на палубе и незабываемые виды на скалистые берега — это роскошь, доступная каждому.
• Пляж Капуташ — скрытый рай, где бирюзовый водопад стремительно падает прямо в море. Это место завораживает своей природной магией и оставляет ощущение, будто вы попали в сказку. Важная информация:
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
- Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 — объездной дороге).
- Детям до 6 лет (оформленных без оплаты) отдельное кресло в автобусе не гарантируется (только при наличии свободных мест). Они едут на руках у взрослых.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
06:00 - 06:30 трансфер в регионе Анталия. <br>Районы Анталии, в которых есть трансфер на экскурсию: Kundu, Güzeloba, Lara (иногда место встречи)<br>Район Старого города Kaleiçi (даем место встречи возле McDonald's / MarkAntalya AVM).<br>Центр (даем место встречи на главной дороге, которая ближе к гостям).<br>Konyaaltı (даем место встречи на главной дороге Atatürk Blv. или Akdeniz Blv.).<br>Внимание! Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 - объездной дороге).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Ликийский саркофаг с резными узорами
- Пляж Капуташ
Что включено
- Трансфер от и до места проживания в регионе Анталия
- Сопровождение русскоговорящего экскурсовода
- Обед на яхте и перекус
- Страховка
Что не входит в цену
- Завтрак (возьмите с собой ланч боксы из отеля при желании)
- Напитки
- Лежаки и матрасы на пляже Капуташ
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 06:00 - 06:30 трансфер в регионе Анталия.
Районы Анталии, в которых есть трансфер на экскурсию: Kundu, Güzeloba, Lara (иногда место встречи)
Район Старого города Kaleiçi (даем место встречи возле McDonald's / MarkAntalya AVM).
Центр (даем место встречи на главной дороге, которая ближе к гостям).
Konyaaltı (даем место встречи на главной дороге Atatürk Blv. или Akdeniz Blv.).
Внимание! Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 - объездной дороге).
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
- Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 - объездной дороге)
- Детям до 6 лет (оформленных без оплаты) отдельное кресло в автобусе не гарантируется (только при наличии свободных мест). Они едут на руках у взрослых
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
