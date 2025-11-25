Когда: 06:00 - 06:30 трансфер в регионе Анталия.

Районы Анталии, в которых есть трансфер на экскурсию: Kundu, Güzeloba, Lara (иногда место встречи)

Район Старого города Kaleiçi (даем место встречи возле McDonald's / MarkAntalya AVM).

Центр (даем место встречи на главной дороге, которая ближе к гостям).

Konyaaltı (даем место встречи на главной дороге Atatürk Blv. или Akdeniz Blv.).

Внимание! Трансфера нет в районе Кепез (место встречи на трассе D400 - объездной дороге).

Экскурсия длится около 13 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала